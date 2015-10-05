На удивление скромненько.
Кажется, эту кукушку подкармливают производители алкоголя 😁
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Додано: Чет 19 чер, 2025 12:51
Додано: Чет 19 чер, 2025 14:14
ну так я не особо злоупотрєбляю. Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива або 150 г сухого вина на добу) і ще робити 3 - 4 доби перерви.
Це при 108 кг живої ваги на 1,83.
Додано: Чет 19 чер, 2025 14:34
Додано: Чет 19 чер, 2025 15:03
))) ну тутка вони з своїм коварством в мене не попали. 0,33? Мож іще і безалкогольного?)
Та мене жаба задушить!
Чи Ви іздіваєтесь?
Норм пянка це 2 пляшки вина з женщиной на ніч)
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