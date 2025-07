Форуми / Все про гроші: інші

Додано: П'ят 04 лип, 2025 06:01 Wirująświatła написав: rjkz написав: Сразу скажу, что это видео я не смотрел.

Честно скажу, что не понимаю зачем выпрашивать 50 да еще и рублей. Сразу скажу, что это видео я не смотрел.Честно скажу, что не понимаю зачем выпрашивать 50 да еще и рублей. эти пацаны могли бы спросить зачем эмигрировать в США. Что то вам надо, а им нет и наоборот. Мир не ограничивается вашим пониманием оного.



По "странному стечению обстоятельств" многие писатели этой ветки страдают таким непониманием. (один фейслес аккуратно подметил, что все "уличные пацаны" +/- так себя ведут)



Причина в том что в 12-18 (период когда формируется социальность) вы (не лично вы, а многие форумчане) мало с кем дружили/общались. По крайней мере неформально за пределами школы. Поэтому с трудом понимаете зачем выпрашивать 50 рублей (мелкие деньги этим пацанам не нужны, родители их всем обеспечивают, да и 50 рублей как бы не деньги, банка энергетика 100 пачка сигарет 200 в местных валютах стоят).



Формальные учебки и прочие заведения для социализации плохо подходят, потому что распределением ролей там занимаются педагоги (тогда на первых местах оказываются "любимчики") или действует "право силы" (в народе "дедовщина"). Всё это работает потому что человеку из школы/учебки некуда деться, поэтому его "социализируют" с искажениями общечеловеческих ценностей. Вместо дружбы навязываются авторитеты и прочее. Вот такой социализации нужно бояться, а не уличной, где всё добровольно.



Разместил здесь эти видео чтобы увидеть асоциальные реакции. я их увидел.



Зачем выпрашивать? если коротко, показать всем что ты это можешь. Конкуренция - часть социализации. Это ж не дети в песочке которым мамы носики вытирают. Чтобы в социуме обратить на себя внимание, надо что-то уметь, такое чего не умеют другие. Других это мотивирует тоже чему то научиться, чтобы получить одобрение своей группы. Многие "попрошайки" в итоге с кем то знакомились, обменивались тг и т.д. Всё это происходило на центральной улице в вечернее время и люди были морально готовы что с ними будут знакомиться. В другом месте реакция могла быть менее адекватная.



Можно вбить себе в голову что это глупости и никому не нужно, но с этой (и подобных ей установок) начинает формироваться асоциальность, которая по итогу приводит к конфликтности и эмоциональным дефицитам, а так же к отсутствию интереса к людям и эмпатии. В семье такой человек быстро выгорает либо становится склонным к деспотизму. Отказывается видеть в детях личности, признавать их право на собственное мнение.



Кстати, видео вы не смотрели потому что у вас нет интереса к этим людям. Уважаю вашу порядочность в этом признаться. Некоторые не посмотрев, сразу начали критиковать, впрочем они часто выражают мнение не имея малейшего представления о чем речь. Есть и такая девиация.



Не обижайтесь если ваше окружение перестанет интересоваться вами. Например, вас уволят не вникая полезный вы специалист или профан. Те же яйца только в профиль по сути. Глобально убери интересы к людям и общество вернётся в пещеры. Вы до сих пор не в пещере только потому, что кому-то интересны. Я не утрирую. Исключение - удаленная работа фрилансеры или разовые заказы (например таксист).



Для желающих всё обобщать, степень интереса тоже бывает разная, вы можете быть интересны работодателю как специалист, но не интересны как человек. В этой схеме есть один минус, вас легко поменяют на девушку с красивым лицом/фигурой. Возможно без нужного опыта.У меня на комбинате такая девушка руководила маркетингом и хвасталась большим количеством просмотров продукции на проме без покупок. Потом ей объяснили что просмотры накручивает сам пром. Очень удобно 3 грн лид емнип, 1000 просмотров затраты 3000 грн в день, конверсия 0,0001%. Комбинат мог себе позволить такую роскошь как эта девушка. И никто не решался капнуть генеральному что она некопенгаген.



