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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:46
rjkz написав:
Про музыку тут уже говорили, почему-бы не поговорить о литературе/кинематографе? Всяко лучше чем набрасывать на оппонентов субстанции неопределенного цвета.
Хорошая попытка, но мы, даже в столь нейтральном обсуждении, найдем себе вентилятор 😁
Я ещё со школы не люблю обсуждать художественные произведения вообще и литературу в частности. Я тогда ещё таких словей не знал, но говоря сегодняшним языком этой ветки, попытки анализа искусства при помощи IQ мешают его EQ-восприятию. Надеюсь, Я правильно применил терминологию. Я хочу оставить себе пространство для превалирования эмоций в той сфере, где это безопасно.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:23
Сибарит написав:
Я хочу оставить себе пространство для превалирования эмоций в той сфере, где это безопасно.
надеюсь позже вы увидите, что EQ основной интеллект отвечающий за социализацию, общение, дружбу, любовь в широком смысле, взаимопонимание, взаимопринятие, наслаждение жизнью, эмпатию и т.д..
Поэтому глуповатые подростки с моих видео (это не оскорбление, у них объективно было мало времени чтобы поумнеть) легко знакомятся, находят общий язык, не предъявляют друг к другу претензий по малейшему поводу, не лезут в душу, не задают лишних вопросов, не навязывают себя и свои взгляды. С ними очень легко общаться, каких-то 5 минут, а ощущение что знаю их 20 лет. Идиллию нарушает только нестабильность EQ. Завтра они могут (99%) про меня и не вспомнить. Потому что завтра у них будут новые друзья и знакомства. EQ позволяет их находить, почему бы и нет? у меня уже тг разрывается от новых знакомых, решил притормозить потому что уже не помню ху из ху.
Но как только IQ начнет глубже влиять на их жизнь сразу же появятся проблемы с социализацией и со всем вышеперечисленным. IQ это конь, большой мощный, но если пустить его в огород помидорам и капусте наступит конец. IQ не может понять как это взаимопринятие, они же русские, я не должен их принимать! они же глупые, я не должен их принимать! они же попрошайки и (возможно) воришки, я не должен их принимать! и т.д. называется ментальные установки. С годами мозг обрастает такими установками и по итогу оказывается, что вообще принять кого либо невозможно. Даже собственных детей/родителей. Тогда начинается конфликтность как способ взаимодействия без принятия. И эти ментальные установки стабильнее любой стабильности.
мне уже надоело это объяснять и пожалуй буду потихоньку сворачивать лавочку.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:51
rjkz написав:
Полагаю, Виталию импонирует "социализированность" Остапа в предпочитаемом антураже.
социальность в любом виде прикольна, асоциальность в любом виде отвратительна, даже если обсыпать ее мармеладками и тертым шоколадом. Я не против асоциальных людей, просто не понимаю зачем с асоциальностью лезть в общество? ну это как прийти в храм и начать рассказывать что Бога нет. Вы либо принимаете общество таким каким оно есть со всеми его недостатками и пороками, либо велкам на необитаемые острова или в тайгу. Но идти с асоциальностью в общество и потреблять его блага - 87 степень хитрожопости.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 04 лип, 2025 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:52
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Я хочу оставить себе пространство для превалирования эмоций в той сфере, где это безопасно.
надеюсь позже вы увидите, что EQ основной интеллект отвечающий за социализацию, общение, дружбу, любовь в широком смысле, взаимопонимание, взаимопринятие, наслаждение жизнью, эмпатию и т.д..
Поэтому глуповатые подростки с моих видео (это не оскорбление, у них объективно было мало времени чтобы поумнеть) легко знакомятся, находят общий язык, не предъявляют друг к другу претензий по малейшему поводу, не лезут в душу, не задают лишних вопросов, не навязывают себя и свои взгляды. С ними очень легко общаться, каких-то 5 минут, а ощущение что знаю их 20 лет. Идиллию нарушает только нестабильность EQ.
Віталій, Ви пишете що ці бєзпрізорні підлітки є еталоном соціалізації. Що в вуличних дітей вища соціалізація а інтуїтивну точку зору більшості ваших читачів вважаєте застарілою і висміюєте бо в нас нема спеціалізованих знань про психологічні дослідження...
Тільки ви лукавите. В сучасному світі є і інші точки зору. Мова навіть не про парельний китайоцентричний світ. Но на заході теж не всі поділяють думку що потрібно дитині дати повну волю а самим зайняти позицію не батьків чи наставників а друзів.
Розкажіть будьласка про ісландську систему виховання там з метою боротьби з наркотиками курінням і поганими звичками наоборот ввели тотальний батьківський контроль, з повною зайнятістю дітей, з обмеженням безконтрольного знаходження на вулицях, з комендантським часом та патрулюванням вулиць територіальними обєднаннями батьків разом з поліцаями.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:04
1980: “Я ветеран, механік і батько трьох дітей.”
2025: “Я ще не знаю, ким хочу бути, але в мене є тревожка і анімешна вайфу.”
