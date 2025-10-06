RSS
Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні...

Пропонуємо до обговорення:
Юристи розповіли, які цінні подарунки дозволяється дарувати та отримувати, щоб не довелося платити податок. Інакше — вартість таких речей включать до оподатковуваного доходу.

Дивися повний текст
Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні речі
Незнание не освобождает от ответственности, как говорится. Но на самом деле, была немного в шоке, когда узнала что нужно платить налог на подарки. НАЛОГ НА ПОДАРОК.. это даже звучит дико. Но если учитывать что подарок прокручивают просто как схему, то станет понятно откуда это появилось. Хотя, как всегда, страдать будут простые люди, кто хотел прокрутить схему - скорее всего найдет новые лазейки в законе
