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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:12

  Успіх написав:Цю гілку можна було назвати "За крок до перевороту думок!"©😁😁😁

Нельзя же все темы на форуме называть одинаково 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:15

  Wirująświatła написав:The Guardian зазначає, що статті, які створив штучний інтелект, були чітко структуровані, написані зрозуміло і без граматичних помилок.

Осталось научить ии врать, и с профессией журналиста можно будет попрощаться.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:12

хочу показать как AI восстанавливает фото.
с открытого источника берем случайную фото
источник рандомный - https://fishka-photo.com/restavratsiya- ... fotografij

исходное фото
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начальное разрешение 152х237 пикселей

для наглядности показываю все этапы
Зображення
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Зображення
Зображення
остальные надо кликать для увеличения
Зображення
Зображення
конечный результат разрешение 6568 х 10240
Зображення
ретушью особо не заморачивался, потратив максимум 5минут, но при желании на это можно и полдня потратить.

использованы такие сервисы
https://www..io/ru/image-upscaler/ для первых 4х этапов. сервис интересный но работает только с лицом, если на фото человека есть одежда и фон они останутся какими и были. Черно/белыми, затертыми, не в фокусе. В моем случае сервису не понравилась прическа и он решил её заблюрить.

https://colorize.cc/ для раскраски 5й этап (необязательный) сервис интересный тем, что имеет шкалу настройки эффектов и где-то с 40% начинает дорисовывать другие глаза/уши/губы. Выглядит забавно, но для семейных фото не подходит, скорее для розыгрышей. Может разрисовать рисованную картинку.

https://snapedit.app/ru/create для удаления заломов на фотобумаге 6й этап. работает очень просто, надо обозначить курсором дефект и его удалят. Если обозначить глаз - удалят глаз. Подход неинтеллектуальный хотя позиционируется как Ai. Работает топорно, но с моей задачей справился.

и ключевое по - topaz gigapixel ai вер. 4.4.3 для окончательного варианта (с разрешением 6568 х 10240). Собственно она и исправила основные огрехи предыдущих этапов, и можно было бы только ей ограничиться, но тогда не было бы наглядности. Данная программа работает без подключения к интернету, никуда ваши фото не отправляет. И ничего не дорисовывает. Лучше максимально подготовить фото перед использованием. Если нет полшеи, она её не дорисует.

сразу отвечаю на вопрос почему не в фотошопе. Проделать такую работу надо иметь "набитую руку" и потретить какое то время . Здесь всё делает робот.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 21:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 19:35

  Wirująświatła написав:исходное фото
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конечный результат разрешение 6568 х 10240
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:41

Re: Психологія та інші цікавинки

Віталя, ти тут сам в куточку скучаєш, малюєш.. .. Лише Ірина інколи заходить, тебе похвалить.
Коротше я теж в якості підтримки до тебе заглянув тут… Також на тему психологів-консультантів..

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Як перестанеш дутись - приходь до всіх
Hotab
 
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