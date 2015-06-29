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Жироуловка для новостройки: какую выбрать и куда установить?
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Додано: Суб 15 лют, 2025 17:56
Строим новое кафе в новостройке, и по требованиям нужно установить жироуловку. Какой вариант лучше выбрать для нового помещения, и где правильно её разместить, чтобы избежать проблем с эксплуатацией?
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Christina821
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