RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Відсьогодні в Україні запускають
перший етап системи...

Відсьогодні в Україні запускають перший етап системи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:41

Відсьогодні в Україні запускають перший етап системи...

Пропонуємо до обговорення:
З 10 лютого 2025 року в Державному аграрному реєстрі для суб’єктів господарювання буде доступний новий електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин в межах запуску першого етапу «Є-Бджільництво».

Дивися повний текст
Відсьогодні в Україні запускають перший етап системи «Є-Бджільництво»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100284
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:41

круто
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6165
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2688 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки виплат військові отримують за перший контракт...
R2 » Пон 10 лют, 2025 15:07
1 21
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2025 15:07
Ірина_
Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони)
R2 » Сер 29 січ, 2025 11:47
3 491
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2025 22:16
GALeon
У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів
R2 » Сер 05 лют, 2025 15:18
1 282
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2025 15:18
stokoz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.