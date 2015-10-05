там подстава. звук синтезаторный а он делает вид что играет на гитаре. акустика так не звучит. малой наёпывает новичков типа смотри как я круто умею
На экранном синтезаторе я тебе сыграю что угодно. Разве это важно? придумать бы интересную мелодию... а повторить чью то много ума не надо. с придумать проблема. она сначала должна звучать у тебя внутри, только потом руки уже играют ее на чём нибудь.
мы с пацанами пробовали писать песни, таких песен как цоя можно миллион написать. выпал снег, замёрз лёд, в тени фонарей кто то там хромая идёт. тьпфу как примитивно.
А как рыбников? это непостижимо. как будто он эту мелодии из космоса получил. я когда его слушаю даже гитару в руки брать не хочу, мне такое не придумать никогда...
Faceless написав:---------------------------- ЛАД ............ З дуже великим часом. Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ". В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ". Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится. Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики. ---------------------------- З української абетки літеру ґ вилучили за наказом сталіна в 1933. https://zn.ua/ukr/ART/chim-bilshovickiy ... era-g.html Чим більшовицькій системі не догодила літера Ґ - Amp .......
Да знаю я. Но я говорю о звуке. Он исчезал не благодаря Сталину.
Там вистачає досліджень. Буква є бо є звук. Літера була включена в словники, граматику, хоч там і мінявся баланс між ґ та г з часом. За більшовиків прийнялися саме насильно викорінювати унікальну літеру з мови, це факт. То з чим тоді ви сперечаєтесь? Ну те що вас особисто не подобається ґ, як і "харківська" граматика, вже теж зрозуміло. Саме цього власне і добивалися більшовики. Але ж ви ніби не є носієм української, в сенсі ви нею не спілкуєтесь, хоч і володієте, то чого ви так переймаєтесь?
Про "харківську" граматику нічого не знаю крім того, що була така. Чим вона відрізнялась від сьогоднішньої, не знаю. Тому обговорювати не можу. Так, я не є носієм. Але у радянські часи часто їздили до колгоспу. Бувало, далеко від Харкова, де люди розмовляли українською. І я з ними теж. Баби дуже хвалили, як я розмовляю, в т.ч. і промову (зараз, звісно, гірше - давно не мав практики). Жодного разу не чув "ґ", тільки "г". Я не переймаюсь, проте вважаю, що зобов'язаний знати державну мову і не хочу бути безграмотним. Ви не згодні, що кожна зміна правопису робить безграмотними масу людей? Чи їм треба перенавчатись. Це складніше, ніж вивчати одразу - треба змінювати вже існуючі звички. Людям більше зайнятися нічим?
Звук [ґ] рідковживаний в українській мові, його використовують переважно в запозиченнях або діалектах; на фонетичному рівні творить опозицію зі звуком [г]
https://esu.com.ua/article-25440 Фактично треба просто запам'ятати/завчити слова з "ґ". Як виключення. І згадувати, чи це слово не запозичено і яка буква була в оригіналі g чи щось інше. В деяких випадках треба вживати "ґ" (у власних назвах), в той же час в іншомовних географічних назвах рекомендовано (не обов'язково) вживати лише "г". В іншомовних прізвищах та іменах можна і так, і так. Вам не здається що це дещо штучно? Я, наприклад, ніколи не чув ґатунок чи ґудзик, тільки гатунок та гудзик. Для вас це дуже принципово? Навіщо ускладнювати? Багато людей і так пишуть не дуже грамотно. Чим більше виключень, тим гірше грамотність. Може повернемось до правопису початку ХІХ сторіччя? Чи ще раніше, до ХІV сторіччя? І що до бібліотеки і біблії? Виправляти давню помилку не будемо? Ефір на етер виправили, а ці слова?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 чер, 2025 01:12, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть.
Це було актуально років 100-200 тому. Із появою державних стандартів та обов'язкової освіти діалекти вимирають. Цей процес (вимирання русинського діалекту) я бачу на власні очі. В федеративних державах, як Німеччина, цей процес трохи повільніший.
Читал несколько лет назад статью ВВС, что ежегодно исчезает около 400 (тут я удивлен цифрой) языков, диалектов и наречий. В конечном счете на Земле останется менее десятка основных языков.
rjkz написав:Я могу продолжать до бесконечности приводить примеры, только это не изменит ничего. "Спор ради спора".