Проходя классическое собеседование главная цель - вызвать интерес к себе, и только после этого можно поговорить о вашем опыте и об остальном. Как я понимаю миллионов наследства у вас нет, поэтому приходиться работать по найму, используя чужой интерес к вам в личных целях (вы же не единственный специалист на НЙ? могли вместо вас выбрать другого?)



"Хороший человек - это не профессия" (с)

"Незаменимых людей нет" (с)

В НЙ на раз (если это не ситиджаб и не работа с юнионом) уволят кого угодно, если он будет не выгоден или если кому-то перешел дорогу из тех, кто может создать проблемы. Подход до примитивизма прагматичный и/или циничный.

Не скажу что мне это нравится.

Я не могу сказать сколько людей живут и работают в своих сферах не пройдя сквозь опыт такого рода уличной "социализации".

Честно говоря, и не могу сказать или оно надо.

Ваши предположения, что имеющие такого или подобного уровня "социализации" люди не способны сохранить семью и иметь качественные (интересно на чей взгляд это "качество"?) отношения с супругом/супругой и детьми - не имеют под собой АБСОЛЮТНО никакого основания.

У меня есть несколько знакомых, которых можно наградить медалькой за "социализацию". Только один до поры до времени имел все что движется (до нескольких партнерш в сутки). И жена это все терпела хоть и несколько раз была на грани того, чтобы развестись. Уходила с детьми.

Другой настолько был социализирован, что просто не мог отказать многочисленным друзьям в том, чтобы забухать. И только железная воля жены позволила ей сначала его подчинить, а потом отрезать всех "друзей" с которыми не просыхал и "подруг" с которыми ей роги наращивал.

А есть несколько семей, со скучными и "асоциальными" интровертными мужьями, которым вполне хватает для любви их собственных (кажется у Ги де Мапассана в каком-то романе было, что появляться в обществе со своим супругом/супругой было моветоном) жен и все нерабочее время уделяют своим детям и родителям (у кого они еще остались). Они не росли на улице, не выпрашивали и не воровали.

Слушались родителей, читали книги, получили высшее образование, стали хорошими специалистами в своем деле, образовали семьи и, как на мой взгляд, примерные семьянины. Вам такое не по душе? Но такова селяви.

Кстати, я писал про свою дворовую компанию или, по вашему, "банду".

Все нормально. Социализация зашкаливала. Курили, бухали с детского возраста.

Учиться не хотели, даже в школе. Естественно, никто в вуз и не пошел.

Переженились там-же внутри "банды". Потом поразводились, потом кто-то еще поженился, от одного жена сама ушла с ребенком, потому что трезвого папу не могли и вспомнить. И это единственный, кто закончил хоть что-то после школы (военное училище).

Обижаться мне не за что. Потому что то, что вы написали, не имеет никакого отношения ни ко мне ни к моему жизненному опыту.

"МОжет где-то высоко в горах...но не в нашем районе" (с).

Вопрос остался открытым по поводу где происходит действо на видео?

Повідомлень: 17584 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8637 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 06:16 Hotab написав: В цю ніч фраза «я здесь ради долярчика и еще некоторых» перетворилась в просто «я здесь ради долярчика». 😅





Я пишу неприятные вещи и вы все вправе на меня обидеться





Ти не є «значимим взрослим» (принаймні для мене), щоб на твою маячню ображатись. Ти не показав тут ні професійних знань, ні дотримання кодексу честі психолога , нема на тебе образ. Бо не було і очікувань.











Причина в том что в 12-18 (период когда формируется социальность) вы (не лично вы, а многие форумчане) мало с кем дружили/общались. По крайней мере неформально за пределами школы





Проблема в тому, що ти в чергове не знаючи тут нікого, робиш хибні висновки. Так, бродяжнічав ти тут один. Так, крав їжу мабуть теж один. Але це не єдині способи соціалізації, як ти тут вперто доводиш, так само як вперся з надважливістю саме eq.

Після школи всі ходили на всякі секції (ті ж качалки) , де різношорстна публіка , та ще і різного віку. Ходили на дискотеки , і не з однокласниками. На вихідних (та все літо) ходили з сусідськими хлопцями на річку , на рибалку, взимку на лижах в «поход» з ранку до вечора, що після заходу сонця в 4 і до 9 вечора батьки вже всіх шукали, бо ніхто їм не казав куди поїхали, а мобільних не було. Строїли халабуди з говна і палок, і копали землянки (етак 3 на 3 метри, і в глибину 2+, ставили буржуйки , монтували там лежаки з лози, і ледь не угорали від диму. Всілякі саморобні пітарди (магній , марганцовка, сірка в откритку), велоспици, болти, димовухи з селітри.. Рижа сірка з кілограмових пакетів з хозмагу.

