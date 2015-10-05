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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 581582583584
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:45

  Wirująświatła написав:А мне вы не нужны ни в каком качестве. Если б еще вас не цитировали.

О як, а тєбя два дні не було, так ЛАД підміняв, тіпа оживляв ПЗД, а ти єво сцанимі тряпками.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 00:23

  Water написав:
  барабашов написав:А та которая ничего так была(и весьма ничего так) году так в 2002м - на кого она 146% сейчас похожа?

Це після якої рюмки?

Ту 2002м в 20 её лет?
Конечно абсолютно трезвыми глазами выбирал
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 08:22

Інвалідно-неприданий штангіст

  Water написав:
  барабашов написав:А та которая ничего так была(и весьма ничего так) году так в 2002м - на кого она 146% сейчас похожа?

Це після якої рюмки?

Це тромб.
Барабашов часто страждає цим.
Може стамбульські лікарі допоможуть.

Тоже буду сокращать своё присутствие здесь, и искать позитивных людей на других площадках.


Живих приятелів завести було б корисніше, але що тобі з ними робити: ні жінки, ні спорт, ні алкоголь тебе не цікавить. Сімʼї нема, типу діти - спільні інтереси.
Шукай в мережі.
Але порада- не каже своє ставлення до ЗСУ (негативне) , до росії (толерантне), , про несплату податків практично все життя (особливо коли збирав на годувальницю недвігу).
Не напирай своєю нелюбовʼю до дітей, які вчились гарно (бо таких багато, і тебе знову двієшника схильного до бродяжнічєства зразу прорахують).
Взагалі про переваги ікью перед айкью не напирай, воно то добре виправдовує твоє підліткове бродяжнічєство, але багатьом не сподобається.
Про мавп можна, вони мілахі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 09:05

  барабашов написав:
  Water написав:
  барабашов написав:А та которая ничего так была(и весьма ничего так) году так в 2002м - на кого она 146% сейчас похожа?

Це після якої рюмки?

Ту 2002м в 20 её лет?
Конечно абсолютно трезвыми глазами выбирал

Трєзвими то в смислі не затуманєними страстью? По розрахунку вибрали?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 09:35

Re: Психологія непотрібних порад))

  Hotab написав:Сімʼї нема, типу діти - спільні інтереси.
Звідки ти це взяв - по собі судиш? :lol:
Ми ж знаємо тільки про сина, а там може бути, як і в мене - гарна дружина і 2 гарних сина! :wink:

Чи ти думаєш, що всі такі, як ти - "развєдьонкі", яких потім, навіть, рідна дочка не хоче бачити?

Тож - не суди по своєму зламаному житті!
Алкоголь - твоє все! :lol:


Ну, і так як ти тут накидав порад іншим - лови поради і для себе:
- нікому ніколи не розказуй, що ти ВІЙСЬКОВИЙ, а втік в Африку під час повномасштабки!
- як і не розказуй, що ти б хотів піти воювати на передок/в штурмовики, але... в тебе, на превеликий жаль - не той ВОС!🤦🏻 :mrgreen:
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