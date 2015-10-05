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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 12:51

  Banderlog написав:а кину бухати то ще 3.

На удивление скромненько.
Кажется, эту кукушку подкармливают производители алкоголя 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:14

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:а кину бухати то ще 3.

На удивление скромненько.
Кажется, эту кукушку подкармливают производители алкоголя 😁
ну так я не особо злоупотрєбляю. Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива або 150 г сухого вина на добу) і ще робити 3 - 4 доби перерви.
Це при 108 кг живої ваги на 1,83. :shock:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:34

  Banderlog написав:Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива

Вот это как раз про психологию.
Очень коварный совет.
Рекомендуют 0.35, а бутылочки по 0.33. Расчет на то, что Вы захотите добрать законные 20 граммов, откроете вторую бутылку, а потом не пропадать же добру...
😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 15:03

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива

Вот это как раз про психологию.
Очень коварный совет.
))) ну тутка вони з своїм коварством в мене не попали. :lol: 0,33? Мож іще і безалкогольного?)
Та мене жаба задушить!
Чи Ви іздіваєтесь? :shock:
Норм пянка це 2 пляшки вина з женщиной на ніч)
Banderlog
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  #<1 ... 572573574575
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