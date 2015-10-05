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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 625626627628 Додано: Суб 05 лип, 2025 21:56

Большинство представителей поколения Z в Европе – 57% – предпочитают демократию любой другой форме правления. Однако уровень поддержки значительно различается, достигая всего 48% в Польше и всего около 51-52% в Испании и Франции, а самый высокий показатель в Германии – 71%.



Более одного из пяти – 21% – поддержали бы авторитарное правление при определенных, неуказанных обстоятельствах. Самый высокий показатель в Италии – 24%, а самый низкий – в Германии – 15%. Во Франции, Испании и Польше этот показатель составил 23%.



Почти каждый десятый респондент в стране заявил, что ему все равно, является ли его правительство демократическим или нет, в то время как еще 14% не знали или не дали ответа.



Торстен Фаас, политолог из Свободного университета Берлина, работавший над исследованием, сказал: «Среди людей, которые считают себя политически правыми и чувствуют себя экономически ущемленными, поддержка демократии падает до уровня всего лишь одного из трех». https://www.theguardian.com/society/2025/jul/04/young-europeans-losing-faith-in-democracy-poll-finds

Там же: Почти каждый пятый — 19% — назвал себя правоцентристом по политическим взглядам, что на 14% больше, чем в 2021 году, в то время как 33% назвали себя центристами, 32% — левыми и 16% не обозначили себя как таковых.

.......С 2021 года поддержка ужесточения ограничений на миграцию выросла по всем направлениям: с 26% до 38%.

.......Более половины – 53% – посчитали, что ЕС слишком сосредоточен на деталях и мелочах. Они хотели бы, чтобы блок занялся проблемой высокой стоимости жизни, укрепил защиту от внешних угроз и создал лучшие условия для компаний, чтобы улучшить экономику. Об отношении молодёжи к демократии.Там же: ЛАД 2 Повідомлень: 35091 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5341 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лип, 2025 22:06 Дрон оснащен четырьмя наборами вращающихся лопастей и способен перевозить до 50 кг удобрений, семян или кормов для разбрасывания или опрыскивания. Он является результатом нескольких лет кропотливых исследований компании Amery, часто использующей неожиданные уголки социальных сетей, посвященных сельскохозяйственным технологиям.

........Компания инвестировала 80 000 фунтов стерлингов в беспилотники Agras T50, произведенные китайской компанией DJI и предназначенные для использования в сельском хозяйстве.



Распределение калия или фосфата с помощью дронов, а не вручную, будет «в два-три раза быстрее, чем ходить», говорит Эмери. Это означает, что его можно будет применять более целенаправленно, уменьшая количество удобрения, необходимого для урожая, которое в итоге оказывается в 25 млн мешков салата, которые он продает каждый год через крупнейшие супермаркеты Великобритании.

........«Речь идет об удержании персонала, снятии невыгодной части работы», — добавляет он. «Мы будем платить операторам больше. С большей оплатой сотрудники, скорее всего, останутся».



Хотя такие дроны уже используются на фермах в Северной и Южной Америке, как подробно описано в социальных сетях, в Великобритании они остаются новинкой. Дроны компании Watercress в настоящее время не используются, поскольку бизнес ожидает разрешений, требуемых авиационным надзорным органом, Управлением гражданской авиации.



Однако Эмери надеется, что вскоре они будут оснащены бункерами и будут пролетать над грядками кресс-салата на 20 гектарах земли производителя, разбросанных по 12 фермам в Хэмпшире и Дорсете. Маршрут для каждого поля можно запрограммировать заранее, а 20-летний сотрудник Джордж Мэтьюз прошел обучение и получил лицензию на управление дронами.

........Фермер также испытывает многоспектральные камеры, которые способны захватывать изображения в различных спектральных диапазонах — или диапазонах длин волн — далеко за пределами того, что может видеть человеческий глаз. Изображения могут создавать «тепловую карту» полей, которые анализируются ИИ для оценки местоположения любых проблем с урожаем. https://www.theguardian.com/environment/2025/jun/29/dawn-of-the-drone-age-how-agri-tech-is-boosting-production-and-morale Об использовании дронов в "нормальных" странах. ЛАД 2 Повідомлень: 35091 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5341 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лип, 2025 22:29

Хотя, возможно, статья заинтересует ещё кого-то.

Автор, правда, не психолог - "Ник Хьюлетт — генеральный директор St Dunstan's Education Group".

В недавнем исследовании, которое мы заказали в St Dunstan's Education Group, группе частных школ, которую я возглавляю, мы обнаружили, что почти половина (49%) мужчин в возрасте от 18 до 25 лет считают, что в обществе очень мало сильных мужских образцов для подражания, в то время как 17% молодых людей заявили, что обоснованные обвинения в сексуальном насилии не изменят их восприятие человека, которого они считают образцом для подражания. Более половины (59%) молодых людей считают, что феминизм зашел слишком далеко.

.......Поскольку самое молодое поколение мужчин уходит в онлайн, они отходят от традиционных представлений о том, что делает человека достойным восхищения. Реальные ролевые модели были затмены нерегулируемым онлайн-миром, который извлекает выгоду из подростковой неуверенности и представляет зрителям искаженные представления о сексе, образе тела и успехе.

....... я был особенно успокоен другой статистикой из нашего исследования: для большинства (50%) молодых людей их самым большим образцом для подражания по-прежнему является их отец, в то время как пятая часть (20%) выбрала учителя-мужчину вторым по значимости человеком в своей жизни. Легко отчаиваться из-за того, что будущее может принести следующему поколению, но есть что-то глубоко обнадеживающее в том, что самые близкие к молодым людям по-прежнему имеют реальное влияние на них и силу дать противоядие женоненавистническим влиятельным лицам. https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/15/headteacher-dad-boys-masculinity-radicalisation-young-men-gender

Все эти тик-токи, "стримы", по-моему, из той же оперы, что выделенное. Это больше для Виталия.Хотя, возможно, статья заинтересует ещё кого-то.Автор, правда, не психолог - "Ник Хьюлетт — генеральный директор St Dunstan's Education Group".Все эти тик-токи, "стримы", по-моему, из той же оперы, что выделенное. ЛАД 2 Повідомлень: 35091 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5341 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 625626627628 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4689

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34