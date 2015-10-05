Прямо как Акурт, просто не такой успешный
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:57
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:05
Re: Психологія та саморозвиток
Вочевидь, це ключове питання.
Ні, я не вважаю, що маса людей раптом стане неграмотною. Подібні зміни в граматиці вводяться плавно, і допускають альтернативні варіанти. І тому не треба прям перенавчатися, просто з часом ці нові норми входять у вжиток, стають поширеніші.
Можливо, можуть змінитися вимоги на іспитах, і то навряд чи це стане проблемою.
Наприклад, ще відносно недавно стандартним було вживати слово "проект", зараз вже ніби всі перейшли на "проєкт" і не було ніякої "кризи безграмотності".
Щодо "харківської" граматики, я не філолог, та і не читав, але певні елементи звідти сам використовую, та і десь в інших місцях ви могли б бачити: помʼякшення "л", наприклад долЯр, а не долар; тверда "т", наприклад, справедливостИ, а не справедливості.
Ну і часто замість "іа"- "ія", як матеріЯльний;
Звісно, то якось має бути сформовано в правила, і то не якісь рандомні зміни, але щодо правил в граматиці в мене завжди памʼять була не дуже
Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:29
Faceless искал в интернете определение слова спілкування. Но как то скудно. По вашему, оно полностью повторяет русское "общение" или есть нюансы как с "образой"?
Додано: П'ят 13 чер, 2025 12:58
не хочу чтобы вы подумали что я бегаю за вами с целью спора.
Про разных гениев у меня другое мнение. Я сначала восхищался ими...
Если он не может свой талант продвинуть/пропиарить/продать, то может его засунуть .. в шкаф.
Увы сейчас такое время.
Никто таланты не ищет, как было в совке.
Талант либо сам себе пробивает дорогу в т.ч. через формальные тесты, либо не пробивает.
В этом есть свои плюсы. Тестами общество избавляется от сортности.
Я был свидетелем интересного диалога, мама говорила учительнице что ее мальчик очень талантлив, на что учительница ее перебила и строго резюмировала, что все дети талантливые.
Мама конечно обиделась, ведь её самый талантливый.
Но даже если она права я на стороне учительницы.
Не нужно забивать ребенку голову талантами. Его задача не выучить математику на медаль, а научиться взаимодействию в обществе, бесконфликтному поведению, уважению к другому человеку, пониманию своих и чужих границ, умению дружить, искать общее с людьми, любить кино, музыку, театр, книги, стихи, спортивные игры, живое общение.
К сожалению, часто бывает что именно талант этому помеха. У меня был одноклассник спортсмен по плаванию. Где то там постоянно тренировался, ездил, участвовал, побеждал, про него в газете писали, тогда это было ого как круто.
Только с ним никто не дружил, потому что он был все время занят.
Ранее я писал дружбу не впихнуть в расписание. Друзья зашли не вовремя? Бросаешь всё и идёшь с ними пинать мяч или просто сидеть на заборе. Не бросаешь? В следующий раз за тобой не зайдут. Кому нужен вечнозанятый друг?
Математику с физикой можно и позже выучить в 19-25-50 лет. Возрастных ограничений на математику вроде нет. Как и на любую науку.
А то что я перечислил выучить после 15 нельзя, на это дело есть "сенситивный период".
Упустил подростковую социализацию, как ты ее нагонишь? В 25 лет будешь скакать с подростками по крышам и рофлить на ролледроме? Это нереально и общество не поймёт.
Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:17
Психологія та саморозвиток
Не готовий без підготовки сказати. Якщо згадаю то почитаю щось. На перший погляд це повністю еквівалентні терміни
А щодо образи/обіди/оскорблєнія - пробували пошукати еквівалент, наприклад, англійській? Чисто з цікавості. Insult, offense, abuse - подивитися, які відтінки у кожного.
Доречі щодо синонімів "образа".
Є слово "кривда", яке більш відповідає сенсу "оскорблєніє"
Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:40
"криза безграмотності" уже есть.
