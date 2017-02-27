Hotab написав:sergey_sryvkin
Якщо мова не про суми в десятки тисяч , то позбавитись білого вигідніше чим в Кредо мабуть нема ніде.
Сьогодні крос був 1.1534.
Заносиш їм білий (але нормальний), перевертаєш в додатку , по ліміту (1850 евро за день) виносиш еври. По 1.159- 1.16 в обмінці перевертаєшся в синій гарний дол навіть з профітом. Профіт насправді мізерний, але позбавитись від білого без здирницьких -16 грн на кожній купюрі - чому б ні.
З.І десятки тисяч насправді теж можна, але виносити їх потім з банку по чайній ложці - замотиляє.
А не проще зелень (в пределах лимита, ессно) закинуть на текущий/ощадный счет, да даже на депозит и предварительно заказав - получить уже в кассе банка синими (как правило, хрустящими) или оставить в банке, учитывая постоянное ужесточение требований и сроки годности доков, подтверждающих источник происхождения сбережений в валюте?