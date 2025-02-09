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Політика та гроші / Політика та гроші / Ізраїль хоче депортувати

2 млн. людей Ізраїль хоче депортувати 2 млн. людей + Додати

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на тему #<123 Додано: Нед 09 лют, 2025 22:24 shapo написав: Shaman написав: все це є. але проблема, що робити далі... депортувати 2 млн людей не вийде. й у діяльності ХАМАС приймає участь лише відносно невелика частина населення.



як на мене, робоче рішення - це чийсь протекторат - але бажаючих немає. й Ізраіль не бачить існування Палестини від слова зовсім... все це є. але проблема, що робити далі... депортувати 2 млн людей не вийде. й у діяльності ХАМАС приймає участь лише відносно невелика частина населення.як на мене, робоче рішення - це чийсь протекторат - але бажаючих немає. й Ізраіль не бачить існування Палестини від слова зовсім...

Заблуждение. Хамас правит в Газе с 2006г когда Шарон забрал насильно оттуда 8000 евреев,а после выборов хамаснмки выбрасывали с крыш чиновников ФАТХ. Любой кто работает хоть на какой-то должности или занимается каким-либо бизнесом в Газе связан прямо или косвенно с ХАМАСом.

Насильно депортировать никто не будет ,но если закончится или существенно уменьшится финансовая подпитка тех кто финансирует этот гадюшник и ослабнет власть ХАМАСа многие уедут оттуда добровольно т.к. условия жизни там совсем не те,что до 07.10.23.

Многое зависит от того,насколько разойдутся слова и дела Трампа,но возврата к 06.10.23 больше не будет - слишком велика оказалась травма для израильтян и поэтому леваки всегда призывавшие к договоренности и умиротворения палестинцев сейчас не в почете также как заклинания "два государства для двух народов" уже не в тренде.

Будет меняться и армия с правилами открытия огня что сегодня продемонстрировали для желающих протестировать израильтян - приблизились к красной черте и в результате трое трупов и шесть раненых. Заблуждение. Хамас правит в Газе с 2006г когда Шарон забрал насильно оттуда 8000 евреев,а после выборов хамаснмки выбрасывали с крыш чиновников ФАТХ. Любой кто работает хоть на какой-то должности или занимается каким-либо бизнесом в Газе связан прямо или косвенно с ХАМАСом.Насильно депортировать никто не будет ,но если закончится или существенно уменьшится финансовая подпитка тех кто финансирует этот гадюшник и ослабнет власть ХАМАСа многие уедут оттуда добровольно т.к. условия жизни там совсем не те,что до 07.10.23.Многое зависит от того,насколько разойдутся слова и дела Трампа,но возврата к 06.10.23 больше не будет - слишком велика оказалась травма для израильтян и поэтому леваки всегда призывавшие к договоренности и умиротворения палестинцев сейчас не в почете также как заклинания "два государства для двух народов" уже не в тренде.Будет меняться и армия с правилами открытия огня что сегодня продемонстрировали для желающих протестировать израильтян - приблизились к красной черте и в результате трое трупов и шесть раненых.

з приводу пов'язаності - зрозуміло, що якщо анклав контролює таку структура, як ХАМАС - то будь-який бізнес має платити за "кришу".



всі не виїдуть, що показує досвід України, й палестинців, як українців ніхто не чекає. гроші підкидати будуть - бо поки грошей у нафтових монархій на пару млн людей вистачить.



тому варіанти:

- депортація

- інкорпоратизація в державу Ізраіль

- допомогти побудувати державу

- чекати, чим закінчиться, а поки паркан, рів й вишки з кулеметами - й це може бути дуже довго.



що з перших трьох варіантів виглядає на поточний момент реальним? отож... тому четвертий варіант.



