Хорошо хоть не повернули «репресований» правопис - инший, иноді. Все эти реформы никак не способствуют возрождению укр. языка, а только множит количество "неграмотных" людей. "Вівфліотека" ще не треба писати?
Мені здається всі мови живі і постійно міняються. Не настільки добре знаю англ, але багато з того що вчилось у школі у курсі англ мови , або відмерло, або має інший контекст.
Хорошо хоть не повернули «репресований» правопис - инший, иноді. Все эти реформы никак не способствуют возрождению укр. языка, а только множит количество "неграмотных" людей. "Вівфліотека" ще не треба писати?
Якраз "харківський" правопис куди більш органічний, як на мене.
ЛАД написав:Политика не меняет произношение. Или влияет, но очень слабо.
Політика, що визначає редакції словників, офіційні правила граматики, орфографії, шкільні програми, цензурує книжки - якраз і визначає вимову, з часом.
З дуже великим часом. Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ". В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ". Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится. Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики.
Хорошо хоть не повернули «репресований» правопис - инший, иноді. Все эти реформы никак не способствуют возрождению укр. языка, а только множит количество "неграмотных" людей. "Вівфліотека" ще не треба писати?
Мені здається всі мови живі і постійно міняються. Не настільки добре знаю англ, але багато з того що вчилось у школі у курсі англ мови , або відмерло, або має інший контекст.
Верно, что-то отмирает, что-то меняет контекст. Амер. английский отличается от британского. Поэтому, в частности, против попыток/стараний "возрождать" язык путём искусственного возврата к давно исчезнувшим нормам или "исправлять" старые ошибки. Библиотека тоже ошибка, но уже давно привычная. Можете забить в переводчик гугл βιβλίον и послушать, как звучит. Библия тоже ошибка.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 чер, 2025 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:.........Політика, що визначає редакції словників, офіційні правила граматики, орфографії, шкільні програми, цензурує книжки - якраз і визначає вимову, з часом.
З дуже великим часом. Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ". В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ". Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится. Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики.
ЛАД написав:[quote="5864263:Faceless"] .........Політика, що визначає редакції словників, офіційні правила граматики, орфографії, шкільні програми, цензурує книжки - якраз і визначає вимову, з часом.
З дуже великим часом. Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ". В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ". Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится. Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики.
Да знаю я. Но я говорю о звуке. Он исчезал не благодаря Сталину.[/quote]Там вистачає досліджень. Буква є бо є звук. Літера була включена в словники, граматику, хоч там і мінявся баланс між ґ та г з часом. За більшовиків прийнялися саме насильно викорінювати унікальну літеру з мови, це факт. То з чим тоді ви сперечаєтесь? Ну те що вас особисто не подобається ґ, як і "харківська" граматика, вже теж зрозуміло. Саме цього власне і добивалися більшовики. Але ж ви ніби не є носієм української, в сенсі ви нею не спілкуєтесь, хоч і володієте, то чого ви так переймаєтесь?