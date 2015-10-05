Мені подобається як ти намагаєшся вистрибнути з трусів , щоб довести, що ти не рибу охороняєш.
Навіщо? Навіть якщо паяєш пвх-труби.. я собі якось попаяв всю розводку в 3к на 90 метрів, 2-3 дні.. : вода холодна/гаряча, батареї .. Проклав каналью, все це сховав в стіни (з можливістю терморозширення)
Я нанюхався так цього плавленого пластику, що потім бОшка ще 3 дні боліла. Це точно спосіб заробітку??
Тому .. це раз.. в принципі все одно , ти на складі з рибою, чи пробиваєш каналью… Все це ручна праця , горбом і здоровʼям. Вміти зробити це собі самому - це прекрасно (я до прикладу вмію, але не факт що з нинішніми доходами стану робити) . Заробляти цим - ну таке… Але якщо освіти 8 класів - то в добрий путь. Ібаш!))
І да, мене підмітач аеродрому влаштовує. Що не так з охоронцем складу з рибою? 🥲