Влітку толпою сплав на плоту по Десні, який самі ж зробили. З зупинкою на ніч in the middle of nowhere..

Але якось не крали, не бродяжнічали . Мої особисті компаньйони мінялись (та мабуть у всіх так). Коли я бачив що костяк (більшість ) компанії іде по шляху «а давайте не підемо сьогодні в школу» , я раз це зробив, другий, бо це особливо не вплине на результат навчання, а потім зрозумів, що з ними треба прощатись.. І правильно. Вони взагалі перестали ходити в школу. Я закінчив школу відмінником, а вони її не закінчили взагалі. Навіть неповну середню не отримали. Все життя вахтовим методом їздять в Київ на стройку на найнижчі посади. Або охоронцями вахтовим методом. Пропиті наглухо.

Коротше тобі нах не треба моє життя, це я для себе як дід біля підʼїзду позгадував.

Ти людей не тільки не читаєш (що і не дивно, без особистого знайомства це непросто), але ще і даєш оцінки.





увидел.



Зачем выпрашивать? если коротко, показать всем что ты это можешь. Конкуренция - часть социализации.





Так наче ж був і є прекрасний спосіб «конкуренції»: хто більше підтягнеться на турніку, хто скрутить склепку. На дискотеках популярні хлопці,, які вміють танцювати не просто дригаючись, а щось осмислене (так було колись, я там давно не був))

Це все фігня по віталіку??





Кстати, видео вы не смотрели потому что у вас нет интереса к этим людям.



В цю ніч фраза «я здесь ради долярчика и еще некоторых» перетворилась в просто «я здесь ради долярчика». 😅

Ти не є «значимим взрослым» (принаймні для мене), щоб на твою маячню ображатись. Ти не показав тут ні професійних знань, ні дотримання кодексу честі психолога , нема на тебе образ. Бо не було і очікувань.

Проблема в тому, що ти в чергове не знаючи тут нікого, робиш хибні висновки. Так, бродяжнічав ти тут один. Так, крав їжу мабуть теж один. Але це не єдині способи соціалізації, як ти тут вперто доводиш, так само як вперся з надважливістю саме eq.

Після школи всі ходили на всякі секції (ті ж качалки) , де різношорстна публіка , та ще і різного віку. Ходили на дискотеки , і не з однокласниками. На вихідних (та все літо) ходили з сусідськими хлопцями на річку , на рибалку, взимку на лижах в «поход» з ранку до вечора, що після заходу сонця в 4 і до 9 вечора батьки вже всіх шукали, бо ніхто їм не казав куди поїхали, а мобільних не було. Строїли халабуди з говна і палок, і копали землянки (етак 3 на 3 метри, і в глибину 2+, ставили буржуйки , монтували там лежаки з лози, і ледь не угорали від диму. Всілякі саморобні пітарди (магній , марганцовка, сірка в откритку), велоспици, болти, димовухи з селітри.. Рижа сірка з кілограмових пакетів з хозмагу.

Влітку толпою сплав на плоту по Десні, який самі ж зробили. З зупинкою на ніч in the middle of nowhere..

Але якось не крали, не бродяжнічали . Мої особисті компаньйони мінялись (та мабуть у всіх так).

Коротше тобі нах не треба моє життя, це я для себе як дід біля підʼїзду позгадував.

Ти людей не тільки не читаєш (що і не дивно, без особистого знайомства це непросто), але ще і даєш оцінки.

Так наче ж був і є прекрасний спосіб «конкуренції»: хто більше підтягнеться на турніку, хто скрутить склепку. На дискотеках популярні хлопці,, які вміють танцювати не просто дригаючись, а щось осмислене (так було колись, я там давно не був))

Це все фігня по віталіку??

