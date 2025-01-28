Виплата за перший контрак є одноразовою допомогою, на яку мають право військовослужбовці, що підписують перший контракт із ЗСУ.
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Скільки виплат військові отримують за перший контракт (кому передбачено)
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Додано: Пон 10 лют, 2025 15:07
Скільки виплат військові отримують за перший контракт...
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Дивися повний текст
Скільки виплат військові отримують за перший контракт (кому передбачено)
Додано: Пон 10 лют, 2025 15:07
Шановні читачі!
Чи вважаєте Ви цю виплату достатньою мотивацією для підписання контракту із ЗСУ?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 17:27
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