ЛАД написав:

Ранее в этом году группе исследователей Национальной службы здравоохранения было поручено выяснить, почему наблюдается такой резкий рост числа биологических девочек-подростков, обращающихся за направлениями в гендерные клиники.



Цифры сами по себе кажутся примечательными.



По данным исследования, проведенного по заказу Национальной службы здравоохранения Англии, 10 лет назад в Службу развития гендерной идентичности (GIDS), которой руководит фонд Tavistock and Portman NHS в Лондоне, поступило чуть менее 250 направлений, большинство из которых были мальчиками.



В прошлом году их было более 5000 , что вдвое больше, чем в предыдущем году. И самая большая группа, около двух третей, теперь состояла из «зарегистрированных девочек, впервые обратившихся в подростковом возрасте с гендерным дистрессом», говорится в отчете.



Группа экспертов изучает причины «значительного увеличения числа направлений» и изменения структуры случаев, но, как ожидается, опубликует какие-либо результаты не раньше следующего года.

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Другой старший детский психиатр сообщил, что девочки, желающие совершить переход, составляют около 5% от общего числа ее пациентов.



«За последние пять-десять лет мы увидели огромный всплеск молодых женщин, которые в возрасте около 12 или 13 лет хотят стать мальчиками. Они сменили имя и настаивают… на приеме гормонов или блокаторов полового созревания»

К вопросу о психологии как науке.Если даже ограничиться девиациями, как нравится Виталику.Правда, не берусь судить относится этот вопрос к психологии, или к нейропсихологии, иди ещё к чему-то.Остальное там не особо интересно - бла-бла-бла на тему, реакция родителей, переживания детей. Ясно, что ничего не ясно.Но всё же непонятно, чем вызван всплеск - выросшими возможностями медицины (раньше не было возможностей переделать пол), участившимися разговорами в СМИ на эту тему (раньше просто не приходило в голову, а теперь девочки решили, что они родились девочками "по ошибке") или влияние каких-то факторов современной цивилизации.Или природа предусмотрела и такой способ ограничения численности чересчур размножившегося вида?Кстати, интересно, не знаю, человек единственный вид животных, у которых спаривание никак не связано с сезонностью и самка может снова забеременеть чуть ли не сразу после предыдущих родов?Наш психолог, понятно, сделает вид, что он меня "не читает" и отморозится.