А не мати інтересу до якихось людей - це щось постидне?? Людей навколо дуже багато, якщо робота не з дому, то з багатьма так чи інакше треба контактувати. Отримати мою увагу - це забрати частину мого часу. Це треба чимось заслужити: позитивним чи негативним. Ця публіка на відео не заслуговує моєї уваги, як всякий трипер від Шмідта, чи тормоз Сосеін від Флаймана.

А не мати інтересу до якихось людей - це щось постидне?? Людей навколо дуже багато, якщо робота не з дому, то з багатьма так чи інакше треба контактувати. Отримати мою увагу - це забрати частину мого часу. Це треба чимось заслужити: позитивним чи негативним. Ця публіка на відео не заслуговує моєї уваги, як всякий трипер від Шмідта, чи тормоз Сосеін від Флаймана.[/quote]



По выделенному - один в один моя дворовая компания, где я был даже не одной ногой, а на полноги. И абсолютно этим не переймався.

И не нужна как-то в жизни настолько высокая степень "социализации" по моему.

Дружба возведенная в культ?

Ну у меня были друзья и даже сейчас есть. Только для того, чтобы иметь 3-5 друзей, именно друзей, а не приятелей, нафиг надо такого рода социальный опыт иметь?

Давайте, для примера.

Из тех, с кем я и сейчас поддерживаю связь.

1. Познакомились летом 1991 года.

2. Познакомились в декабре 1996 года.

3. Познакомились примерно весной 1998 года.

Это друзья. Они в Украине сейчас. Но периодически общаемся.

Есть еще люди, которых можно назвать приятелями. Ну, меньше общаемся.

По выделенному - один в один моя дворовая компания, где я был даже не одной ногой, а на полноги. И абсолютно этим не переймався.

И не нужна как-то в жизни настолько высокая степень "социализации" по моему.

Дружба возведенная в культ?

Ну у меня были друзья и даже сейчас есть. Только для того, чтобы иметь 3-5 друзей, именно друзей, а не приятелей, нафиг надо такого рода социальный опыт иметь?

Давайте, для примера.

Из тех, с кем я и сейчас поддерживаю связь.

1. Познакомились летом 1991 года.

2. Познакомились в декабре 1996 года.

3. Познакомились примерно весной 1998 года.

Это друзья. Они в Украине сейчас. Но периодически общаемся.

Есть еще люди, которых можно назвать приятелями. Ну, меньше общаемся.

Есть люди, которые и хотят общаться, но я по тем или иным причинам с ними не хочу.

Повідомлень: 17584 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8637 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 06:50 Banderlog написав: Faceless написав:

Сніг зимою щас дефіцит Сніг зимою щас дефіцит іще намерзнемось, якщо довго проживем.)

Хз на мій хлопський розум тут справа навіть не в жебранні ця компанія явно тиняється без діла.

А з цієї неформальності чортішо може вийти. іще намерзнемось, якщо довго проживем.)Хз на мій хлопський розум тут справа навіть не в жебранні ця компанія явно тиняється без діла.А з цієї неформальності чортішо може вийти.



Мне еще не совсем понятно вот что.

Да, мы с друзьями тоже бывало слонялись по городу без дела.

Никого не цепляли, просто время проводили вместе. Это в тинейджерстве.

Но не так чтобы это был образ жизни.

Кроме дворовой компании, у остальных были какие-то активити.

Кто на секции ходил заниматься, кто в музшколу (худщколу).

У кого-то была собака, с которой тоже и гулять надо и кормить и вычесывать и дрессировать.

А уж про взрослых людей, тратить 24 часа на какой-то стрим?

Пардоньте. Что совсем больше нечем заняться? И какой уровень умственной зрелости надо иметь, чтобы столь бесцельно прос..рать время?

Мне еще не совсем понятно вот что.

Да, мы с друзьями тоже бывало слонялись по городу без дела.

Никого не цепляли, просто время проводили вместе. Это в тинейджерстве.

Но не так чтобы это был образ жизни.

Кроме дворовой компании, у остальных были какие-то активити.

Кто на секции ходил заниматься, кто в музшколу (худщколу).

У кого-то была собака, с которой тоже и гулять надо и кормить и вычесывать и дрессировать.

А уж про взрослых людей, тратить 24 часа на какой-то стрим?

Пардоньте. Что совсем больше нечем заняться? И какой уровень умственной зрелости надо иметь, чтобы столь бесцельно прос..рать время?

