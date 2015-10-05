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Психологія та саморозвиток
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:03
ЛАД написав:
Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.
С финансированием там все нормально. Плохой школу делают ученики, которые в массе не хотят учиться. Дополнительным финансированием это не решить, да и было бы странно финансировать плохие школы лучше, чем хорошие.
Единственным эффективным решением этого вопроса мне видится изъятие детей из семей потомственных получателей субсидий и воспитание их в детдомах в духе трудолюбия и карьеризма. Вот только это уже будет настоящая дискриминация.
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Сибарит
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:45
Сибарит написав: ЛАД написав:
Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.
С финансированием там все нормально. Плохой школу делают ученики, которые в массе не хотят учиться. Дополнительным финансированием это не решить, да и было бы странно финансировать плохие школы лучше, чем хорошие.
Единственным эффективным решением этого вопроса мне видится изъятие детей из семей потомственных получателей субсидий и воспитание их в детдомах в духе трудолюбия и карьеризма. Вот только это уже будет настоящая дискриминация.
Не уверен насчёт финансирование (в том, что оно хотя бы одинаковое, не знаю, как это организовано в США).
Может, вы и правы.
Не знаю.
И это не было бы дискриминацией.
Но мне как-то проблемы Украины ближе и лучше знакомы. И я в конце написал об этом. Вы почему-то только о США.
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ЛАД
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Додано: Чет 26 чер, 2025 19:02
Faceless написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами.
Осталось найти эти самые дискриминируемые группы
Білі гетеросексуали, нє?
так же пише: "формально не дискрімінують"
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flyman
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