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Психологія та саморозвиток
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Додано: Сер 02 лип, 2025 01:56
ЛАД написав:
Фамильные драгоценности, к сожалению, есть не у всех. И тяжеловато многим приходится уже.
не певен що було б гірше.
Виїхають економічно активні а залишається баласт.
Сюди звичайно заходять гроші заробітчан, но
Но вони ідуть лише на підтримку штанів тих що залишились.
Проблема в тім що заробітчани раніше заробляли там, а витрачали тут. А зараз ні в будівництво тут ні в споживання не вкладаються.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 01:58
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.
Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования".
Вже були спроби в медиків запустити, в результаті виникає парадоксальна ситуація коли йдуть на контракт, а не бюджет, щоб уникнути розподілу.
А якщо й контрактників будуть розподіляти, то просто поїдуть за кордон.
ИМХО для вирішення ситуації потрібно, щоб на бюджетних посадах заробіток був вище ніж на ринку і за них була конкуренція як в Китаї, бо інакше як не крути, "щастя" із літер А,П,У,Д не складеш.
Это вполне возможно, когда есть нехватка специалистов и легко найти работу да ещё и лучшую, чем по распределению.
Но мы говорим не только о бюджетних посадах. Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий.
Сибарит написав:
Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества.
Я ще хочу сказати, що "відмінники" в переважній більшості це особливий контингент, яким потрібен ефективний менеджер, щоб вижимати із них результат. І з нас виходять дуже погані керівники.
ИМХО найкращі і працівники і керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях...
Специалист и руководитель это, вообще-то, разные работы с разными требованиями. Согласен, что они нечасто совпадают в одном человеке.
Идеальный случай, когда такое случается. И таких надо искать.
Насчёт руководителей, возможно, вы правы - "найкращі ... керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях", а вот насчёт работников-специалистов позволю себе не согласиться.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 02:00
Banderlog написав:
.........
Щодо "відмінників" то серед них чомусь маса нєврастєнніків особливо серед дівчат.
Не знаю.
В моё время такого не замечал. Ни среди ребят, ни среди девушек.
Что-то изменилось? В школе, в системе оценивания, в системе образования?
По учебникам - как-то года 3 назад глянул учебник биологии (ботаники? точно не помню) мне тошно стало от ненужных подробностей, которые можно только заучивать наизусть.
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ЛАД
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Додано: Сер 02 лип, 2025 02:05
ЛАД написав:Успіх
Если знать все подробности производства, то есть будет просто нечего. Только то, что вырастил сам.
Например, рагу из колорадского жука 😁
Те, кто пытается прокормиться с собственного хозяйства, а не вырастить пару кустиков укропа на даче, тоже применяют химию. И делают это не всегда профессионально.
Тут вопрос не столько в знании процессов, а в адекватной оценке результатов. Ну не верю я, что нигде никто не контролирует качество продуктов. Были бы нарушены нормы, эти фермы уже прикрылись.
Для тех, кто боится, сохраняется возможность покупать дикую рыбу (далеко не все породы разводят искусственно) и наслаждаться естественными продуктами загрязнения мирового океана.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 02:14
ЛАД написав:
Кризисы случаются достаточно регулярно.
У вас, по-моему, слишком сильна вера в чудодейственную "силу рынка".
Допускаю, что у меня она чересчур
слаба.
Кризисы случаются и проходят. Система возвращается к равновесию. Это устойчивое равновесие.
У меня слишком слаба вера в возможности адекватного планирования в государственных масштабах. И ещё слабее вера в возможность исправления ошибок планирования без катастрофических последствий.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 02:19
Banderlog написав: ЛАД написав:
Фамильные драгоценности, к сожалению, есть не у всех. И тяжеловато многим приходится уже.
не певен що було б гірше. Виїхають економічно активні а залишається баласт.
Сюди звичайно заходять гроші заробітчан, но
Но вони ідуть лише на підтримку штанів тих що залишились.
Проблема в тім що заробітчани раніше заробляли там, а витрачали тут. А зараз ні в будівництво тут ні в споживання не вкладаються.
Не тот случай.
Так происходит в случае "нормальной" эмиграции. Сейчас бежали от войны. Все подряд.
Зависело больше не от уровня экономической активности (а, скорее, вообще от этого зависело достаточно слабо), а от уровня страха перед войной.
Вопрос к вам, как жителю запада - сейчас вообще есть заробитчане?
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Додано: Сер 02 лип, 2025 02:28
Сибарит написав: ЛАД написав:Успіх
Если знать все подробности производства, то есть будет просто нечего. Только то, что вырастил сам.
Например, рагу из колорадского жука 😁
Те, кто пытается прокормиться с собственного хозяйства, а не вырастить пару кустиков укропа на даче, тоже применяют химию. И делают это не всегда профессионально.
Тут вопрос не столько в знании процессов, а в адекватной оценке результатов. Ну не верю я, что нигде никто не контролирует качество продуктов. Были бы нарушены нормы, эти фермы уже прикрылись.
Для тех, кто боится, сохраняется возможность покупать дикую рыбу (далеко не все породы разводят искусственно) и наслаждаться естественными продуктами загрязнения мирового океана.
Не берусь судить - у меня нет знакомых, которые пытались бы прокормиться полностью с собственного хозяйства.
Не совсем уверен в справедливости/правильности норм. Но я, в общем-то, писал не об этом, а о том, что не стоит уделять много внимания таким роликам/статьям. Всё равно придётся есть, "что дают" (продают в магазинах).
Когда-то ещё в студенчестве была знакомая девушка, которая до поступления успела поработать на молокозаводе. Молоко она не пила.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 02 лип, 2025 02:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 02:35
Banderlog
Сибарит написав: ЛАД написав:
Кризисы случаются достаточно регулярно.
У вас, по-моему, слишком сильна вера в чудодейственную "силу рынка".
Допускаю, что у меня она чересчур
слаба.
Кризисы случаются и проходят. Система возвращается к равновесию. Это устойчивое равновесие.
У меня слишком слаба вера в возможности адекватного планирования в государственных масштабах. И ещё слабее вера в возможность исправления ошибок планирования без катастрофических последствий.
(по-моему, не здесь, а на военной ветке) уже писал, что на уровне корпораций планирование существует. А учитывая их роль в сегодняшней экономике, сложно осуждать планирование.
А для своевременного обнаружения и исправления ошибок в любой системе обязательно наличие сильных обратных связей.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 02:40
ЛАД написав:
Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий.
А такие заявки точно будут в достаточном количестве?
Насколько я могу судить, сегодня в частном бизнесе мало кто хочет иметь дело с новичками. Всем подавай опыт работы.
А если ещё и попросят заплатить за обучение предлагаемого специалиста... С какого бодуна ВУЗы должны готовить кадры для частного бизнеса бесплатно?
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Додано: Сер 02 лип, 2025 02:46
ЛАД написав:Banderlog
(по-моему, не здесь, а на военной ветке) уже писал, что на уровне корпораций планирование существует.
Масштабы все же очень разные.
Но и на уровне корпораций издержки на систему управления чудовищны. И очень многое получается нерационально. Там бюрократия похлеще государственной.
Ну и восстанавливаться самостоятельно после серьезных кризисов корпорации обычно не умеют.
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