Разве что если бессонница и человек один и на пенсии.

Повідомлень: 17584 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8637 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:20 Сибарит написав: rjkz написав: 2. Студент учится, но ему учебу оплачивает будущий работодатель. Студент тоже инвестирует свое время и усилия. В какой-то момент работодателю перестает быть нужен или подходить этот человек. Он его уволит? Потребует деньги за обучение?

3. Студент учится (уже писал), работодатель оплачивает его учебу. Потом бывший студент в силу тех или иных причин хочет/вынужден уволиться. как в таком случае поступает работодатель? 2. Студент учится, но ему учебу оплачивает будущий работодатель. Студент тоже инвестирует свое время и усилия. В какой-то момент работодателю перестает быть нужен или подходить этот человек. Он его уволит? Потребует деньги за обучение?3. Студент учится (уже писал), работодатель оплачивает его учебу. Потом бывший студент в силу тех или иных причин хочет/вынужден уволиться. как в таком случае поступает работодатель?

Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)

Это все должно быть прописано в контракте. По идее, терять должен инициатор расторжения договора. Т.е. в варианте 2 студент просто становится свободным, а в варианте 3 компенсирует затраты пропорционально недоработанному сроку. В случае взаимного желания расстаться убытки могут делиться в какой-то пропорции.

Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)

Это все должно быть прописано в контракте. По идее, терять должен инициатор расторжения договора. Т.е. в варианте 2 студент просто становится свободным, а в варианте 3 компенсирует затраты пропорционально недоработанному сроку. В случае взаимного желания расстаться убытки могут делиться в какой-то пропорции.

На более жёстких условиях я бы контракт не подписал. Но у каждого свои причуды.



Я смотрю, тут многие чтят незабвенного Остапа-Сулеймана-Берта-Марию Бендер-Бея.

(в данном случае высказывание принадлежит монтеру Мечникову (ЕМНИП), но не суть).

Но теперь я уже понимаю, что интерес к данному персонажу у нас разный.

Полагаю, Виталию импонирует "социализированность" Остапа в предпочитаемом антураже.

Мне-же Остап импонирует по другой, совершенно другой причине.

И в одном ряду по этой причине стоят "Двенадцать стульев"+"Золотой теленок" и "Побег из Шоушенка"("Shawshank Redemption") и "Если наступит завтра" ("If tomorrow comes").

Может кто-то скажет что объединяет эти произведения?

И что у кого вызывает интерес в образе О.Бендера?

Я смотрю, тут многие чтят незабвенного Остапа-Сулеймана-Берта-Марию Бендер-Бея.

(в данном случае высказывание принадлежит монтеру Мечникову (ЕМНИП), но не суть).

Но теперь я уже понимаю, что интерес к данному персонажу у нас разный.

Полагаю, Виталию импонирует "социализированность" Остапа в предпочитаемом антураже.

Мне-же Остап импонирует по другой, совершенно другой причине.

И в одном ряду по этой причине стоят "Двенадцать стульев"+"Золотой теленок" и "Побег из Шоушенка"("Shawshank Redemption") и "Если наступит завтра" ("If tomorrow comes").

Может кто-то скажет что объединяет эти произведения?

И что у кого вызывает интерес в образе О.Бендера?

Про музыку тут уже говорили, почему-бы не поговорить о литературе/кинематографе? Всяко лучше чем набрасывать на оппонентов субстанции неопределенного цвета.

Повідомлень: 17584 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8637 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:27 Сибарит написав: ЛАД написав: без подлости, без желания поставить подножку сопернику. Это не всегда удаётся. без подлости, без желания поставить подножку сопернику. Это не всегда удаётся.

Да, я тоже не понимаю, как в биатлоне можно прийти вторым 😁 Да, я тоже не понимаю, как в биатлоне можно прийти вторым 😁



Вау.

Такого не слышал.

Очень неочевидный юмор. Вау.Такого не слышал.Очень неочевидный юмор. rjkz

Повідомлень: 17584 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8637 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:39 Сибарит написав: ЛАД написав: Сибарит

К нашему разговору: Устименко был убит 29 июня после того, как сбил семь российских беспилотников «Шахид» в ходе массированного авиаудара, в котором участвовали сотни беспилотников и ракет. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/death-ukrainian-f-16-pilot-highlights-perils-air-defence-commander-says-2025-07-03/

Понимаю, что в этом сообщении можно сомневаться, но всё же. К нашему разговору:Понимаю, что в этом сообщении можно сомневаться, но всё же.

