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Українці за кордоном зможуть отримати бронь від...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2025 14:37
Пропонуємо до обговорення:
Українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах.
Дивися повний текст Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації дистанційно: як працюватиме
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Додано: Сер 26 лют, 2025 14:38
Чергове шоу дивних ідей від влади, мабуть вони живуть у паралельній реальності…
(•‿•)🤦♂️
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igemus64
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