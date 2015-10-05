Додано: Суб 28 чер, 2025 19:46

Water написав: rjkz написав: На этой неделе устроили на пляже Брайтон Бич массовую драку. Как минимум в драке участвовало от нескольких сотен людей.

Беспорядки выплеснулись с пляжа на прилегающие улицы вплоть до Брайтон Бич эвеню.

По дороге они громили витрины и машины, избивали людей (белых, в том числе пожилых женщин).

Мне обычно не нравятся драки, избиения людей и иные действия подобного рода. На этой неделе устроили на пляже Брайтон Бич массовую драку. Как минимум в драке участвовало от нескольких сотен людей.Беспорядки выплеснулись с пляжа на прилегающие улицы вплоть до Брайтон Бич эвеню.По дороге они громили витрины и машины, избивали людей (белых, в том числе пожилых женщин).Мне обычно не нравятся драки, избиения людей и иные действия подобного рода.

Тобто, мабуть багато кому це не подобається, але поліцію ніхто не викликав?

Когда они просто на пляже лежат, играют в волейбол, жарят барбекью, то единственное что мне не нравится - это то, что они очень громко включают музыку и курят дурь. Когда их много, много колонок с громкой музыкой и много курящих дурь.

Так це все не заборонено, тому мабуть така у людей культура. Вроді у Брайтоні хотіли заборонить паління в гормадських місцях, але це відхилили, як й нема заборони на гучну музику.

Тому дійсно, треба пошукать інше місце для пляжного відпочинку, або якось вирішувать з владою. Тобто, мабуть багато кому це не подобається, але поліцію ніхто не викликав?Так це все не заборонено, тому мабуть така у людей культура. Вроді у Брайтоні хотіли заборонить паління в гормадських місцях, але це відхилили, як й нема заборони на гучну музику.Тому дійсно, треба пошукать інше місце для пляжного відпочинку, або якось вирішувать з владою.

Полиция была, много, даже вертолеты. правда почему-то задержали только 14 человек. ОНи оказывали сопротивление полиции.Я не знаю что и как запрещено в плане курения. Но курение каннабиса не запрещено. Может даже так быть, что табакокурение запрещено, а дурь - нет.Вот мы бывали на Манхеттен Бич и на Брайтон Бич.Дальше в сторону Сигейта и раньше была такая-же обстановка, поэтому мы туда не совались. Теперь в Бруклине не осталось других пляжей, пригодных для купания.Есть еще в Южном Квинсе (Ракуэй и Фар-Ракуэй), но туда добираться на машине минут 40 или на ОТ 2 часа. Кроме того, там отбойные течения, меня как-то едва не унесло в океан.Других, пригодных для купания пляжей в НЙ я не знаю. Вроде и нет.С властью ничего не решить.Тем более с той, которая приходит.Когда происходят такие изменения, то одно группа населения вытесняет другую.О чем я и писал в постах выше.