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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Сер 30 лип, 2025 16:31
Что вы там с Хотабом сделали?
Поехал на Трещину и пропал...
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Сибарит
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Додано: Сер 30 лип, 2025 17:08
Я зрозумів, що діди - то не моє.
Від них нафталіном пахне.
А у нашого діда памперс підтікає, то не тільки нафталін.
Поїхав до Флер., в Мико. Тут тепліше. В усіх питаннях 😅
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Hotab
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Додано: Сер 30 лип, 2025 17:43
Hotab написав:
Я зрозумів, що діди - то не моє.
...
що "ружжо животворящее" в поєднані з тремором Вінсента Веги робить
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Shaman
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Додано: Сер 30 лип, 2025 18:07
Сибарит написав:
Что вы там с Хотабом сделали?
Поехал на Трещину и пропал...
ТрОєщина. Я, можливо, піду в депутати від цього чудового району. Якщо доживу до виборів.
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Investor_K
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Додано: Сер 30 лип, 2025 18:19
Investor_K написав: Сибарит написав:
Что вы там с Хотабом сделали?
Поехал на Трещину и пропал...
ТрОєщина. Я, можливо, піду в депутати від цього чудового району. Якщо доживу до виборів.
В трещину такого депутата..
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Hotab
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- Повідомлень: 15821
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 2441 раз.
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Додано: Сер 30 лип, 2025 18:20
Hotab написав:
Я зрозумів, що діди - то не моє.
Від них нафталіном пахне.
А у нашого діда памперс підтікає, то не тільки нафталін.
Поїхав до Флер., в Мико. Тут тепліше. В усіх питаннях 😅
Слава Богу, що так! А то після необережних слів хлопців я думав про гірше. Передавайте привіт Флер і може від мого імені іі один раз…
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Investor_K
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- Повідомлень: 10462
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
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