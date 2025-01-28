RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Скільки виплат військові
отримують за перший контракт...

Скільки виплат військові отримують за перший контракт...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:07

Скільки виплат військові отримують за перший контракт...

Пропонуємо до обговорення:
Виплата за перший контрак є одноразовою допомогою, на яку мають право військовослужбовці, що підписують перший контракт із ЗСУ.

Дивися повний текст
Скільки виплат військові отримують за перший контракт (кому передбачено)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100287
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:07

Шановні читачі!

Чи вважаєте Ви цю виплату достатньою мотивацією для підписання контракту із ЗСУ?
Діліться своїми думками в коментарях!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4813
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 2020 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:27

  Ірина_ написав:Шановні читачі!

Чи вважаєте Ви цю виплату достатньою мотивацією для підписання контракту із ЗСУ?
Діліться своїми думками в коментарях!

Как сказал знаменитый Швондер - Это какой-то позор (с). Ни для одного человека, даже бомжа это не может быть мотивацией.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20534
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4790 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відсьогодні в Україні запускають перший етап системи...
R2 » Пон 10 лют, 2025 14:41
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2025 14:41
trololo
У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів
R2 » Сер 05 лют, 2025 15:18
1 285
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2025 15:18
stokoz
Скільки років можуть служити електромобілі — дослідження
R2 » Вів 28 січ, 2025 20:02
3 886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2025 12:28
gopcalo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.