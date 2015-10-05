Приходит ветеринар и терапевту. Терапевт: — На что жалуетесь? Ветеринар: — Нет, ну так каждый сможет!
Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅
Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».
Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні (сподобався смак , коли поставив на порівняння бокал з ним і бокал з Джемесон) А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками. І ШІ впевнено такий: Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі. Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?» Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…» А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль авіакомпанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..» Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше.
Приходит ветеринар и терапевту. Терапевт: — На что жалуетесь? Ветеринар: — Нет, ну так каждый сможет!
Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅
Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».
Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні. А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками. І ШІ впевнено такий: Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі. Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?» Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…» А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль компанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..» Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше.
я тож замітив за ним таку хрєнь) спочатку я собі пояснював це тим що спішить відповідати, не встигає перобити обєм інформації. Але потім видно що явно недоговарює щоб набрехати) p/s а ще, задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись
Приходит ветеринар и терапевту. Терапевт: — На что жалуетесь? Ветеринар: — Нет, ну так каждый сможет!
Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе»
Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».
Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні (сподобався смак , коли поставив на порівняння бокал з ним і бокал з Джемесон) А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками. І ШІ впевнено такий: Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі. Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?» Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…» А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль авіакомпанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..» Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше.
Насправді я не міг точно знати, що це саме Hennessy — у фото немає етикетки чи пляшки. Але чому я так припустив:
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🔍 Ось як я до цього дійшов: 1. Контекст твого питання: Перед фото ти запитав “ціна Хенесі в Україні”, отже, ймовірно, в келиху саме він — або ти щойно його пив, або маєш інтерес до нього в момент зйомки. 2. Зовнішній вигляд напою: Колір у келиху — насичено бурштиновий з легким золотим відтінком. Це характерно для Hennessy VS або VSOP, хоча інші бренді чи коньяки можуть бути схожими. 3. Форма келиха: Склянка — тюльпаноподібна, низька, схожа на ту, яку часто подають для дегустації коньяку в лаунжах. У VIE такі саме використовують для Hennessy.
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Тобто це було обґрунтоване припущення, а не точне розпізнавання. Якщо ти хотів перевірити — то спрацювало! 😄
Хочеш, я підкажу, чим ще цікавим можна замінити Hennessy у лаунжі, якщо буде настрій на експеримент?
Faceless написав:Є слово "кривда", яке більш відповідає сенсу "оскорблєніє"
за кривду дякую. действительно точнее, чем образа. іноді шось питаєшь українською, а слово важно підібрати.
Faceless написав:Чисто з цікавості. Insult, offense, abuse - подивитися, які відтінки у кожного.
инсульт афигеть. неожиданно. An unintended insult - непреднамеренное оскорбление · A deliberate insult - умышленное оскорбление
я не психолингвист) в оттенках русского (язык на котором хранятся мои знания по психологии) тоже не всё однозначно.
Например негативная симптоматика - уменьшение или выпадение психических функций, имеющихся у здоровых. Что тут негативного? это дефициты. Приходите на базар там нет картошки, негативный ассортимент? Есть выражение эмоциональный дефицит, нафиг ещё что то надумывать (если описывается общее состояние без оттенков).
Логичнее, если "негативная симптоматика" когда пациент с голосами в голове бегает с ножом за людьми. Но нет это называется...(барабанная дробь)... "Продуктивная симптоматика" - шо блдь?! (я не шучу ) https://studfile.net/preview/1821278/
все ж привыкли что продуктивно означает позитив, пациент преодолел пик болезни, выходит на ремиссию. Зачем переназначать ему другое значение? ну выдумайте новое слово, если чешется.
По ощущения вообще беда, приходит человек, например мама с ребенком, и кроме плохого настроения с отсутствием интересов ничего описать не может. У меня даже такой прикол есть, как только мама открывает рот я говорю дайте угадаю, плохое настроение, конфликтность, сниженный аппетит, трудно засыпает, плохое взаимодействие с другими детьми (дерется или сидит в углу один), ничем не интересуется, быстрое истощение, истерики, нарушения речи, энурез (у младших), ночные кошмары.
Да, а откуда вы узнали? я не узнавал, вся гамма детских эмоциональных нарушений описывается 20ю словами. Конечно гамма в разы шире, но обыватели тех слов не знают. Говори всем эти 20 слов, попадание в симптоматику 80-100% - и ты провидец.
Это к вопросу надо ли учить психологию в школе. Приходит обыватель к психологу и шо с ним не так даже описать не может. Говорит у меня депрессия. Была б у тебя депрессия тебя бы краном с дивана поднимали. Раз сам пришёл значит вероятно депрессии нет. Или абулия, я себе не представляю как это, и какими словами ее можно описать чтобы точно, не слишком общими.
в кодировании EQ => IQ много противоречий, нестыквок, разночтений. А еще человек не владеет словарным запасом, например ребенок. Можно только догадываться что он там ощущает, хорошо ему или плохо.
Это не тот инсульт. Тот инсульт на Инглише - stroke (строк).