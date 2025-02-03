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  #123>
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:08

YouTube

  барабашов написав:Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.

всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного? я даже родителей присадил на ютуб купив им планшеты. Со временем каждый научился искать что ему интересно, в то время как 40" тв пылился без дела.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:04

Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.

всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного? я даже родителей присадил на ютуб купив им планшеты. Со временем каждый научился искать что ему интересно, в то время как 40" тв пылился без дела.
То навчіть дивитися ютуб на 40" :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:14

  Faceless написав:То навчіть дивитися ютуб на 40"
у меня сейчас телек 40" включаю ютуб и без каких либо программ управляю им с планшета с приложения ютуба. Планшет сначала спрашивает хочу ли я трансляцию на телек и всё. Никаких настроек кроме общего вайфая и одного аккаунта. Ставить какие то програмули (часто кривые) не интересно. А инструкция к телеку говорит для управления нужна програмулина.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:14

Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:15

  Hotab написав:Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:18

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит?


Тебе добавити?)
Там не питають «хто він тобі» 😅
Чи ти питаєш «що в пакеті преміум?»
Так це ж всім відомо, чим ютуб відрізняється від ютуб преміум.
Ні, це не той що оранжевий))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:23

Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит?
Та просто реклами не буде
В мене на телеку і нетфлікс, і яблотв, і мегого, хоча можна і транслювати з телефону/планшету, але навіщо.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:26

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит?
Та просто реклами не буде

Особисто для мене ще важлива можливість згорнути екран і слухати (якщо це музика чи урок англ) під час ходьби чи пробіжки. Також важливо для мене викачати з віфі, а дивитись/слухати коли нема ніякої мережі. Ні мобільної, ні віфі.
У андроїдів є всіляко проги і без преміуму це робити, але ж ростемо!))) Яблуко, чесна оплата))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:36

  Faceless написав:В мене на телеку і нетфлікс, і яблотв, і мегого, хоча можна і транслювати з телефону/планшету, але навіщо.
а управляете этим как, с пульта? пульт для меня анахронизм, только включение и громкость. Еще вроде клавой можно управлять, хз кому что удобнее. Мне удобнее запускать видео на планшете с трансляцией на тв.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:39

  Hotab написав:Яблуко, чесна оплата))
так бы и сказал. На андроиде есть гринтуб всё тоже самое только бесплатно. В тг есть канал кидаешь туда ссылку на видос он его закачивает в телефон, подгружаешь и слушаешь без сети, причём на любом из гаджетов где у тебя стоит телега

вот как это выглядит
Зображення
ограничений на длительность или количество загрузок нет, но есть реклама (хоть не в самих видео)
Wirująświatła
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