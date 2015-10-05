Додано: Чет 26 чер, 2025 21:39

еще про социализацию (моя любимая тема)



в этом видео одна компания подростков увидела другую и подошла познакомиться. Ребята ранее не были знакомы.



на что обратить внимание,

1. для начала общения никакая IQ информация не нужна. EQ распознало что другая компания не агрессивная и не против пообщаться. Этого достаточно. Никакого "с какого вы района?" "под кем ходите?" прочей куеты.

2. никакого буллинга или даже намёка. Хочешь общаться - общайся, не хочешь - сиди себе тихо. буллить тебя не будут.

3. Один парень похвалился одеждой, все спокойно на это отреагировали. Никто не спорил что кроссовки подделка, а джинсы секонд. EQ хвастовство пропускает мимо ушей. Ну хочется чуваку пусть похвалится. Споры у нас тоже не приветствовались, кроме каких то ситуаций "на слабо", но по желанию.

4. токсичных ситуаций ребята на видео друг другу не создавали, всё по человечески. Никто никого не боялся, подойти познакомиться - нормально. А задавать много вопросов (тем более личных)- муветон. Нормально спросить какую музыку слушаешь и обменяться тг.

5. на 2й минуте пацан сказал, что тоже стримит IRL - волшебная аббревиатура отделяет "элиту" от "тупых геймеров". Человек с низким EQ IRL стримить не сможет. Нужен постоянный контакт со всеми. и это ценится! к стримеру особое отношение, можно сказать это неформальный лидер.

6. у ведущего супервысокий EQ (не знаю встречал ли я вообще выше?) . Он постоянно переключает внимание с одних ребят на других, потом на чат и так по кругу. Это напоминает работу спортивного комментатора . Барьеров в общении у данного юноши просто нет. Чату он периодически задаёт какие то вопросы "как вы думаете?" "угадайте" и вместе этот драйв с вайбом создаёт "эффект присутствия" для чата, уникальное явление риалити шоу в котором можно частично принять участие.



я видел и другой формат, всё происходит онлайн по голосовой связи, каждый занимается своим делом, есть стример-админ которому подаешь сигнал (в тг это "рука") и он даёт тебе слово, в этот момент остальные "молчат", их микрофоны выключены. Иногда в такие чаты набирается 20 и более человек. Пытался подловить обсуждение чего то, но пока не подловил, мне в них скучно и тупая трата времени, а молодёжь там сидит даже есть один подростковый канал с несколькими миллионами подписчиков. Остальные сидят в играх. IRL стримеров среди подростков крайне мало. Не готовы они так открыто показывать свою жизнь. И показывать нечего, вы слышали о чём они общаются. За пределами этого видео в основном показывали что-то с телефонов. Можно сказать видео уникальное.





я не идеализирую ребят с видео (кроме ведущего), обычная норма, у нас было всё точно так же, только без телефонов. В той же Одессе видим компанию сверстников - идём к ним, ничего не боимся. Кроме имени никаких вопросов друг другу не задаём - тебя принимают таким какой ты есть. Не надо показывать паспорт, диплом и заполнять анкету. Только имя. Подростки очень социальны (кроме удобных) это потом их социальность куда то девается.