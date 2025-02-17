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Finance.ua: Чому американцям
не вигідно зупиняти...

Finance.ua: Чому американцям не вигідно зупиняти...
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:05

Finance.ua: Чому американцям не вигідно зупиняти...

Пропонуємо до обговорення:
Більша частина фінансування, виділеного для України, фактично залишається у США
Finance.ua детально розглянув, чому зупинка постачання озброєння Україні невигідна американським збройним компаніям.

Дивися повний текст Чому американцям не вигідно зупиняти постачання озброєння до України
D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:05

чому підарам не вигідно нападати
trololo
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