В Україні, згідно з законодавством, мобілізують чоловіків віком від 25 років. Військові мають право на ротації та відпустки, однак демобілізація наразі неможлива.
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Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації
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Додано: Чет 30 січ, 2025 18:05
Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації
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Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації
Додано: Нед 02 лют, 2025 21:57
Чи ти не розумієш що він каже, якщо не дай бог десь наші воїни їх пропустять, як багато Украінців залишиться живими до самого кордону з Польщею?
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