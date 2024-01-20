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Moneyveo роздала «скарби»
клієнтам по всій Україні

Moneyveo роздала «скарби» клієнтам по всій Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 12:12

Moneyveo роздала «скарби» клієнтам по всій Україні

Пропонуємо до обговорення:
Акції Манівео не лише пропонують призи, але й дарують чудові емоції. Так, нещодавно фінтех-компанія завершила свою акцію «Манівеоскарб», в рамках якої в 30 містах України було заховано «скарби» — скляні колби із купюрою у 500 гривень в кожній.

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Moneyveo роздала «скарби» клієнтам по всій Україні
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 12:12

Єдиний раз скористався послугами цієї шарашки, сподіваючись на бонус.
Шахраї авжеж нічого не дали. Нікому не раджу
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:27

Шарашкіна контора, однозначно не раджу, за копійку будуть дзвонити навіть сторожу на проходній
annaraduga14
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Модератори: Ірина_, Модератор

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