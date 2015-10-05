|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 18 кві, 2025 10:13
Сибарит написав: _hunter написав:
А есть доказательная база -- что оно работает?
А зачем Вам доказательная база, если Вы даже не поинтересовались, как это работает?
Эффект плацебо достаточно известен, а пользу здорового образа жизни оспаривать не принято
ЗЫ Мне офтопить немножко стыдно, но я надеюсь, что нас перенесут в тему о психологии.
Здоровий спосіб життя не має відношення до гомеопатії, як і навпаки
Щодо ефекту плацебо - це, мабуть, єдине, що можна притягти за вуха при "обґрунтуванні" роботи гомеопатичних препаратів, але все ж ефект плацебо пояснює, як може зʼявитися результат без активного компоненту в препараті, а не використовуватися, як метод лікування нічим.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35859
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 8178 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 18 кві, 2025 10:28
Faceless написав:
Здоровий спосіб життя не має відношення до гомеопатії, як і навпаки
Гомеопатия прекрасно позволяет образ жизни подкорректировать.
Например, питается пациент в режиме утром кофе, днём сигарета, вечером килограмм мяса с ведром каши под водочку. Прописываем ему плацебо с инструкцией принимать три раза в день во время еды, и пациент переходит на трёхразовое питание.
Прописываем принимать плацебо 4 раза в день, запивая полным стаканом воды - пациент начинает достаточно пить.
....
В принципе, такой эффект достижим и при помощи БАДов, но гомеопатия, если пациент в нее верит, эффективнее. Там идёт очень мощная накачка в плане аккуратности исполнения инструкций.
Наименее эффективным средством являются прямые уговоры.
Можем начинать дискуссию о допустимости лжи во благо 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8044
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6414 раз.
- Подякували: 21456 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:00
Сибарит написав: Faceless написав:
Здоровий спосіб життя не має відношення до гомеопатії, як і навпаки
Гомеопатия прекрасно позволяет образ жизни подкорректировать.
Например, питается пациент в режиме утром кофе, днём сигарета, вечером килограмм мяса с ведром каши под водочку. Прописываем ему плацебо с инструкцией принимать три раза в день во время еды, и пациент переходит на трёхразовое питание.
Прописываем принимать плацебо 4 раза в день, запивая полным стаканом воды - пациент начинает достаточно пить.
....
В принципе, такой эффект достижим и при помощи БАДов, но гомеопатия, если пациент в нее верит, эффективнее. Там идёт очень мощная накачка в плане аккуратности исполнения инструкций.
Наименее эффективным средством являются прямые уговоры.
Можем начинать дискуссию о допустимости лжи во благо
Ну якщо з такої точки зору то логіка є, тим не менше вся концепція отого нанодозингу з розбавленням до стану повної відсутності активної речовини при чималій вартості абсурдної технології- більше тягне на шахрайство.
Єдине що можна сказати умовно на користь гомеопатичних препаратів- що вони хоч не шкідливі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35859
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 8178 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:11
Faceless написав: Сибарит написав: Faceless написав:
Здоровий спосіб життя не має відношення до гомеопатії, як і навпаки
Гомеопатия прекрасно позволяет образ жизни подкорректировать.
Например, питается пациент в режиме утром кофе, днём сигарета, вечером килограмм мяса с ведром каши под водочку. Прописываем ему плацебо с инструкцией принимать три раза в день во время еды, и пациент переходит на трёхразовое питание.
Прописываем принимать плацебо 4 раза в день, запивая полным стаканом воды - пациент начинает достаточно пить.
....
В принципе, такой эффект достижим и при помощи БАДов, но гомеопатия, если пациент в нее верит, эффективнее. Там идёт очень мощная накачка в плане аккуратности исполнения инструкций.
Наименее эффективным средством являются прямые уговоры.
Можем начинать дискуссию о допустимости лжи во благо
Ну якщо з такої точки зору то логіка є, тим не менше вся концепція отого нанодозингу з розбавленням до стану повної відсутності активної речовини при чималій вартості абсурдної технології- більше тягне на шахрайство.
Єдине що можна сказати умовно на користь гомеопатичних препаратів- що вони хоч не шкідливі
Сами препараты - не шкідливі. Но Сибарит выше про "подход" писал. А случаев, когда ту же онкологию гомеопатией - как единственным средством лечить пытаются - не счесть
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9579
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:15
_hunter написав: Faceless написав: Сибарит написав:
Гомеопатия прекрасно позволяет образ жизни подкорректировать.
Например, питается пациент в режиме утром кофе, днём сигарета, вечером килограмм мяса с ведром каши под водочку. Прописываем ему плацебо с инструкцией принимать три раза в день во время еды, и пациент переходит на трёхразовое питание.
Прописываем принимать плацебо 4 раза в день, запивая полным стаканом воды - пациент начинает достаточно пить.
....
В принципе, такой эффект достижим и при помощи БАДов, но гомеопатия, если пациент в нее верит, эффективнее. Там идёт очень мощная накачка в плане аккуратности исполнения инструкций.
Наименее эффективным средством являются прямые уговоры.
Можем начинать дискуссию о допустимости лжи во благо
Ну якщо з такої точки зору то логіка є, тим не менше вся концепція отого нанодозингу з розбавленням до стану повної відсутності активної речовини при чималій вартості абсурдної технології- більше тягне на шахрайство.
Єдине що можна сказати умовно на користь гомеопатичних препаратів- що вони хоч не шкідливі
Сами препараты - не шкідливі. Но Сибарит выше про "подход" писал. А случаев, когда ту же онкологию гомеопатией - как единственным средством лечить пытаются - не счесть
Це безумовно вже злочин.
Я власне погоджуюсь хіба з можливим використанням плацебо як способу досягнення іншої мети, це можливий підхід і може бути виправданим.
Але наскільки в реальному житті це використовується- важко сказати. Крім того, і цей підхід вельми обмежений: ну, можна трохи покращити режим харчування чи гідрацію, але баланс харчування, фізичну активність так не поправиш. Навіть не знаю, для яких діагнозів цей підхід згодиться.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35859
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 8178 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:20
для ЛАДа трохи про етногенез "нациків"-японців
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39256
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2824 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:35
flyman написав:для ЛАДа трохи про етногенез "нациків"-японців
З таким заголовком, особливо з фразами "шок", "терміново" ітп - явні ознаки, що не відео не варто навіть відкривати, незалежно, чи співпадає тема з вашою думкою, чи ні. Бо те що подано маніпулятивно і буде маніпулятивним
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35859
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 8178 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:39
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Скільки сучасний чоловік витрачає на догляд за собою
Напишіть, будь ласка, скільки приблизно витрачаєте Ви на догляд щомісяця — цікаво буде порівняти
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4922
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1102 раз.
- Подякували: 2033 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:44
Ось як виглядають його витрати на місяць:
стрижка (1 раз на 2 місяці): 150 грн (300 грн/2 місяці);
Хіба стрижки по 150-200 грн десь є? Може хіба в селі десь.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14779
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 2353 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:51
Як там каже Долярчик "на Марсі" комплексна послуга, назвемо це стрижка, з бородою- десь 1500 грн на місяць
Манікюр від 1000 грн на місяць (найпростіший гігієнічний)
В статті сподобалось що антиперспірант типу потрібен тільки одному. Інші мабуть вважають що то зайве
Якщо заощаджувати то можна все робити самотужки звісно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35859
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 8178 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|3799
|
|