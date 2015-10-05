Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 609610611612 Додано: Сер 02 лип, 2025 12:47 У Філіппінки півметровий Барабашовське «с запахом филиппинской селедки» Востаннє редагувалось Hotab в Сер 02 лип, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 15576 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 12:51 Re: Психологія та саморозвиток ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав: Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий. Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий.

А такие заявки точно будут в достаточном количестве?

Насколько я могу судить, сегодня в частном бизнесе мало кто хочет иметь дело с новичками. Всем подавай опыт работы.

А если ещё и попросят заплатить за обучение предлагаемого специалиста... С какого бодуна ВУЗы должны готовить кадры для частного бизнеса бесплатно? А такие заявки точно будут в достаточном количестве?Насколько я могу судить, сегодня в частном бизнесе мало кто хочет иметь дело с новичками. Всем подавай опыт работы.А если ещё и попросят заплатить за обучение предлагаемого специалиста... С какого бодуна ВУЗы должны готовить кадры для частного бизнеса бесплатно?

Как-то же в тех же США корпорации спонсируют вузы.

У нас, правда, крупных корпораций, которые могут себе это позволить, маловато.

Не захотят платить - не получат специалистов. Пусть ждут, пока они отработают по распределению и приобретут опыт. Платить им после этого придётся побольше.

Но ещё раз, я прекрасно понимаю недостатки такого варианта и не настаиваю на нём.

Но, с другой стороны, затраты государства на высшее образование людей, которые потом пойдут "менеджерами по продажам", согласитесь, тоже как-то не очень.

Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ... Как-то же в тех же США корпорации спонсируют вузы.У нас, правда, крупных корпораций, которые могут себе это позволить, маловато.Не захотят платить - не получат специалистов. Пусть ждут, пока они отработают по распределению и приобретут опыт. Платить им после этого придётся побольше.Но ещё раз, я прекрасно понимаю недостатки такого варианта и не настаиваю на нём.Но, с другой стороны, затраты государства на высшее образование людей, которые потом пойдут "менеджерами по продажам", согласитесь, тоже как-то не очень.Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ... Імхо, має бути і держбюджет, і програми від корпорацій, і контракт

Держбюджет:

- на підготовку спеціалістів, що потрібні в державних і комунальних підприємствах, з обовʼязком відпрацьовувати певний час або оплатити навчання (з індексацією) в разі відмови. Але ще треба врегулювати ситуації, якщо раптом немає вакансій

- для талановитих студентів, типу державних грантів і омобливих держ стипендій

- програми від компаній, що по суті контракт, тільки оплачується роботодавцем. Все приблизно так само - умова пропрацювати або повернути гроші за навчання і стипендії з індексацією

- звичайний собі контракт для всіх інших. З можливістю переходу в іншу категорію за певних умов.

Навчання має бути досить дорогим, але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".

І сприяти відкриттю (можливо в структурі університетів) закладів нижчої акредитації, для профтехосвіти, коледжів. Але знадобиться робота на тим, щоб ця освіта не сприймалася роботодавцями, як щось другосортне, як зараз. Бо ринок перенасичений студіозами з корочками аби була, і відповідно і роботодавці пхають вимогу ВО де треба і не треба. Імхо, має бути і держбюджет, і програми від корпорацій, і контрактДержбюджет:- на підготовку спеціалістів, що потрібні в державних і комунальних підприємствах, з обовʼязком відпрацьовувати певний час або оплатити навчання (з індексацією) в разі відмови. Але ще треба врегулювати ситуації, якщо раптом немає вакансій- для талановитих студентів, типу державних грантів і омобливих держ стипендій- програми від компаній, що по суті контракт, тільки оплачується роботодавцем. Все приблизно так само - умова пропрацювати або повернути гроші за навчання і стипендії з індексацією- звичайний собі контракт для всіх інших. З можливістю переходу в іншу категорію за певних умов.Навчання має бути досить дорогим, але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".І сприяти відкриттю (можливо в структурі університетів) закладів нижчої акредитації, для профтехосвіти, коледжів. Але знадобиться робота на тим, щоб ця освіта не сприймалася роботодавцями, як щось другосортне, як зараз. Бо ринок перенасичений студіозами з корочками аби була, і відповідно і роботодавці пхають вимогу ВО де треба і не треба. Faceless

Модератор Повідомлень: 36398 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1491 раз. Подякували: 8228 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 12:58 ЛАД написав: Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ... Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ...

