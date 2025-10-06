|
|
|
Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:56
Пропонуємо до обговорення:
Юристи розповіли, які цінні подарунки дозволяється дарувати та отримувати, щоб не довелося платити податок. Інакше — вартість таких речей включать до оподатковуваного доходу.
Дивися повний текст Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні речі
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100571
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:56
Незнание не освобождает от ответственности, как говорится. Но на самом деле, была немного в шоке, когда узнала что нужно платить налог на подарки. НАЛОГ НА ПОДАРОК.. это даже звучит дико. Но если учитывать что подарок прокручивают просто как схему, то станет понятно откуда это появилось. Хотя, как всегда, страдать будут простые люди, кто хотел прокрутить схему - скорее всего найдет новые лазейки в законе
-
finuser480
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 22.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
- Попередження: 1
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|