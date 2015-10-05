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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 12:32

  Успіх написав:Але, якщо "раптом війна" - то вони всі непридатні
эти люди созданы не для войны, а показывать красивые полуголые тела окружающим. Ты почему кавер не отгадал?

viewtopic.php?p=5850928#p5850928
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 13:07

  Faceless написав:
Бетон написав:Привет, что-то навалилось всё сразу.

Жена: понятно.

ИИ:

"Привет. Да, бывает — когда всё летит разом, чувствуешь себя как под катком. Хочешь — разложим по полочкам, что именно навалилось, и посмотрим, как можно это разгрузить?"


Так что, поговорить с пылесосом может показаться не такой уж и плохой идеей
Один з найбільш популярних напрямків, як користувачі юзають ШІ (в сенсі всі ці жопаті з геміні) - це для психологічної допомоги. З недавніх досліджень.
Тему з пилососом краще не продовжувати, бо прибіжить Долярчик з похабними жартами

Лад, не парьтесь, это юмор был))

Faceless, винахід смішнючого терміну "жопаті" шедевр просто.
Я, з вашого дозволу, підгорегую до "жопа ты".
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 13:27

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  flyman написав:що тебе турбує? що в жінки 2 дипломи? а в тебе скурений буквар?
Щось типу того))
Але ти пиши до кінця: - там, де 2 дипломи - аж 11Кгрн зарплата і заощаджень близько нуля(особистих), а в того, що "скурив буквар" - ...
А якщо б з ЗП було рівно навпаки, то яка була б ваша реакція?
Faceless
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  #<1 ... 313314315316
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