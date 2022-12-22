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Як Moneyveo допомагає молодим
парам залишатися фінансово...

Як Moneyveo допомагає молодим парам залишатися фінансово...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:51

Як Moneyveo допомагає молодим парам залишатися фінансово...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен з нас стикався з ситуаціями, коли навіть ретельно спланований бюджет виходить з-під контролю.

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Як Moneyveo допомагає молодим парам залишатися фінансово стабільними
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:51

найгірша компанія. не раджу нікому
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:00

Re: Як Moneyveo допомагає молодим парам залишатися фінансово

и ниже:

Реальна річна процентна ставка від 1460,26% до 2575,08% річних


да, очень выручает :mrgreen:

просто взять мобилу в кредит под процентов 40, или за счет овердрафта, Антон, видимо, не мог
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:25

smdtranz

Допомагає залишатись стабільно жебраками? 🤔
Bobua
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