й як на мене, найбільш реальним виглядає третій варіант - але як його реалізувати за таким рівнем протистояння?.. хоча повторюсь, проблема з прикладами для наслідування - яку арабську державу взяти за зразок?.. з приводу пов'язаності - зрозуміло, що якщо анклав контролює таку структура, як ХАМАС - то будь-який бізнес має платити за "кришу".всі не виїдуть, що показує досвід України, й палестинців, як українців ніхто не чекає. гроші підкидати будуть - бо поки грошей у нафтових монархій на пару млн людей вистачить.тому варіанти:- депортація- інкорпоратизація в державу Ізраіль- допомогти побудувати державу- чекати, чим закінчиться, а поки паркан, рів й вишки з кулеметами - й це може бути дуже довго.що з перших трьох варіантів виглядає на поточний момент реальним? отож... тому четвертий варіант.й як на мене, найбільш реальним виглядає третій варіант - але як його реалізувати за таким рівнем протистояння?.. хоча повторюсь, проблема з прикладами для наслідування - яку арабську державу взяти за зразок?.. Shaman

Повідомлень: 8084 З нами з: 29.09.19 Подякував: 719 раз. Подякували: 1586 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 22:39 Shaman написав: з приводу пов'язаності - зрозуміло, що якщо анклав контролює таку структура, як ХАМАС - то будь-який бізнес має платити за "кришу".



всі не виїдуть, що показує досвід України, й палестинців, як українців ніхто не чекає. гроші підкидати будуть - бо поки грошей у нафтових монархій на пару млн людей вистачить.



тому варіанти:

- депортація

- інкорпоратизація в державу Ізраіль

- допомогти побудувати державу

- чекати, чим закінчиться, а поки паркан, рів й вишки з кулеметами - й це може бути дуже довго.



що з перших трьох варіантів виглядає на поточний момент реальним? отож... тому четвертий варіант.



й як на мене, найбільш реальним виглядає третій варіант - але як його реалізувати за таким рівнем протистояння?.. хоча повторюсь, проблема з прикладами для наслідування - яку арабську державу взяти за зразок?.. з приводу пов'язаності - зрозуміло, що якщо анклав контролює таку структура, як ХАМАС - то будь-який бізнес має платити за "кришу".всі не виїдуть, що показує досвід України, й палестинців, як українців ніхто не чекає. гроші підкидати будуть - бо поки грошей у нафтових монархій на пару млн людей вистачить.тому варіанти:- депортація- інкорпоратизація в державу Ізраіль- допомогти побудувати державу- чекати, чим закінчиться, а поки паркан, рів й вишки з кулеметами - й це може бути дуже довго.що з перших трьох варіантів виглядає на поточний момент реальним? отож... тому четвертий варіант.й як на мене, найбільш реальним виглядає третій варіант - але як його реалізувати за таким рівнем протистояння?.. хоча повторюсь, проблема з прикладами для наслідування - яку арабську державу взяти за зразок?..



Только первый или четвертый вариант. Никто не будет брать ещё 4,5 млн.арабов в Израиль где из 9 млн. евреев только 6, а 2,2 израильских арабов обладающих всеми правами кроме обязанности служить в армии,но это уже начали обсуждать.

Тогда это будет очередная арабская держава которых и так в мире 23.

Тем более как говорил Арафат самое мощное оружие это арабская матка хотя и у евреев рождаемость не в пример другим развитым странам большая,особенно у религиозных.

Палестинским арабам никакая своя страна несмотря на заклинания не нужна - тогда им придется распрощаться с наследственным статусом беженца.

Преуспевающими среди арабских стран являются только те что построены по признаку одного клана ( хамулы).

Это все государства Персидского залива. А те что нарисованы англичанами и французами по карте представляют смесь религий и кланов и потому всегда проблемы.

Израиль в течение этих 15 месяцев войны пробовал договориться в Газе с главами нескольких кланов,но Хамас их быстро вычислил и убил. Только первый или четвертый вариант. Никто не будет брать ещё 4,5 млн.арабов в Израиль где из 9 млн. евреев только 6, а 2,2 израильских арабов обладающих всеми правами кроме обязанности служить в армии,но это уже начали обсуждать.Тогда это будет очередная арабская держава которых и так в мире 23.Тем более как говорил Арафат самое мощное оружие это арабская матка хотя и у евреев рождаемость не в пример другим развитым странам большая,особенно у религиозных.Палестинским арабам никакая своя страна несмотря на заклинания не нужна - тогда им придется распрощаться с наследственным статусом беженца.Преуспевающими среди арабских стран являются только те что построены по признаку одного клана ( хамулы).Это все государства Персидского залива. А те что нарисованы англичанами и французами по карте представляют смесь религий и кланов и потому всегда проблемы.Израиль в течение этих 15 месяцев войны пробовал договориться в Газе с главами нескольких кланов,но Хамас их быстро вычислил и убил. shapo Повідомлень: 4895 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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