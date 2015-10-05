Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:14

Banderlog написав: rjkz написав: Сибарит написав: Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)

Это все должно быть прописано в контракте. По идее, терять должен инициатор расторжения договора. Т.е. в варианте 2 студент просто становится свободным, а в варианте 3 компенсирует затраты пропорционально недоработанному сроку. В случае взаимного желания расстаться убытки могут делиться в какой-то пропорции.

На более жёстких условиях я бы контракт не подписал. Но у каждого свои причуды. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)Это все должно быть прописано в контракте. По идее, терять должен инициатор расторжения договора. Т.е. в варианте 2 студент просто становится свободным, а в варианте 3 компенсирует затраты пропорционально недоработанному сроку. В случае взаимного желания расстаться убытки могут делиться в какой-то пропорции.На более жёстких условиях я бы контракт не подписал. Но у каждого свои причуды.



Я смотрю, тут многие чтят незабвенного Остапа-Сулеймана-Берта-Марию Бендер-Бея.

(в данном случае высказывание принадлежит монтеру Мечникову (ЕМНИП), но не суть).

Но теперь я уже понимаю, что интерес к данному персонажу у нас разный.

Полагаю, Виталию импонирует "социализированность" Остапа в предпочитаемом антураже.

Мне-же Остап импонирует по другой, совершенно другой причине.

И в одном ряду по этой причине стоят "Двенадцать стульев"+"Золотой теленок" и "Побег из Шоушенка"("Shawshank Redemption") и "Если наступит завтра" ("If tomorrow comes").

Может кто-то скажет что объединяет эти произведения?

И что у кого вызывает интерес в образе О.Бендера?

Про музыку тут уже говорили, почему-бы не поговорить о литературе/кинематографе? Всяко лучше чем набрасывать на оппонентов субстанции неопределенного цвета. Я смотрю, тут многие чтят незабвенного Остапа-Сулеймана-Берта-Марию Бендер-Бея.(в данном случае высказывание принадлежит монтеру Мечникову (ЕМНИП), но не суть).Но теперь я уже понимаю, что интерес к данному персонажу у нас разный.Полагаю, Виталию импонирует "социализированность" Остапа в предпочитаемом антураже.Мне-же Остап импонирует по другой, совершенно другой причине.И в одном ряду по этой причине стоят "Двенадцать стульев"+"Золотой теленок" и "Побег из Шоушенка"("Shawshank Redemption") и "Если наступит завтра" ("If tomorrow comes").Может кто-то скажет что объединяет эти произведения?И что у кого вызывает интерес в образе О.Бендера?Про музыку тут уже говорили, почему-бы не поговорить о литературе/кинематографе? Всяко лучше чем набрасывать на оппонентов субстанции неопределенного цвета.



я не згоден з "ліберальною психологією" а лічно проти нього ніц не маю.

Давайте поки про літературу . Поки

Не читав про завтра прийде.

Але нахабно попробую ваш ребус з наскоку)

якшо без юмору то це про борця з долею, чи системою,

шото типу тої вашої жаби шо душить бузька або якщо по грєчєській міфології історія одісея)

Ви хитромудрий одісей? я не згоден з "ліберальною психологією" а лічно проти нього ніц не маю.Давайте поки про літературу . ПокиНе читав про завтра прийде.Але нахабно попробую ваш ребус з наскоку)якшо без юмору то це про борця з долею, чи системою,шото типу тої вашої жаби шо душить бузька або якщо по грєчєській міфології історія одісея)Ви хитромудрий одісей?

Спасибо, что поддержали.Не совсем.Хотя это их тоже объединяет. Но не для меня. Борцов и борцунов с системой много. И про них много и написано и снято. Один из них якобы сказал "Мы пойдем другим путем", после того как его брат неудачно покущался на царя. И фильмов про него снято... Но его нет среди мной почитаемых персонажей.Очень рекомендую посмотреть или почитать "Если наступит завтра".Насколько меня впечатлил этот фильм?Скажем так, в 90-е мой друг купил кассеты с этим фильмом. Да, именно кассетЫ.Фильм 5часов и 20 минут. По Сидни Шелдону. Хотя я к тому времени несколько книг его уже прочитал, но эттой среди них не было.Насколько я был впечатлен фильмом?Мы с ним у него дома посмотрели этот фильм на одном дыхании.Я у него взял эти кассеты и его видак и ночью у себя дома переписал, смотря еще раз. Закончилась перезапись под утро. Но я тут-же пересмотрел уже свою копию.Прекрасный сюжет. Прекрасные актеры. Прекрасная музыка Эннио Морриконе.Оскар кажется фильм получил.Очень рекомендую.