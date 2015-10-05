ЛАД написав:Но всё же непонятно, чем вызван всплеск - выросшими возможностями медицины (раньше не было возможностей переделать пол), участившимися разговорами в СМИ на эту тему (раньше просто не приходило в голову, а теперь девочки решили, что они родились девочками "по ошибке") или влияние каких-то факторов современной цивилизации.
Это у нас все ограничивается редкими разговорами в СМИ. В странах с развитой толерантностью детей пытаются не только учить правильно относиться к людям со странным гендерным поведением, но и, на всякий случай, пытаются заранее помочь смириться с собственными странностями, если такие проявятся. На этом фоне у некоторых развивается нечто похожее на "болезнь второго курса" у студентов -медиков. Это объясняет и увеличение доли девочек - они более внушаемы.
В США в некоторых штатах идет вполне себе агрессивная компания по пропаганде смены пола среди щкольников. Мало того, по приоткрытым данным, множество операций и гормональных курсов по смене пола среди подростков было оплачено через Медикейд. Кроме того, были случаи лишения родительских прав тех родителей, которые препятствовали этому. В частности, это первая причина (мое впечатление), почему многие родители голосовали за Трампа. Им просто это безумие левых поперек горла стоит.
rjkz написав:............. В США в некоторых штатах идет вполне себе агрессивная компания по пропаганде смены пола среди щкольников. Мало того, по приоткрытым данным, множество операций и гормональных курсов по смене пола среди подростков было оплачено через Медикейд. Кроме того, были случаи лишения родительских прав тех родителей, которые препятствовали этому. В частности, это первая причина (мое впечатление), почему многие родители голосовали за Трампа. Им просто это безумие левых поперек горла стоит.
В Англии, вроде, до такого ещё не дошли? Хотя, насколько понял из статьи, субсидирование таких процедур тоже существует. И понравилось "толерантное" выражение - "социальный переход". Возможно, у широкого распространения ЛГБТ те же причины?
ЛАД написав:К вопросу о психологии как науке. Если даже ограничиться девиациями, как нравится Виталику. Правда, не берусь судить относится этот вопрос к психологии, или к нейропсихологии, иди ещё к чему-то.
Ранее в этом году группе исследователей Национальной службы здравоохранения было поручено выяснить, почему наблюдается такой резкий рост числа биологических девочек-подростков, обращающихся за направлениями в гендерные клиники.
Цифры сами по себе кажутся примечательными.
По данным исследования, проведенного по заказу Национальной службы здравоохранения Англии, 10 лет назад в Службу развития гендерной идентичности (GIDS), которой руководит фонд Tavistock and Portman NHS в Лондоне, поступило чуть менее 250 направлений, большинство из которых были мальчиками.
В прошлом году их было более 5000 , что вдвое больше, чем в предыдущем году. И самая большая группа, около двух третей, теперь состояла из «зарегистрированных девочек, впервые обратившихся в подростковом возрасте с гендерным дистрессом», говорится в отчете.
Группа экспертов изучает причины «значительного увеличения числа направлений» и изменения структуры случаев, но, как ожидается, опубликует какие-либо результаты не раньше следующего года. .......... Другой старший детский психиатр сообщил, что девочки, желающие совершить переход, составляют около 5% от общего числа ее пациентов.
«За последние пять-десять лет мы увидели огромный всплеск молодых женщин, которые в возрасте около 12 или 13 лет хотят стать мальчиками. Они сменили имя и настаивают… на приеме гормонов или блокаторов полового созревания»
https://www.theguardian.com/society/2022/nov/24/an-explosion-what-is-behind-the-rise-in-girls-questioning-their-gender-identity Остальное там не особо интересно - бла-бла-бла на тему, реакция родителей, переживания детей. Ясно, что ничего не ясно. Но всё же непонятно, чем вызван всплеск - выросшими возможностями медицины (раньше не было возможностей переделать пол), участившимися разговорами в СМИ на эту тему (раньше просто не приходило в голову, а теперь девочки решили, что они родились девочками "по ошибке") или влияние каких-то факторов современной цивилизации. Или природа предусмотрела и такой способ ограничения численности чересчур размножившегося вида? Кстати, интересно, не знаю, человек единственный вид животных, у которых спаривание никак не связано с сезонностью и самка может снова забеременеть чуть ли не сразу после предыдущих родов? Наш психолог, понятно, сделает вид, что он меня "не читает" и отморозится.
Думаю, в популяції був і є певний відсоток відчутно девіантних осіб. Раніше шляхом "природнього відобору" відбраковувалися з несприятливими мутаціями. З певного часу, про певні категорії стало можливим не тільки говорити. Допустим, що 10% латентних, і в один момент вони стали не тільки явно видимі. Але ж їх як було 10%, так і лишилось, тільки колись видимі було які долі відсотка, а тут раз і "в рази", і як висновок "огранічєніє чіслєності чєрєсчур разможившєгося віда". Ви часом не з швабовської тусовки?
flyman написав:............. Думаю, в популяції був і є певний відсоток відчутно девіантних осіб. Раніше шляхом "природнього відобору" відбраковувалися з несприятливими мутаціями. З певного часу, про певні категорії стало можливим не тільки говорити. Допустим, що 10% латентних, і в один момент вони стали не тільки явно видимі. Але ж їх як було 10%, так і лишилось, тільки колись видимі було які долі відсотка, а тут раз і "в рази", і як висновок "огранічєніє чіслєності чєрєсчур разможившєгося віда".
Возможен и такой вариант. Тем более, думаю, цифра заметно меньше 10%. Хотя такие девиации отбраковываются "природнім відбором" автоматически.
flyman написав:тебе реально цікавить? може запитай її, аненас
я триггерю вашу фантазию. жаль нет хотаба он бы нафантазировал целый фанфик. как эта девушка бросит свою свинью ради любимого вертолётчика. но почему то в жизни всегда наоборот.
В житті дуже по різному. Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу. Тут у когось проскочило, що ближче до 50 жінки вже не так цікавлять. Ну щось в цьому є, але лише коли забиваєш на спорт. Якщо починаєш знову бігати, планки та інші речі, то розганяєш тестостерон, і лібідо посилюється. А Флаймана секрет (бажання старого діда ненаситної 18-річної філіппінки) теж розкрили..
Допустим, що 10% латентних, і в один момент вони стали не тільки явно видимі. Але ж їх як було 10%, так і лишилось, тільки
Но тут Ви явно загнули. Девіації це ж не 100 процентний відсів? Поперше в людини закладений серйозний потенціал до розмноження особливо в чоловіків. Потом, сексуальність тож порівняно з тваринами скажена.. в принципі людина може трахнути все живе. Так шо певні моменти девіантності в сексі іще не значать 100 процентного відсіву еволюцією. Це вже операції по зміні статі 100 процентово роблять безплідним. Багато з тих дівчаток потом б передумали. Окрім того діють культурні програми стерилізації. Одна з найважливіших це стандарти споживання, та стандарти споживання (дитини). Потом,безумовно вища освіта , особливо для жінок