Это очень странно... Это очень странно...



Что странно?

Тут не совсем корректный "дословный" перевод.

Может создаться впечатление, что его намеренно и именно его конкретно убили.

На самом деле тут в переводе уместней слово "погиб". Что странно?Тут не совсем корректный "дословный" перевод.Может создаться впечатление, что его намеренно и именно его конкретно убили.На самом деле тут в переводе уместней слово "погиб". rjkz

Повідомлень: 17584 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8637 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 08:05 rjkz написав: А уж про взрослых людей, тратить 24 часа на какой-то стрим?

Пардоньте. Что совсем больше нечем заняться? И какой уровень умственной зрелости надо иметь, чтобы столь бесцельно прос..рать время? А уж про взрослых людей, тратить 24 часа на какой-то стрим?Пардоньте. Что совсем больше нечем заняться? И какой уровень умственной зрелости надо иметь, чтобы столь бесцельно прос..рать время? когда вы живёте для свой семьи это нормально, а когда человек 24 ч стримит для тех кто его смотрит это фу-фу-фу ужасно, бесцельно и умственная отсталость? ну вопросов нет, очень глубокое понимание мотивации. Единственная ценность в жизни - ваша работа и ваша семья. Остальное фуфло и гавно. И все должны вашу ценность разделять, но вы при этом ценности других людей разделять не намерены. когда вы живёте для свой семьи это нормально, а когда человек 24 ч стримит для тех кто его смотрит это фу-фу-фу ужасно, бесцельно и умственная отсталость? ну вопросов нет, очень глубокое понимание мотивации. Единственная ценность в жизни - ваша работа и ваша семья. Остальное фуфло и гавно. И все должны вашу ценность разделять, но вы при этом ценности других людей разделять не намерены. Wirująświatła

А уж про взрослых людей, тратить 24 часа на какой-то стрим?

Пардоньте. Что совсем больше нечем заняться? И какой уровень умственной зрелости надо иметь, чтобы столь бесцельно прос..рать время?



Я давно ставив діагноз «інфантильність».

Аргумент «это я такой социализированный, что умею находить общий язык со всеми от детей до старых» особисто мені не заходить. Бо по факту виходить вміє лише з мавпами і дітьми (та ще і дистанційно on-line) , маніпулюючи ними від імені ровесника). З дорослими високий eq і вміння вирішувати конфлікти відображення не знаходить.

І да, відео з дівчиною яка шукає друзів для спілкування, мені абсолютно незрозуміле. З т.з. дівчини все норм, все ясно. А Яка його цінність віталіку, навіщо це нам? Коли вже будуть анкети з Тіндера 16-річних дівчат тут?



а когда человек 24 ч стримит для тех кто его смотрит это фу-фу-фу ужасно, бесцельно и умственная отсталость?





До того «кто стримит» питань якраз найменше. Питання тут до 50-річного , який це дивиться «у меня уникального контента с улиц десятки часов».. А скільки переглянуто , щоб відібрати ці десятки унікального?!! 😅 Я давно ставив діагноз «інфантильність».Аргумент «это я такой социализированный, что умею находить общий язык со всеми от детей до старых» особисто мені не заходить. Бо по факту виходить вміє лише з мавпами і дітьми (та ще і дистанційно on-line) , маніпулюючи ними від імені ровесника). З дорослими високий eq і вміння вирішувати конфлікти відображення не знаходить.І да, відео з дівчиною яка шукає друзів для спілкування, мені абсолютно незрозуміле. З т.з. дівчини все норм, все ясно. А Яка його цінність віталіку, навіщо це нам? Коли вже будуть анкети з Тіндера 16-річних дівчат тут?До того «кто стримит» питань якраз найменше. Питання тут до 50-річного , який це дивиться «у меня уникального контента с улиц десятки часов».. А скільки переглянуто , щоб відібрати ці десятки унікального?!! 😅 Hotab Повідомлень: 15594 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 08:24 rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав: 2. Студент учится, но ему учебу оплачивает будущий работодатель. Студент тоже инвестирует свое время и усилия. В какой-то момент работодателю перестает быть нужен или подходить этот человек. Он его уволит? Потребует деньги за обучение?

