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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 403404405406
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 14:43

  _Mykola_ написав:Wirująświatła
Grok від Маска ось так розкладає по полицях:
.............]

_Mykola_, вы сами с помощью Grok"а очень хорошо ответили на свой вопрос.
Вряд ли кто здесь напишет лучше.
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 14:54

  Faceless написав:
_Mykola_ написав:От цікава тема для обговорення психології...

Як і чому так виходить, що активна політика проти ворога яка включає активне "розлюднення" та знецінення життя громадян ворожої країни, через деякий час призводить до такого ж ефекту, але уже у відносинах між своїми громадянами?
А чи є така політика?
І що за дослідження було, приводить чи ні і до чого?


Політика знецінення росіян, несеться з 22 року повним ходом на всіх ЗМІ, чи не пам'ятаєте "чмоні", "біомусор", "лишньохромосомні", "свиноріз", толерування жорстокості, та ж акула яка напала на курорті... смакувалося навіть по центральним марафонським каналам... і все в такому ключі. Чи не є це державною інформаційною політикою? ЦПД - читати лицемірство і брехню, особливо по медійним резонансним подіям, давно стало гидко.
Чи не помічаєте змін з початку 22 року та зараз у взаємовідносинах між людьми в Україні?
Ви точно живете в Україні, що не помічаєте змін у суспільстві? :roll:
_Mykola_
 
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