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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 10:24

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 10:53

  Banderlog написав:
  alibob написав:ЛАД
""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.

«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'

От вам і "Професія" Азімова...
а толку? Допустим сканування покаже що у вашої дитини схильність до роботи асєнізатором... і? Ви махнете покірно рукою і будете вкладатись в навчання сусідської в якої схильність до адвокатури? :lol:

Думаю, мало кто будет возражать против более-менее гарантированной занятости для своих детей, тем более социально полезной.
При условии, что оплата труда условного ассенизатора позволит ему выплачивать ипотеку на двушку и т.п.
Лично участвовал в дискуссии, в которой выпускница иняза высказала согласие всю жизнь работать в поле при условии направления туда неким абстрактным "суперкомпьютером", который точно знает, что лучше для всех.
anduzenko
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