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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 614615616617
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:24

Re: Психологія та саморозвиток

Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают.

навєрно. Но це не мій вибір.
Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.
Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)
Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі?
Сніг зимою щас дефіцит
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:52

  Faceless написав:
Сніг зимою щас дефіцит
іще намерзнемось, якщо довго проживем.)
Хз на мій хлопський розум тут справа навіть не в жебранні ця компанія явно тиняється без діла.
А з цієї неформальності чортішо може вийти.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:56

  Faceless написав:
Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают.

навєрно. Но це не мій вибір.
Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.
Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)
Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі?
Сніг зимою щас дефіцит

ответ для бандерлога

интерес в том что я принимаю участие в том что происходит на стриме.

то что ты нарисовал себе картину мира где ты с деньгами и люди тебе не нужны - ок. Следующий шаг иди жить куда то в лес или в горы. Всё равно ты за деньги покупаешь плоды чьего-то труда, тот же интернет, то есть принимаешь от людей помощь. Некоторые вещи за деньги не купишь , например дружбу, если тебе её дать не готовы. Так что деньги это иллюзия независимости. Даже с деньгами ты зависим от начальства, от наркомана с ножом, от семейных неурядиц, от инфляции, от грабителей и т.д. Мало того ты ещё зависим от своих денег и от своих ментальных установок не принимать помощь. Кто то зависим от того что делит людей на сорта, на друзей и врагов. Все эти аддикции виляют вами, как хвост виляет собакой.

вот тут на видео случайные прохожие помогли стримеру сложить велик и на 90й секунде дали ему 300 рублей. да такое бывает... есть такие люди и их довольно много. не все жмоты. они еще потом знакомились с чатом. Прикольные открытые для общения люди.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 14:10

Wirująświatła


интерес в том что я принимаю участие в том что происходит на стриме.


Интерес в том, что ввиду отсутствия собственной личной офлайн жизни, ты проживаешь ее онлайн с кем-то не вставая из-за компа.
Одни плюсы: подростки думают « какой умный ровесник!» (в 50 лет ума явно больше чем в 13 должно быть). Не то что тут, хейтят беспощадно, потому что к 50-летнему «бизнесмену» требования таки повыше чем к подростку., Если накосячил у подростков в чате - подростки морду не набьют. Выключил комп и «вышел из купе». .
Hotab
 
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