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#123> Додано: Суб 01 лют, 2025 19:08 YouTube барабашов написав: Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.

Я кроме этого автора никого и не видел в трубе. Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.

всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного? я даже родителей присадил на ютуб купив им планшеты. Со временем каждый научился искать что ему интересно, в то время как 40" тв пылился без дела. всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного? я даже родителей присадил на ютуб купив им планшеты. Со временем каждый научился искать что ему интересно, в то время как 40" тв пылился без дела. Wirująświatła

Повідомлень: 27691 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2425 раз. Подякували: 3403 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 22:04 Wirująświatła написав: барабашов написав: Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.

Я кроме этого автора никого и не видел в трубе. Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.

всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного? я даже родителей присадил на ютуб купив им планшеты. Со временем каждый научился искать что ему интересно, в то время как 40" тв пылился без дела. всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного? я даже родителей присадил на ютуб купив им планшеты. Со временем каждый научился искать что ему интересно, в то время как 40" тв пылился без дела. То навчіть дивитися ютуб на 40" То навчіть дивитися ютуб на 40" Faceless

Модератор Повідомлень: 35757 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1465 раз. Подякували: 8130 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 22:14 Faceless написав: То навчіть дивитися ютуб на 40" То навчіть дивитися ютуб на 40" у меня сейчас телек 40" включаю ютуб и без каких либо программ управляю им с планшета с приложения ютуба. Планшет сначала спрашивает хочу ли я трансляцию на телек и всё. Никаких настроек кроме общего вайфая и одного аккаунта. Ставить какие то програмули (часто кривые) не интересно. А инструкция к телеку говорит для управления нужна програмулина. у меня сейчас телек 40" включаю ютуб и без каких либо программ управляю им с планшета с приложения ютуба. Планшет сначала спрашивает хочу ли я трансляцию на телек и всё. Никаких настроек кроме общего вайфая и одного аккаунта. Ставить какие то програмули (часто кривые) не интересно. А инструкция к телеку говорит для управления нужна програмулина. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 22:14, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 27691 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2425 раз. Подякували: 3403 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 22:14 Faceless

Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс)) Hotab Повідомлень: 14264 З нами з: 15.02.09 Подякував: 375 раз. Подякували: 2311 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 22:15 Hotab написав: Faceless

Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс)) Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит? и что в него входит? Wirująświatła

Повідомлень: 27691 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2425 раз. Подякували: 3403 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 22:18 Wirująświatła написав: Hotab написав: Faceless

Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс)) Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит? и что в него входит?



Тебе добавити?)

Там не питають «хто він тобі» 😅

Чи ти питаєш «що в пакеті преміум?»

Так це ж всім відомо, чим ютуб відрізняється від ютуб преміум.

Ні, це не той що оранжевий)) Тебе добавити?)Там не питають «хто він тобі» 😅Чи ти питаєш «що в пакеті преміум?»Так це ж всім відомо, чим ютуб відрізняється від ютуб преміум.Ні, це не той що оранжевий)) Hotab Повідомлень: 14264 З нами з: 15.02.09 Подякував: 375 раз. Подякували: 2311 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 22:23 Wirująświatła написав: Hotab написав: Faceless

Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс)) Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит? и что в него входит? Та просто реклами не буде

В мене на телеку і нетфлікс, і яблотв, і мегого, хоча можна і транслювати з телефону/планшету, але навіщо. Та просто реклами не будеВ мене на телеку і нетфлікс, і яблотв, і мегого, хоча можна і транслювати з телефону/планшету, але навіщо. Faceless

Модератор Повідомлень: 35757 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1465 раз. Подякували: 8130 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 22:26 Faceless написав: Wirująświatła написав: Hotab написав: Faceless

Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс)) Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит? и что в него входит? Та просто реклами не буде Та просто реклами не буде

Особисто для мене ще важлива можливість згорнути екран і слухати (якщо це музика чи урок англ) під час ходьби чи пробіжки. Також важливо для мене викачати з віфі, а дивитись/слухати коли нема ніякої мережі. Ні мобільної, ні віфі.

У андроїдів є всіляко проги і без преміуму це робити, але ж ростемо!))) Яблуко, чесна оплата)) Особисто для мене ще важлива можливість згорнути екран і слухати (якщо це музика чи урок англ) під час ходьби чи пробіжки. Також важливо для мене викачати з віфі, а дивитись/слухати коли нема ніякої мережі. Ні мобільної, ні віфі.У андроїдів є всіляко проги і без преміуму це робити, але ж ростемо!))) Яблуко, чесна оплата)) Hotab Повідомлень: 14264 З нами з: 15.02.09 Подякував: 375 раз. Подякували: 2311 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 22:36 Faceless написав: В мене на телеку і нетфлікс, і яблотв, і мегого, хоча можна і транслювати з телефону/планшету, але навіщо. В мене на телеку і нетфлікс, і яблотв, і мегого, хоча можна і транслювати з телефону/планшету, але навіщо. а управляете этим как, с пульта? пульт для меня анахронизм, только включение и громкость. Еще вроде клавой можно управлять, хз кому что удобнее. Мне удобнее запускать видео на планшете с трансляцией на тв. а управляете этим как, с пульта? пульт для меня анахронизм, только включение и громкость. Еще вроде клавой можно управлять, хз кому что удобнее. Мне удобнее запускать видео на планшете с трансляцией на тв. Wirująświatła

Повідомлень: 27691 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2425 раз. Подякували: 3403 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 22:39 Hotab написав: Яблуко, чесна оплата)) Яблуко, чесна оплата)) так бы и сказал. На андроиде есть гринтуб всё тоже самое только бесплатно. В тг есть канал кидаешь туда ссылку на видос он его закачивает в телефон, подгружаешь и слушаешь без сети, причём на любом из гаджетов где у тебя стоит телега



вот как это выглядит



ограничений на длительность или количество загрузок нет, но есть реклама (хоть не в самих видео) так бы и сказал. На андроиде есть гринтуб всё тоже самое только бесплатно. В тг есть канал кидаешь туда ссылку на видос он его закачивает в телефон, подгружаешь и слушаешь без сети, причём на любом из гаджетов где у тебя стоит телегавот как это выглядитограничений на длительность или количество загрузок нет, но есть реклама (хоть не в самих видео) Wirująświatła

Повідомлень: 27691 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2425 раз. Подякували: 3403 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #123> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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