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#<1 ... 614615616617 Додано: Чет 03 лип, 2025 12:24 Re: Психологія та саморозвиток Banderlog написав: Wirująświatła написав: кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают. кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают.

навєрно. Но це не мій вибір.

Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.

Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)

Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі? навєрно. Но це не мій вибір.Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі? Сніг зимою щас дефіцит Сніг зимою щас дефіцит Faceless

Модератор Повідомлень: 36406 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1491 раз. Подякували: 8228 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 12:52 Faceless написав:

Сніг зимою щас дефіцит Сніг зимою щас дефіцит іще намерзнемось, якщо довго проживем.)

Хз на мій хлопський розум тут справа навіть не в жебранні ця компанія явно тиняється без діла.

А з цієї неформальності чортішо може вийти. іще намерзнемось, якщо довго проживем.)Хз на мій хлопський розум тут справа навіть не в жебранні ця компанія явно тиняється без діла.А з цієї неформальності чортішо може вийти. Banderlog

Повідомлень: 3082 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 12:56 Faceless написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав: кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают. кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают.

навєрно. Но це не мій вибір.

Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.

Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)

Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі? навєрно. Но це не мій вибір.Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі? Сніг зимою щас дефіцит Сніг зимою щас дефіцит

ответ для бандерлога



интерес в том что я принимаю участие в том что происходит на стриме.



то что ты нарисовал себе картину мира где ты с деньгами и люди тебе не нужны - ок. Следующий шаг иди жить куда то в лес или в горы. Всё равно ты за деньги покупаешь плоды чьего-то труда, тот же интернет, то есть принимаешь от людей помощь. Некоторые вещи за деньги не купишь , например дружбу, если тебе её дать не готовы. Так что деньги это иллюзия независимости. Даже с деньгами ты зависим от начальства, от наркомана с ножом, от семейных неурядиц, от инфляции, от грабителей и т.д. Мало того ты ещё зависим от своих денег и от своих ментальных установок не принимать помощь. Кто то зависим от того что делит людей на сорта, на друзей и врагов. Все эти аддикции виляют вами, как хвост виляет собакой.



вот тут на видео случайные прохожие помогли стримеру сложить велик и на 90й секунде дали ему 300 рублей. да такое бывает... есть такие люди и их довольно много. не все жмоты. они еще потом знакомились с чатом. Прикольные открытые для общения люди.



ответ для бандерлогаинтерес в том что я принимаю участие в том что происходит на стриме.то что ты нарисовал себе картину мира где ты с деньгами и люди тебе не нужны - ок. Следующий шаг иди жить куда то в лес или в горы. Всё равно ты за деньги покупаешь плоды чьего-то труда, тот же интернет, то есть принимаешь от людей помощь. Некоторые вещи за деньги не купишь , например дружбу, если тебе её дать не готовы. Так что деньги это иллюзия независимости. Даже с деньгами ты зависим от начальства, от наркомана с ножом, от семейных неурядиц, от инфляции, от грабителей и т.д. Мало того ты ещё зависим от своих денег и от своих ментальных установок не принимать помощь. Кто то зависим от того что делит людей на сорта, на друзей и врагов. Все эти аддикции виляют вами, как хвост виляет собакой.вот тут на видео случайные прохожие помогли стримеру сложить велик и на 90й секунде дали ему 300 рублей. да такое бывает... есть такие люди и их довольно много. не все жмоты. они еще потом знакомились с чатом. Прикольные открытые для общения люди. Wirująświatła

Повідомлень: 30480 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 14:10 Wirująświatła





интерес в том что я принимаю участие в том что происходит на стриме.





Интерес в том, что ввиду отсутствия собственной личной офлайн жизни, ты проживаешь ее онлайн с кем-то не вставая из-за компа.

Одни плюсы: подростки думают « какой умный ровесник!» (в 50 лет ума явно больше чем в 13 должно быть). Не то что тут, хейтят беспощадно, потому что к 50-летнему «бизнесмену» требования таки повыше чем к подростку., Если накосячил у подростков в чате - подростки морду не набьют. Выключил комп и «вышел из купе». . Интерес в том, что ввиду отсутствия собственной личной офлайн жизни, ты проживаешь ее онлайн с кем-то не вставая из-за компа.Одни плюсы: подростки думают « какой умный ровесник!» (в 50 лет ума явно больше чем в 13 должно быть). Не то что тут, хейтят беспощадно, потому что к 50-летнему «бизнесмену» требования таки повыше чем к подростку., Если накосячил у подростков в чате - подростки морду не набьют. Выключил комп и «вышел из купе». . Hotab Повідомлень: 15585 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 614615616617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4680

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34