о чём спор? я с вами согласен. Безопасность это важно. Вопрос где та грань, чтобы не посадить себя в клетку.
случаи описанные вами кошмарные. Среди моего окружения 2их прирезали, один одноклассник, я с ним не дружил, вроде на 7м км на деньги людей кидал. другой мой друг детства, поехал к родителям в село, что дальше было не знаю.
я в 13 с группой таких же подростков ездил в польшу, старшие воспитатели с нами были но их мы видели только вечером в гостинице. Нас не кормили, мы сами себе покупали какую то еду, никого не интересовало есть ли у нас на это деньги. Любого могли выкрасть и грабануть, рэкет в польше был украинский пацаны 15-20лет. еще и свои воровали, с деньгами в гостиницу идти было нельзя, ночью обчистят, мы тут же что заработали то и тратили. Хотя нам говорили не тратиться поедем в Лодзь там всё дешевле.
далее эти поездки в Одессу.
в 30 лет подхватил ветрянку, это такая жопа была. Не могу описать, физически ничего не болело, но в голове творился хаос, даже о чём то элементарном бытовом подумать было проблемно. Мог полчаса думать как мне сходить в уборную. А если бы это случилось в командировке из которых я не вылазил? Фактически овощ, причём молниеносно.
А. еще я в 12л потерялся ночью в лесу куда мы пошли вечером с друзьями. Вышел на станцию к утру, полностью мокрый (шёл дождь). Друзья думали, что я ушел домой и меня не искали. Мы шо-то поругались тогда. Родители куда то уехали, а дед с бабой ложились спать в 9 вечера. Что случись до утра меня даже не искали бы. Если какой-то маньяк, то наверное вообще бы не нашли.
и еще десяток похожих ситуаций, когда со мной могло что то случиться. Опасности на каждом углу, если вдуматься.
Уверен у большинства "не домашних" детей такие ситуации были. Мне сложно считать вероятность как выжить или не выжить. Каждый день я езжу на самокате 20-30 км. Если ломается руль я рискую растянуться на дороге на скорости 40. Раз в неделю я езжу по лесу, где в 2022 стояла русня, вполне могу на какую мину/растяжку наехать. Кто тот лес чистил каждый метр?
Какая альтернатива? сидеть дома, фильмы смотреть/книги читать, ну и нафиг такая жизнь? я не свинья жить чтобы покушать и поспать. Даже если это даст мне 200% гарантии, что я доживу до старости.
Это выбор каждого, я сам не люблю риск.
Человеку для развития нужна сенсорно богатая среда. Можно так обезопасить ребенка, что на выходе получим РАС и ЗПР. Ближайшей песочницы мало для познания мира. А мир дальше песочницы таит в себе опасности. Тема не новая и даже наверное хрестоматийная.
Педагоги кричат всё запретить, на прогулку на веревочке. Психологи говорят, что ребенок - не собачка. А нечто более сложно устроенное.
rjkz написав:А потом начались закрытия магазинов, пустые полки, непоставки товаров
это где в США? у нас такого не было. Были какие то лимиты шо то 50 человек на супермаркет. Но как всегда никто ничего не соблюдал.
Ваша интуиция поражает. Я помню как до 2022 вы говорили что русские что то там превратят в Алеппо. Только мне странно что вы выбрали США. Есть супер безопасные скандинавские страны. Хорватия. Кипр. У меня друг детства на Кипре живёт, спросил про безопасность вообще ноу проблем. Дети хоть ночью могут на другой конец острова уйти - с ними ничего не будет. Несчастные случаи во внимание не берем. Страна маленькая все на виду. У маньяка-грабителя ноль шансов спрятаться. Буллинга в школе тоже нет. Когда мало людей легче навести порядок.
rjkz написав:И если селиться и посещать безопасные районы, то фактор преступности практически стремиться к нулю.
когда то давно главный мент говорил в интервью, что в Ирпене околонулевая преступность. Кругом камеры. Городок маленький полиция приезжает за 5-8 минут в любую его часть. Ну и смысла нет, рядом Киев, там легче потеряться после преступления. В Ирпене дети 10-16 гуляют сами без взрослых в парках, на ц.площади и на набережной, никто их не трогает. Драк тоже не видел ни одной. Наверное это выход, искать безопасную среду, а не держать ребенка на цепи.
