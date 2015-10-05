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Психологія та саморозвиток
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Додано: Чет 12 чер, 2025 14:44
flyman написав:
волосся, очі і т.п. і потрібно було вгадати про кого мова. Мені подобалася одна дівчина, і я не вгадав що то описували її. Так сказати, якийсь не той образ описали.
Що каже підліткова психологія на рахунок цього?
где тут психология? если бы ты описывал свои чувства к этой девушке, а класс бы угадывал о ком речь. А так обычные ошибки коддинга IQ-IQ. гугли ПСИХОЛИНГВИСТИКА. Я когда то бегло пролистал, там от психологии нет ничего. Вообще не понимаю зачем это придумали, кому то захотелось вписать своё имя в мертвую науку.
Hotab написав:
У мене нема часу , щоб його втрачати на твоє. Я знаю, що там мене або не зацікавить, або це маячня , на яку треба з тобою дискутувати , а це знову час.
ты на форуме каждый день, встреваешь во все дебильные дискуссии без исключения, особенно на военной ветке, а мне тут пиздишь про нехватку времени. Если успих днем работает, а вечером с семьей так его и нету на форуме по несколько дней.
Ты на форуме ради срачей, потроллить кого то. Ест-венно никакой другой контент тебе неинтересен, и мои "погляди і цінності," вообще тут не причём. Можно подумать у твоих друзей "погляди і цінності" аналогичные твоим. У взрослых особей они у всех разные. Ни один мой друг не интересуется ни психологией ни самокатами. Но на эту тему мы можем поговорить, если я что-то интересное им расскажу.
Впрочем, друзей у тебя нет и не было. Друзьями надо интересоваться хоть чуть чуть, а это не твоё. Ты за всё время на форуме не заинтересовался никем
Тоже не обижайся, я вижу твой мир вот так.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 12 чер, 2025 15:02
Wirująświatła написав:
И зачем другие если все дети будут в детской соц.сети? Плохо что сразу по этому пути не пошли.
Це щось нагадує шкільну чат-групу в мого старшого. Там сидить виключно лише їх клас(30учнів)
Так от - їм там дуже цікаво/весело!(судячи з того, як мій син там прилип/весь вільний час там спілкується)
Це тобі не тутешній форум, де максимум 10 людей і то не всі в один день заходять
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Додано: Чет 12 чер, 2025 15:05
Banderlog написав: flyman написав: ЛАД написав:
Мне, кстати, непонятен смысл введения второй буквы "г" (звонкой) и соответствующего звука. С этой буквой пишется относительно небольшое количество слов. И их надо просто запомнить. Или знать, что в иноязычных словах там пишется буква "g". В итоге сделали неграмотными всех, кто закончил школу раньше, и сомневаюсь, что все, заканчивающие сейчас, хорошо ориентируются в этом. И вряд ли кто, набирая текст на компе, задумывается об этом.
Ви при царі Горосі ходили до школи?
Букв і звукв "ге" були при совітах. Гедзь, гудзік, ганок...
ну і на хіба той гедзь треба? Заради 30 слів окрему букву вводити? Ви її часто шукаєте на клавіатурі?
Слів було набагато більше, просто за совку мову підганяли до російської
Я доречі регулярно користуюсь. Це здоровий ґлузд і підґрунтя відродження української мови
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Додано: Чет 12 чер, 2025 15:08
Wirująświatła написав:
Если успих днем работает, а вечером с семьей так его и нету на форуме по несколько дней
Я ще можу з маршрутки написати))
Чи в переривах від роботи...
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Додано: Чет 12 чер, 2025 15:10
Успіх написав:
Це тобі не тутешній форум, де максимум 10 людей і то не всі в один день заходять
у детей очень высокая познавательная потребность, через общение они познают друг друга. Поэтому им там интересно. Пролистай они общаются ни о чём. Если задать +/- строгую тему, желающих писать о ней будет очень мало.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 12 чер, 2025 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 15:10
Wirująświatła написав: flyman написав:
як насчьот мухоморів та інших " ощущение трансцендентных переживаний, а также галлюцинации. "
любые психотропные препараты вызывают зависимость даже легкие "корректоры настроения" па 30 грн
Ви проти "И хорошее настроение не покинет больше Вас"?
Тобто якщо це залежність до хорошого?
Якщо шкоду від коректорів не доведено?
Чув багато разів "так каждый день курю и никакой зависимости".
Чи псілоциби, мухомори та інша "гомеопатія" руйнує здоров'я?
Фізичне, психічне?
Я особисто не виступаю тут "ЗА".
Просто думаю, що деколи покращення психічного здоров'я переважає іншу шкоду.
Як то часто пишуть в анотаціях до ліків щось на кшталт "зауважуйте та оцінюйте потенційний негативний вплив препарату та можливий позитивний результат лікування за його допомогою".
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Додано: Чет 12 чер, 2025 15:13
Faceless написав:
Це здоровий ґлузд
і підґрунтя відродження української мови
Тут - перестарались
Все таки частіше пишеться і вживається "глузд", а не "ґлузд"!
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Додано: Чет 12 чер, 2025 15:15
alibob написав:
Якщо шкоду від коректорів не доведено?
это не моя точка зрения, я не принимал и не назначал психотропы. Поэтому и спорить с вами про жизнь на Марсе не буду. Предостерёг людей чтобы изучали побочку, в частности синдром отмены. Если бы они были безвредными их бы назначали кому не лень все психологи и терапевты. Удобно ж привели ребенка с проблемой, выпил таблеточку наладилось поведение и успеваемость.
alibob написав:
Як то часто пишуть в анотаціях до ліків щось на кшталт "зауважуйте та оцінюйте потенційний негативний вплив препарату та можливий позитивний результат лікування за його допомогою".
вся медицина на этом строится. Может за исключением фитопрепаратов, лечебной физкультуры и массажа.
я постоянно изучаю не появился ли чудо препарат, который безвреден и помогает ну хотя бы речь запустить у ребенка с видео. Речь, шо тут сложного? Есть 3-4 зоны мозга начать их стимулировать... фиг там. Че то затормозить - пожалуйста, можно погасить истерику, чрезмерный аппетит, даже агрессию А чтобы запустить мышление, речь, высшие эмоции препаратов нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 12 чер, 2025 15:54, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 15:19
Успіх написав: Faceless написав:
Це здоровий ґлузд
і підґрунтя відродження української мови
Тут - перестарались
Все таки частіше пишеться і вживається "глузд", а не "ґлузд"!
Частіше тільки тому, що за совку українські слова підганяли, щоб позбутися унікальних звуків і букв. А насправді- ґлузд. То бачте, як радянська політика навіть вас змусила думати, що то є якесь чужерідне і чудернацьке, відгородивши вас ґратами зросійщення від живої української мови
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Додано: Чет 12 чер, 2025 16:21
Я вище писав за "коректори" саме не фармакопейні, а за "гомеопатію", тобто гриби та рослини.
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