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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 13:25

французские комедии 50х ллллюбите?



Франция, XVIII век. На престоле — король Людовик XV. Франция постоянно с кем-то воюет. Король обнаруживает, что для ровного счёта ему не хватает тридцати восьми солдат. По Франции объявлена кампания по вербовке в солдаты. Фанфан, спасаясь от преследования родственников соблазнённой им девушки, записывается в армию: цыганка нагадала ему, что он будет мужем дочери короля. Выясняется, что цыганка Аделина — дочь вербовщика, которая таким образом заманивает новых рекрутов.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 14:06

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:

Франция, XVIII век. На престоле — король Людовик XV. Франция постоянно с кем-то воюет. Король обнаруживает, что для ровного счёта ему не хватает тридцати восьми солдат. По Франции объявлена кампания по вербовке в солдаты. Фанфан, спасаясь от преследования родственников соблазнённой им девушки, записывается в армию: цыганка нагадала ему, что он будет мужем дочери короля. Выясняется, что цыганка Аделина — дочь вербовщика, которая таким образом заманивает новых рекрутов.

Що мене завди курвило в романтизації всіх отих 16-17-18 ст, це тотальна брехня і викривлення, задля романтизації, тих реалій. Тодішні міста це суцільне гівно, сморід, хвороби, маразм і дикість, а не накрохмалені напомажені галантні кавалєри. Місяцями немиті, смердючі, вошиві (навіть аристократія), перуки носили щоб приховати повальні симптоми сифілісу, шляпи - бо з вікон на вулиці виливали помиї і гівно прямо на перехожих. Системи каналізації були рідкістю, тому вулицями по канавах текли відходи життєдіяльності і промислові відходи майстерень, боєнь і т п.
Faceless
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