1. Я описывал несколько раз что со мной было в детстве и писал, что то что дожил до взрослого возраста - вероятностное везение. И что довольно много сверстников не выжили или остались калеками. Я тогда не понимал насколько опасно то, чем мы развлекались. 2. Это НЙ. Тут не надо было быть мегаинтуитивным. Просто умозаключение. Очень опасный вирус, из разряда того, каким пугают в фильмах-апокалипсисах. Огромнейший мегаполис, который все время и без перерывов жрет и пьет. Зависит от малейших сбоев поставок. И когда уже было понятно что карантина не избежать (почему с этим тянули власти - хз, на мой взгляд, в Украине ввели карантин вовремя и очень грамотно),то понял, что в какой-то момент всего на всех не хватит. Жаль, что с масками не сообразил. Не знал тогда какие эффективны. Потом вынужден был покупать по 25 долларов за штуку. Поначалу носил строительные противопыльные, потом поверх них начал одевать хирургические. СЕбя я этим от ковида никак не защищал, а вот окружающих, на случай если я носитель - да. 2. Вывод про Алеппо ко мне пришел в 2015 (или это был 2016?), во время того что там происходило. К тому моменту война в Украине уже шла и было понятно, что не за кусочком Донбасса и Крымом пуйло ввалился. Очень познавательно было умозаключение о несвершившемся сценарии начала войны (захват Крыма-сопротивление ВСУ еще в Крыму-колонны на Киев-"принуждение к миру"). Исходил из нахождения войск рп на момент начала захвата Крыма, грузинский сценарий фактически. В Алеппо, абсолютно, с точки международного права, законно, пуйло показал на что готов пойти. Осталось только совместить 2 картинки. 3. В США так устроено, что есть абсолютно безопасные локации и есть очень опасные. Раньше можно было просто тыцнувши кнопку на сайте Трулия, выбирая недвигу в аренду или под покупку, увидеть уровень крайм ренк в каждой точке. Равно как и рассовый состав и средний доход домохозяйств. Там-же можно было посмотреть статистику количества и видов преступлений - одно дело если убийства, а другое если мелкие кражи. Я потом как-то в разговоре со своей врачем сказал где мы жили, она аж поперхнулась. Говорит, что работала в госпитале рядом (я его проходил каждый раз, когда от метро шел) и из того комплекса (два одинаковых, кажется 24 этажных, дома) привозили каждую ночь с ножевыми, огнестрелами, передозами. Потом переехал в локацию, где намного безопасней. Потом переехал где еще безопасней. А у знакомых в НДЖ в городке даже двери домов и машины не запирают. А соседний городок - один из самых криминальных в штате. Как лоскутное одеяло. А когда-то поехали на юг НДж, там воооообще другая Америка - абсолютно благонадежный контингент. Доброжелательные и преветливые люди. Это именно про это рассказывали, что незнакомые люди здороваются и вполне искренне улыбаются. Только это курорт для верхнего среднего класса. Там даже в магазинах, в которые никто не ходит, а завтракают-обедают-ужинают в ресторанах, цены ровно в 2 раза выше на продукты чем в НЙ, которые считается самым дорогим городом на планете. Да, так зашли в супермаркет (нам непривычно, чтобы у нас не было вообще ничего поесть там где мы живем), почти никого нет, пока расплачивались на кассе, с нами кассираша успела вполне основательно поговорить (Как дела? Вы откуда? Надолго? У нас тут хорошо, а вы еще туда съездите, там очень хорошая кухня, а вон туда поедте, там архитектура интересная, а неделю назад погода на пару дней испортилась, а вам повезло). Это кассирша в супермаркете. Пока туда шли, с нами здоровались какие-то чуваки, которые забор ремонтировали, мусорщики, которые ездили контейнеры возле домов подбирали, чувак, который поливал газон возле своего дома. А вот когда наотрез отказался от выбора Турции для поездки на отдых - что-то сработало, мы тогда в другую страну поехали, а в это врмея в Турции Эрдоган псевдопереворот устроил.