3. Студент учится (уже писал), работодатель оплачивает его учебу. Потом бывший студент в силу тех или иных причин хочет/вынужден уволиться. как в таком случае поступает работодатель? 2. Студент учится, но ему учебу оплачивает будущий работодатель. Студент тоже инвестирует свое время и усилия. В какой-то момент работодателю перестает быть нужен или подходить этот человек. Он его уволит? Потребует деньги за обучение?3. Студент учится (уже писал), работодатель оплачивает его учебу. Потом бывший студент в силу тех или иных причин хочет/вынужден уволиться. как в таком случае поступает работодатель?

Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)

Это все должно быть прописано в контракте. По идее, терять должен инициатор расторжения договора. Т.е. в варианте 2 студент просто становится свободным, а в варианте 3 компенсирует затраты пропорционально недоработанному сроку. В случае взаимного желания расстаться убытки могут делиться в какой-то пропорции.

Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)

Это все должно быть прописано в контракте. По идее, терять должен инициатор расторжения договора. Т.е. в варианте 2 студент просто становится свободным, а в варианте 3 компенсирует затраты пропорционально недоработанному сроку. В случае взаимного желания расстаться убытки могут делиться в какой-то пропорции.

На более жёстких условиях я бы контракт не подписал. Но у каждого свои причуды.



Я смотрю, тут многие чтят незабвенного Остапа-Сулеймана-Берта-Марию Бендер-Бея.

(в данном случае высказывание принадлежит монтеру Мечникову (ЕМНИП), но не суть).

Но теперь я уже понимаю, что интерес к данному персонажу у нас разный.

Полагаю, Виталию импонирует "социализированность" Остапа в предпочитаемом антураже.

Мне-же Остап импонирует по другой, совершенно другой причине.

И в одном ряду по этой причине стоят "Двенадцать стульев"+"Золотой теленок" и "Побег из Шоушенка"("Shawshank Redemption") и "Если наступит завтра" ("If tomorrow comes").

Может кто-то скажет что объединяет эти произведения?

И что у кого вызывает интерес в образе О.Бендера?

Про музыку тут уже говорили, почему-бы не поговорить о литературе/кинематографе? Всяко лучше чем набрасывать на оппонентов субстанции неопределенного цвета. Я смотрю, тут многие чтят незабвенного Остапа-Сулеймана-Берта-Марию Бендер-Бея.(в данном случае высказывание принадлежит монтеру Мечникову (ЕМНИП), но не суть).Но теперь я уже понимаю, что интерес к данному персонажу у нас разный.Полагаю, Виталию импонирует "социализированность" Остапа в предпочитаемом антураже.Мне-же Остап импонирует по другой, совершенно другой причине.И в одном ряду по этой причине стоят "Двенадцать стульев"+"Золотой теленок" и "Побег из Шоушенка"("Shawshank Redemption") и "Если наступит завтра" ("If tomorrow comes").Может кто-то скажет что объединяет эти произведения?И что у кого вызывает интерес в образе О.Бендера?Про музыку тут уже говорили, почему-бы не поговорить о литературе/кинематографе? Всяко лучше чем набрасывать на оппонентов субстанции неопределенного цвета.



я не згоден з "ліберальною психологією" а лічно проти нього ніц не маю.

Давайте поки про літературу . Поки

Не читав про завтра прийде.

Але нахабно попробую ваш ребус з наскоку)

якшо без юмору то це про борця з долею, чи системою,

шото типу тої вашої жаби шо душить бузька або якщо по грєчєській міфології історія одісея)

Ви хитромудрий одісей? я не згоден з "ліберальною психологією" а лічно проти нього ніц не маю.Давайте поки про літературу . ПокиНе читав про завтра прийде.Але нахабно попробую ваш ребус з наскоку)якшо без юмору то це про борця з долею, чи системою,шото типу тої вашої жаби шо душить бузька або якщо по грєчєській міфології історія одісея)Ви хитромудрий одісей? Banderlog

