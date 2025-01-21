Основною зміною березня 2025 року для підприємців в Україні стане те, що фізичні особи-підприємці зобов’язані використовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО).
Дивися повний текст
Що змінилося для ФОП від березня 2025 року
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 бер, 2025 16:48
Що змінилося для ФОП від березня 2025 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Що змінилося для ФОП від березня 2025 року
Додано: Вів 04 бер, 2025 16:48
Це мабуть наш "вельми зарозумний" Гетьманцев вирішив компенсувати замороження військової допомогм від "піндосів" такими драконівськими штрафами для підприємців. Знову нові чекі, нові програми, нові вимоги......
Нешановний Гетьманцев- перестань кошмарити тих, хто ще щось робить в цій країні та дає собі і своїм робітникам раду .
Почніть з корупції в тендерах Укрзалізниці, Оборонпрома, з "лівих" тютюнових фабрик та горілчаних заводів та посадіть хоть когось!!!, а не бігайте по дрібним крамницям в "пошуках блох"
Намагання все і вся контролювати саме " з низів", незважаючи на шалену корупцію в верхах дуже нагадує те, що зараз відбувається "за поребріком"
Ви це теж нам будуєте???
|