Вы удивитесь, но не одобрю. 😁

Я против вмешательства государства в дела бизнеса, но не против существования государства как такового и исполнения им своих функций. Поддержка образования - одна из них.



Может быть, мы тоже придем к тому, что бизнес начнет заботиться о подготовке кадров, но пока такой стадии развития мы не достигли. Вы удивитесь, но не одобрю. 😁Я против вмешательства государства в дела бизнеса, но не против существования государства как такового и исполнения им своих функций. Поддержка образования - одна из них.Может быть, мы тоже придем к тому, что бизнес начнет заботиться о подготовке кадров, но пока такой стадии развития мы не достигли. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8524 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21584 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 13:13 Faceless написав: ..........

Навчання має бути досить дорогим, але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".

......... .........., але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".......... Яке?

Ви ж не хочете ліквідувати бюджет.



Сибарит написав: ЛАД написав: Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ... Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ...

Вы удивитесь, но не одобрю. 😁

........ Вы удивитесь, но не одобрю. 😁........ Вы удивитесь, но, действительно, слегка удивлюсь.

После нашего разговора о "равенстве возможностей" и о равенстве, вообще.

"Поддержка образования - одна из них" - поддержка общественно необходимого образования. На сегодня это, по-моему, пока что среднее образование. Высшее в сегодняшней Украине - необходимо в достаточно (весьма?) ограниченных масштабах.

Кто хочет заниматься наукой, уезжают на Запад. Инженеры в очень небольших количествах - зачем они нужны при постепенной деиндустриализации? Разве что учителя и врачи. Ну м, конечно, юристы-экономисты и психологи. Яке?Ви ж не хочете ліквідувати бюджет.Вы удивитесь, но, действительно, слегка удивлюсь.После нашего разговора о "равенстве возможностей" и о равенстве, вообще."Поддержка образования - одна из них" - поддержка общественно необходимого образования. На сегодня это, по-моему, пока что среднее образование. Высшее в сегодняшней Украине - необходимо в достаточно (весьма?) ограниченных масштабах.Кто хочет заниматься наукой, уезжают на Запад. Инженеры в очень небольших количествах - зачем они нужны при постепенной деиндустриализации? Разве что учителя и врачи. Ну м, конечно, юристы-экономисты и психологи. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 лип, 2025 13:43, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 35034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 13:23 ЛАД написав: Faceless написав: ..........

Навчання має бути досить дорогим, але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".

......... .........., але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".......... Яке?

Ви ж не хочете ліквідувати бюджет. Яке?Ви ж не хочете ліквідувати бюджет.

Я ж ніби описав вище. По суті все навчання - платне. Просто той контракт може оплачувати держава, компанії або самі студіози. Воно й зараз так є просто навчання саме по собі відносно дешеве, а частка міст, що сплачуються за рахунок бюджету, досить висока.

Так оція "базова" вартість і має бути чималою, якщо вимагати від освіти і якість.

Частка "бюджетних" місця має бути скорочена на спеціальностях, на які в держави немає потреби, до невеликого рівня "підтримки талановитих студентів". Десь може бути й розширена - там, де потреба в спеціалістах для бюджетних підприємств є.

Звісно, бюджет не має бути зовсім ліквідовано, бо в певному сенсі ці вкладення в освіту студентів це інвестиції в платників податків. Я от вчився на бюджеті, але ніколи не працював на направленням (його й не було), проте освіта дозволила отримати нормальну спеціальність і працювати офіційно, податками я повернув ті вкладення в мою освіту вже десятки разів.

