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Моє хобі – вирощування солодкого перцю
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Додано: П'ят 21 лют, 2025 18:59
Вирощування овочів стало для мене справжнім хобі! Цього року хочу посадити солодкий перець, але не можу визначитися, яке насіння краще вибрати. Які сорти найсмачніші?
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Christina821
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