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:06
Hotab написав:
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До того «кто стримит» питань якраз найменше. Питання тут до 50-річного , який це дивиться «у меня уникального контента с улиц десятки часов».. А скільки переглянуто , щоб відібрати ці десятки унікального?!! 😅
До того «кто стримит» тоже вопросов хватает. Да и вообще к стримерам.
Могу понять, когда человек ведёт стрим о каком-то интересном/значимом по каким-то причинам событии. Опросы людей на улице для определения настроений по какому-то вопросу (понятно, что это не демографическое исследование, но всё же). А такие стримы, как выкладывает Виталик... По-моему, это просто замусоривание интернета. А потом рассказывают о "грандиозном потоке информации в современном мире". Умалчивая, что неизвестно какая часть этой информации подобный мусор.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:09
flyman написав:1980: “Я ветеран, механік і батько трьох дітей.”
2025: “Я ще не знаю, ким хочу бути, але в мене є тревожка і анімешна вайфу.”
Оце вас життє потріпало
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:32
Wirująświatła написав:
Вы либо принимаете общество таким каким оно есть со всеми его недостатками и пороками, либо велкам на необитаемые острова или в тайгу. Но идти с асоциальностью в общество и потреблять его блага - 87 степень хитрожопости.
Так ведь индивидуальных островов на всех не хватит. Там, куда мы, социопаты, сбежим, образуется новое общество. И далеко не факт, что оно будет существенно отличаться от того, от которого мы сбежали.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:40
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Вы либо принимаете общество таким каким оно есть со всеми его недостатками и пороками, либо велкам на необитаемые острова или в тайгу. Но идти с асоциальностью в общество и потреблять его блага - 87 степень хитрожопости.
Так ведь индивидуальных островов на всех не хватит. Там, куда мы, социопаты, сбежим, образуется новое общество. И далеко не факт, что оно будет существенно отличаться от того, от которого мы сбежали.
поэтому человечество обречено воевать. иначе социопаты жить не умеют.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 04 лип, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:42
Wirująświatła написав:
.......
надеюсь позже вы увидите, что EQ основной интеллект отвечающий за социализацию, общение, дружбу, любовь в широком смысле, взаимопонимание, взаимопринятие, наслаждение жизнью, эмпатию и т.д.
Интересно, позже это когда?
Поэтому глуповатые подростки с моих видео (это не оскорбление, у них объективно было мало времени чтобы поумнеть) легко знакомятся, находят общий язык, не предъявляют друг к другу претензий по малейшему поводу, не лезут в душу, не задают лишних вопросов, не навязывают себя и свои взгляды. С ними очень легко общаться, каких-то 5 минут, а ощущение что знаю их 20 лет.
Причина только в том, что "у них объективно было мало времени чтобы поумнеть"?
Да они никогда не поумнеют. За отдельными исключениями.
Идиллию нарушает только нестабильность EQ. Завтра они могут (99%) про меня и не вспомнить. Потому что завтра у них будут новые друзья и знакомства. EQ позволяет их находить, почему бы и нет? у меня уже тг разрывается от новых знакомых, решил притормозить потому что уже не помню ху из ху.
Ну и толку с такого EQ?
Но как только IQ начнет глубже влиять на их жизнь сразу же появятся проблемы с социализацией и со всем вышеперечисленным. IQ это конь, большой мощный, но если пустить его в огород помидорам и капусте наступит конец.
Понятно, от IQ только вред. Совершенно напрасно эволюция наделила человека этим качеством. Жили бы себе спокойно. Как макаки. А тут на тебе, думать надо, мысли какие-то, мешающие EQ проявить себя во всей красоте и силе.
IQ не может понять как это взаимопринятие, они же русские, я не должен их принимать! они же глупые, я не должен их принимать! они же попрошайки и (возможно) воришки, я не должен их принимать! и т.д. называется ментальные установки.
А кто сказал, что их не надо принимать? Может, это как раз недоразвитый
IQ? Не принимают их, по-моему, как раз на основе EQ.
С годами мозг обрастает такими установками и по итогу оказывается, что вообще принять кого либо невозможно. Даже собственных детей/родителей. Тогда начинается конфликтность как способ взаимодействия без принятия. И эти ментальные установки стабильнее любой стабильности.
Вывод тоже на основе низкого IQ или неправильного его применения.
Wirująświatła написав:
.........
социальность в любом виде прикольна, асоциальность в любом виде отвратительна, даже если обсыпать ее мармеладками и тертым шоколадом. Я не против асоциальных людей, просто не понимаю зачем с асоциальностью лезть в общество? ну это как прийти в храм и начать рассказывать что Бога нет. Вы либо принимаете общество таким каким оно есть со всеми его недостатками и пороками, либо велкам на необитаемые острова или в тайгу. Но идти с асоциальностью в общество и потреблять его блага - 87 степень хитрожопости.
Для начала стоит уточнить понятия.
По-вашему, любой человек, пытающийся изменить общество (= не, принимающий его "таким каким оно есть"), асоциален?
Т.е. все революционеры, реформаторы асоциальны по определению?
мне уже надоело это объяснять и пожалуй буду потихоньку сворачивать лавочку.
Тут есть 2 варианта - либо вы ошибаетесь и пытаетесь доказать недоказуемое, либо плохо объясняете.
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