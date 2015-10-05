Banderlog написав: попса різною буває )
https://youtu.be/DZ_NImYJke0?si=PU9UxVu-8cwOskIr
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Додано: Сер 26 бер, 2025 16:53
Додано: Сер 26 бер, 2025 16:58
Додано: Сер 26 бер, 2025 17:02
люблю щоб блюзове-соул-фанк нігерське коріння у музиці було
металево-пластмасове типу рамштайну чи скорпів - ні
німецькі індастріал стилі ну хіба як збочення по святам ))
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 26 бер, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 бер, 2025 17:32
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Сер 26 бер, 2025 18:31
4B
феномен демографії датського кацапізму у Пд.Кореї
Бандерлогу скрєпна Корея має подобатися
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