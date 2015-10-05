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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:59
Wirująświatła написав:
поэтому человечество обречено воевать. иначе социопаты жить не умеют.
Увы...
Все социальные системы
От иерархии до братства
Стучатся лбами о проблемы
Свободы, равенства и б...ва
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:12
Сибарит в топ 5 асоциальных личностей данной ветки вы не входите) я так понимаю вы отвечали больше за них, чем за себя. Вы кажется единственный кто не осудил девочку в кейсе с неприличными фото. И детроитед емнип. Успих отмолчался. Не принимайте за комплимент, только справедливости ради, не хочу чтобы вы всё написанное принимали на свой счёт. Это больше касается других, чем вас. Как раз у вас получается уходить от конфликта хитрым образом. Сколько я с вами общаюсь (мало) ни одной девиации не увидел, небольшая консервативность присутствует.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 04 лип, 2025 13:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:15
Wirująświatła написав:
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поэтому человечество обречено воевать. иначе социопаты жить не умеют.
Социопатия как причина войн.
Интересный взгляд на человеческую историю.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:16
Wirująświatła написав:Сибарит
в топ 5 асоциальных личностей данной ветки вы не входите)
Ну вот, и тут лузером оказался 😁
Все нормально. Если Вы заметили, Я не становлюсь в защитную позицию.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:17
Сибарит написав: Wirująświatła написав:Сибарит
в топ 5 асоциальных личностей данной ветки вы не входите)
Ну вот, и тут лузером оказался 😁
Все нормально. Если Вы заметили, Я не становлюсь в защитную позицию.
да я ни на кого не нападаю. немного провоцирую чтобы расшевелить муравейник.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:21
Виталий, интересно ваше мнение.
На военной ветке вчера был такой пост V2 viewtopic.php?p=5870223#p5870223/
Как вы считаете, мнение "провідних українських інтелектуалів" основано на EQ или на IQ?Просто для понимания. Я когда-то просил вас уточнить эти понятия, но так и не дождался.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:32
Wirująświatła написав:Сибарит
в топ 5 асоциальных личностей данной ветки вы не входите) .
огласітє весь список)
Думаю що якщо проведем голосування на нашому консиліумі у Вас є шанс ввійти в топ 3, колего:lol:
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:56
Wirująświatła написав: rjkz написав:
А уж про взрослых людей, тратить 24 часа на какой-то стрим?
Пардоньте. Что совсем больше нечем заняться? И какой уровень умственной зрелости надо иметь, чтобы столь бесцельно прос..рать время?
когда вы живёте для свой семьи это нормально, а когда человек 24 ч стримит для тех кто его смотрит это фу-фу-фу ужасно, бесцельно и умственная отсталость? ну вопросов нет, очень глубокое понимание мотивации. Единственная ценность в жизни - ваша работа и ваша семья. Остальное фуфло и гавно. И все должны вашу ценность разделять, но вы при этом ценности других людей разделять не намерены.
Да нет, почему-же?
У всех разная жизнь.
"Жизнь человеку дается один раз..."(с)
Кто-то потратит ее для себя, кто-то для семьи, кто-то для других людей.
Кто-то работает, кто-то воюет, кто-то бухает, кто-то в носу ковыряется.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:01
rjkz значит забираю свои слова обратно, если вы их не осуждаете. общество очень разнообразное, настолько что никаких энциклопедий не хватит каждого по отдельности рассматривать. Остается принимать всех или не принимать никого. Промежуточные состояния нестабильные и в итоге приводят ко 2му.
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