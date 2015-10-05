Додано: Вів 24 чер, 2025 14:10

Успіх написав: Доброго дня, товариство!



Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми:

1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця?

Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років?

А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя?

І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений!

Доброго дня, товариство!Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми:1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця?Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років?А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя?І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений!

Життя - дуже широке поняття, і умови для існування життя не настільки вузькі, як може здаватися нам, хоча навіть екстремофіли на Землі доводять зворотнє. І хоча вимогам існування життя (в будь-якій формі, що можна уявити) відповідає мізерна доля відсотка місць у відомому Всесвіті, Всесвіт настільки великий, що оці мізерні долі відсотка - це можливо мільйони планет.Тільки з видимої нам частини Всесвіту з тими засобами, що в нас є, людство зафіксувало сотні, якщо вже не тисячі, екзопланет з потенційно сприятливими умовами для існування життя.Щодо життя загалом. Я притримуюся думки, що:по-перше, ми досі маємо дуже слабке уявлення про механізми еволюції. Існуючі теорії/гіпотези про мутації і "природній відбір" не пояснюють майже нічого, ні настільки складних органічних молекул, як РНК і ДНК, ні складності організмів, ні різноманіття живих організмів без фіксації "проміжних" етапів еволюції. Вочевидь, еволюційні зміни можуть проходити стрибкоподібно, але наочних доказів для складних організмів не зафіксовано, або їх замало. Для всіляких вірусів, бактерій, грибків і частково комах існуючі теорії ще більш-менш працюють, з тваринами вже складніше. Це не означає, що я натякаю на креаціоністський підхід, я натякаю, що ми насправді майже нічого не знаємо про еволюцію складних організмів.по-друге, я вважаю, що джерело життя на Землі скоріше, позаземне. Яким чином воно сюди потрапило - питання відкрите. Це не обовʼязково візит інопланетян:). Метеорити, частки льоду, пилу яким обмінюються зоряні системи між собою (не так давно читав про цей процес) а також комети. Це відкриває більші часові рамки для виникнення життя (ці процеси могли проходити і за мільярди років до виникнення нашої планети), більше варіантів умов його виникнення (десь вони могли бути і куди більш сприятливі, ніж земні), і це виглядає більш ймовірно, за гіпотезу, що за пару мільярдів років на Землі випадкові хімічні реакції і мутації зробили з бульончику з води і простих органічних сполук структури ДНК з сотень тисяч генів і відповідно організми неймовірної складності. І це ще з розвагами типу кількох масштабних вимирань на планеті.Щодо того, як що "звʼязане". Я кидав раніше чисто для розваги розрахунок гравітаційної взаємодії між окремими зірками.От уявіть собі, як хмаринка в небі тримається купи певними силами, то якщо кожна молекула в хмарі це цілі зіркові системи - виходить така собі галактика. Колосальні відстані, але і ще більш колосальні маси і енергії.Ви колись замислювалися, що машина часу прямо перед вашими очима? Це небо. Коли ви дивитеся на нічне небо, ви бачите минуле, якому від кількох років до сотень тисяч років (більш давнє просто так не побачити).