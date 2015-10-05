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Психологія та саморозвиток
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Додано: Суб 05 лип, 2025 13:15
у каждого поколения свои кумиры, когда то гордились космонавтами, футболистами, актёрами игрового кино, бандитами, музыкантами.
сейчас в цене стримеры и блогеры, но не все, а те кто может просто идти по улице или ехать в метро и общаться, легко знакомиться с незнакомыми случайными людьми. Малые ориентируются и хотят быть похожими на них .
Можно сказать IRL стриминг это новый стандарт общения и открытости. Когда ты свободно и никого не боясь заводишь новые знакомства. Обмениваешься тг и инстой, общаешься с любым количеством подписчиков. Проводишь с ними время на стримах.
Один знакомый мне стример в понедельник едет в Сочи ради подписчиков. Будет выполнять их задания. Обладая крупными деньгами он не может их тратить без согласия чата. Например вчера он познакомился с бомжом и чат решил задонатить этому бомжу 150$. Чтобы всё было честно стрим длится 24/7 и подписчики видят даже как стример спит. Вся жизнь этого человека как на ладони. И каждый кто хочет может принять в ней участие. Во время стрима с ним можно встретиться в реале, попасть на стрим, угостить его едой или напитком, пообщаться с чатом.
Тут любят говорить что история развивается по спирали. Когда ещё в истории такое было? Одних технических средств для такого реалити маловато, у каждого подростка есть смартфон, но нужно что то ещё внутри, преодолеть какие то немыслимые барьеры. Не бояться людей, показывать свою жизнь. И в голове что то иметь чтобы удерживать аудиторию. Попробуйте неделю с утра до вечера (кроме время на сон) общаться с чатом и при этом постоянно что то делать. Дома он по условиям стрима 14 дней не живёт.
Поэтому пацанам 15-16л зашла тема с выпрашиванием 50р. Все участники понимали что это пранк и что идёт съемка розыгрыша для соцсетей. По сути выпрашивание было игрой. Но не просто игрой, а с вовлечением в неё других людей, условный футбол когда размер команды постоянно становится больше. В итоге при удачном течении за неделю можно получить 1000+ новых подписчиков, и в идеале расширить круг общения.
На видео ниже малой 9-10л увидел стримера и сам попросился в кадр. По такой мелочи уже можно сказать что он не социофоб и (скорее всего) через пару лет (когда родители дадут больше свободы) у него появится много прикольных друзей и детство засияет новыми красками.
(по Украине всё то же самое, только я видео с Украины не размещаю, вдруг это дети форумчан или сами участники начнут возражать. А русские тиктокеры на этот ресурс никогда не попадут).
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 05 лип, 2025 18:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 18:32
Hotab написав:Сибарит
Именно поэтому я бы предпочел нечто тихоходное. Да оно ещё и дешевле.
Це поза сумнівом. Але поки нема (я про літаки). У вертольотів дуже обмежений функціонал через відсутність РЛС. Вночі по суті без шансів.
Может у США аэрокобры остались? только-ж Трамп и это будет продавать по цене Б2 и веревки вить.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 18:35
Hotab написав:ЛАД
В Києві є. Не знаю наскільки допомагають
Тепловизорный прицел не годится?
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Додано: Суб 05 лип, 2025 19:13
ЛАД написав:
Вроде, писали, что по прожекторам атакуют шахеды. Насколько правда, не знаю.
Совсем неправда.
Слишком мелкая для них цель.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 19:46
Сибарит написав: ЛАД написав:
Вроде, писали, что по прожекторам атакуют шахеды. Насколько правда, не знаю.
Совсем неправда.
Слишком мелкая для них цель.
Не буду утверждать, что это реальная причина.
Но и ваше утверждение чересчур категоричное.
Борьба со средствами ПВО очень важная задача. Пожертвовать одним шахедом ради уничтожения прожектора, сильно облегчающего работу зенитчиков, вполне рационально.
Шахед тоже слишком мелкая цель даже для стингера.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 20:15
ЛАД написав:
Пожертвовать одним шахедом ради уничтожения прожектора, сильно облегчающего работу зенитчиков, вполне рационально.
Я бы ещё понял, если бы Вы вели речь об экипаже, пулемет или машине. Но ради прожектора...
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Додано: Суб 05 лип, 2025 20:44
Сибарит написав: ЛАД написав:
Пожертвовать одним шахедом ради уничтожения прожектора, сильно облегчающего работу зенитчиков, вполне рационально.
Я бы ещё понял, если бы Вы вели речь об экипаже, пулемет или машине. Но ради прожектора...
Прожектор, наверное, на машине?
И управляют им люди.
Но главное всё же не это. Уничтожение прожектора сильно снижает эффективность работы зенитных пулемётчиков.
Совершенно аналогично тому, что есть смысл применять стингер против шахеда. Хотя стингер и дороже.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 20:52
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