Если читать и писать на форуме, то этого достаточно. Я сейчас в результате чтения форума порой начинаю задумываться, как правильно написать слово, которое раньше написал бы правильно, не задумываясь. Если орфография ещё так-сяк, то синтаксис на форуме...
На экзаменах сомневаюсь, что "долЯр" или "матеріЯльний" не посчитают как ошибку. Или "Гудзик" или "Грунт". Зачем усложнять правила?
Повторю, звук "ґ" в устной речи не встречается. Заставлять заучивать исключения и произносить их правильно... Зачем?
Вы верно написали - язык, пока он живой, меняется. И это, кстати, признак того, что он живой. И изменение правил должно следовать за изменением языка, а не пытаться возродить давно отжившие нормы. И тут не при чём "харьковское" или любое другое правописание.
Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:56
Re: Психологія та саморозвиток
Може то ви вважаєте, що звук не зустрічається, що логічно, оскільки ви спілкуєтесь не українською. Те що я пишу з ґ - я пишу власне тому, що вони так і вимовляються. Я не бачу тут жодних проблем з якимось там заучуванням. Є у кожної мови свої особливості, і це нормально, і це навіть прекрасно. Кличний відмінок вам теж муляє, ні?
І це не якісь там "отжившиє норми". Знову ж таки, ви базуєтесь на російській, тому для вас то і незвично, і саме тому ці норми в українській знищували за совка. Але для мене, наприклад, ґ є цілком органічною, і ніколи не мав з нею проблем.
Щодо доляр чи матеріяльний - так ці норми й не формалізували наразі, я й не пропоную їх вважати єдино правильними. Мені просто ці форми здаються більш органічними, я вживаю ті форми, що вважаю за потрібне, я ж не на іспиті.
Додано: П'ят 13 чер, 2025 15:01
за кривду дякую. действительно точнее, чем образа. іноді шось питаєшь українською, а слово важно підібрати.
я не психолингвист) в оттенках русского (язык на котором хранятся мои знания по психологии) тоже не всё однозначно.
Например негативная симптоматика - уменьшение или выпадение психических функций, имеющихся у здоровых. Что тут негативного? это дефициты. Приходите на базар там нет картошки, негативный ассортимент? Есть выражение эмоциональный дефицит, нафиг ещё что то надумывать (если описывается общее состояние без оттенков).
Логичнее, если "негативная симптоматика" когда пациент с голосами в голове бегает с ножом за людьми. Но нет это называется...(барабанная дробь)... "Продуктивная симптоматика" - шо блдь?! (я не шучу )
все ж привыкли что продуктивно означает позитив, пациент преодолел пик болезни, выходит на ремиссию. Зачем переназначать ему другое значение? ну выдумайте новое слово, если чешется.
По ощущения вообще беда, приходит человек, например мама с ребенком, и кроме плохого настроения с отсутствием интересов ничего описать не может. У меня даже такой прикол есть, как только мама открывает рот я говорю дайте угадаю, плохое настроение, конфликтность, сниженный аппетит, трудно засыпает, плохое взаимодействие с другими детьми (дерется или сидит в углу один), ничем не интересуется, быстрое истощение, истерики, нарушения речи, энурез (у младших), ночные кошмары.
Да, а откуда вы узнали? я не узнавал, вся гамма детских эмоциональных нарушений описывается 20ю словами. Конечно гамма в разы шире, но обыватели тех слов не знают. Говори всем эти 20 слов, попадание в симптоматику 80-100% - и ты провидец.
Это к вопросу надо ли учить психологию в школе. Приходит обыватель к психологу и шо с ним не так даже описать не может. Говорит у меня депрессия. Была б у тебя депрессия тебя бы краном с дивана поднимали. Раз сам пришёл значит вероятно депрессии нет. Или абулия, я себе не представляю как это, и какими словами ее можно описать чтобы точно, не слишком общими.
в кодировании EQ => IQ много противоречий, нестыквок, разночтений. А еще человек не владеет словарным запасом, например ребенок. Можно только догадываться что он там ощущает, хорошо ему или плохо.
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