Проте й тисячі студентів, що ще зі старту і не збираються працювати за спеціальністю, на яку вчилися - це абсурд і марнування ресурсів Я ж ніби описав вище. По суті все навчання - платне. Просто той контракт може оплачувати держава, компанії або самі студіози. Воно й зараз так є просто навчання саме по собі відносно дешеве, а частка міст, що сплачуються за рахунок бюджету, досить висока.Так оція "базова" вартість і має бути чималою, якщо вимагати від освіти і якість.Частка "бюджетних" місця має бути скорочена на спеціальностях, на які в держави немає потреби, до невеликого рівня "підтримки талановитих студентів". Десь може бути й розширена - там, де потреба в спеціалістах для бюджетних підприємств є.Звісно, бюджет не має бути зовсім ліквідовано, бо в певному сенсі ці вкладення в освіту студентів це інвестиції в платників податків. Я от вчився на бюджеті, але ніколи не працював на направленням (його й не було), проте освіта дозволила отримати нормальну спеціальність і працювати офіційно, податками я повернув ті вкладення в мою освіту вже десятки разів.Проте й тисячі студентів, що ще зі старту і не збираються працювати за спеціальністю, на яку вчилися - це абсурд і марнування ресурсів Faceless

Модератор Повідомлень: 36398 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1491 раз. Подякували: 8228 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 13:42 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: ..........

Навчання має бути досить дорогим, але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".

......... .........., але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".......... Яке?

Ви ж не хочете ліквідувати бюджет. Яке?Ви ж не хочете ліквідувати бюджет.

Я ж ніби описав вище. По суті все навчання - платне. Просто той контракт може оплачувати держава, компанії або самі студіози. Воно й зараз так є просто навчання саме по собі відносно дешеве, а частка міст, що сплачуються за рахунок бюджету, досить висока.

Так оція "базова" вартість і має бути чималою, якщо вимагати від освіти і якість.

.........

Я от вчився на бюджеті, але ніколи не працював на направленням (його й не було), проте освіта дозволила отримати нормальну спеціальність і працювати офіційно, податками я повернув ті вкладення в мою освіту вже десятки разів.

Проте й тисячі студентів, що ще зі старту і не збираються працювати за спеціальністю, на яку вчилися - це абсурд і марнування ресурсів Я ж ніби описав вище. По суті все навчання - платне. Просто той контракт може оплачувати держава, компанії або самі студіози. Воно й зараз так є просто навчання саме по собі відносно дешеве, а частка міст, що сплачуються за рахунок бюджету, досить висока.Так оція "базова" вартість і має бути чималою, якщо вимагати від освіти і якість..........Я от вчився на бюджеті, але ніколи не працював на направленням (його й не було), проте освіта дозволила отримати нормальну спеціальність і працювати офіційно, податками я повернув ті вкладення в мою освіту вже десятки разів.Проте й тисячі студентів, що ще зі старту і не збираються працювати за спеціальністю, на яку вчилися - це абсурд і марнування ресурсів Что такое "досить дороге"?

Сколько это? Как сегодняшний контракт?



Податки это относительно незначительная часть того, что приносит работник.

Хотаб тоже мог бы сказать после училища: " Отпустите меня из армии, я пойду в гражданскую авиацию и быстро налогами верну все затраты на обучение десятикратно". Но его обязывали отработать минимальный контракт 5 лет. Возможно, следовало бы так делать и в отношении гражданских специалистов. Правда, следовало бы им платить хотя бы относительно прилично. Не знаю, сколько сегодня зарплата у начинающего инженера/учёного. Что такое "досить дороге"?Сколько это? Как сегодняшний контракт?Податки это относительно незначительная часть того, что приносит работник.Хотаб тоже мог бы сказать после училища: " Отпустите меня из армии, я пойду в гражданскую авиацию и быстро налогами верну все затраты на обучение десятикратно". Но его обязывали отработать минимальный контракт 5 лет. Возможно, следовало бы так делать и в отношении гражданских специалистов. Правда, следовало бы им платить хотя бы относительно прилично. Не знаю, сколько сегодня зарплата у начинающего инженера/учёного. ЛАД 2 Повідомлень: 35034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 609610611612 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4669

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34