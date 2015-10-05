Додано: Нед 06 лип, 2025 04:48

Banderlog ты как всегда видишь мышь, а слона не видишь. У меня эмоциональных дефицитов нет с 2019, но и те что были прошли быстро, поскольку я умею с этим работать.



Онлайн только расширяет географию общения. Теперь не нужно нестись за тысячи км, чтобы пообщаться с интересными мне людьми .



А вопрос безопасности кстати никуда не девается, интересный человек с кем ты привык общаться онлайн может резко исчезнуть навсегда (или начать тебя игнорировать) и к таким кульбитам судьбы нужно быть морально готовым. (Фейслес до сих пор вспоминает неких Захара и Юру теплотехника, не понимая почему они исчезли с форума).



Или твой "онлайн друг" внезапно может попросить донат "на лечение", тут тоже дилемма либо ему действительно нужна помощь, либо он с тобой общался ради этого доната.



В онлайн дружбу я по-прежнему не верю. В онлайне дружба/эмпатия теряют смысл из-за искажённых ощущений оппонента. По сути ощущение другого человека онлайн это винегрет твоих представлений о нём, которые часто не соответствуют реальности (фейслес ку-ку).



Вот та опасность которую ты не видишь. Поэтому крайне нежелательно заводить онлайн друзей и любовные романы. Только общение со строгими границами и быть готовым, что оно в любой момент закончится без объяснения причин.



И да онлайн общение эмоциональные дефициты не убирает. Человек с такими дефицитами онлайн тоже общаться не будет. Этот дефицит я вижу как отсутствие интереса к миру и людям (хотя он конечно шире и многоуровневый, вплоть до отрицания всего живого).



Если у тебя нет интереса к оффлайн людям какого лешего он вдруг появится в онлайне? Ты видимо путаешь эмоциональный дефицит с дефицитом общения.



Прямых связей между ними нет. Это потребности разного уровня. У базарной бабы нет дефицита общения, а эмоциональные дефициты на базаре не редкость. Они ощущаются как навязывание товара, желание заработать любой ценой, либо полный игнор потребностей покупателя, готовность поскандалить по поводу и без.