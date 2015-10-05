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Додано: Суб 26 кві, 2025 13:25
Франция, XVIII век. На престоле — король Людовик XV. Франция постоянно с кем-то воюет. Король обнаруживает, что для ровного счёта ему не хватает тридцати восьми солдат. По Франции объявлена кампания по вербовке в солдаты. Фанфан, спасаясь от преследования родственников соблазнённой им девушки, записывается в армию: цыганка нагадала ему, что он будет мужем дочери короля. Выясняется, что цыганка Аделина — дочь вербовщика, которая таким образом заманивает новых рекрутов.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 26 кві, 2025 14:06
Wirująświatła написав:
Франция, XVIII век. На престоле — король Людовик XV. Франция постоянно с кем-то воюет. Король обнаруживает, что для ровного счёта ему не хватает тридцати восьми солдат. По Франции объявлена кампания по вербовке в солдаты. Фанфан, спасаясь от преследования родственников соблазнённой им девушки, записывается в армию: цыганка нагадала ему, что он будет мужем дочери короля. Выясняется, что цыганка Аделина — дочь вербовщика, которая таким образом заманивает новых рекрутов.
Що мене завди курвило в романтизації всіх отих 16-17-18 ст, це тотальна брехня і викривлення, задля романтизації, тих реалій. Тодішні міста це суцільне гівно, сморід, хвороби, маразм і дикість, а не накрохмалені напомажені галантні кавалєри. Місяцями немиті, смердючі, вошиві (навіть аристократія), перуки носили щоб приховати повальні симптоми сифілісу, шляпи - бо з вікон на вулиці виливали помиї і гівно прямо на перехожих. Системи каналізації були рідкістю, тому вулицями по канавах текли відходи життєдіяльності і промислові відходи майстерень, боєнь і т п.
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