Кабмін планує продовжити реформу спрощеної системи оподаткування. В уряді планують суттєво переглянути умови для ФОПів та підвищити податки.
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Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
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Додано: Нед 16 бер, 2025 18:35
Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
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Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:40
Re: Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
Схоже пора реєструвати ФОПа десь в Грузії.
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:48
Re: Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
і?
Додано: Нед 16 бер, 2025 20:09
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