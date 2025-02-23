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Моє хобі – вирощування
солодкого перцю

Моє хобі – вирощування солодкого перцю
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 18:59

Моє хобі – вирощування солодкого перцю

Вирощування овочів стало для мене справжнім хобі! Цього року хочу посадити солодкий перець, але не можу визначитися, яке насіння краще вибрати. Які сорти найсмачніші?
Christina821
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.02.25
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