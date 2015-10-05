Большинство представителей поколения Z в Европе – 57% – предпочитают демократию любой другой форме правления. Однако уровень поддержки значительно различается, достигая всего 48% в Польше и всего около 51-52% в Испании и Франции, а самый высокий показатель в Германии – 71%.
Более одного из пяти – 21% – поддержали бы авторитарное правление при определенных, неуказанных обстоятельствах. Самый высокий показатель в Италии – 24%, а самый низкий – в Германии – 15%. Во Франции, Испании и Польше этот показатель составил 23%.
Почти каждый десятый респондент в стране заявил, что ему все равно, является ли его правительство демократическим или нет, в то время как еще 14% не знали или не дали ответа.
Торстен Фаас, политолог из Свободного университета Берлина, работавший над исследованием, сказал: «Среди людей, которые считают себя политически правыми и чувствуют себя экономически ущемленными, поддержка демократии падает до уровня всего лишь одного из трех».
Почти каждый пятый — 19% — назвал себя правоцентристом по политическим взглядам, что на 14% больше, чем в 2021 году, в то время как 33% назвали себя центристами, 32% — левыми и 16% не обозначили себя как таковых. .......С 2021 года поддержка ужесточения ограничений на миграцию выросла по всем направлениям: с 26% до 38%. .......Более половины – 53% – посчитали, что ЕС слишком сосредоточен на деталях и мелочах. Они хотели бы, чтобы блок занялся проблемой высокой стоимости жизни, укрепил защиту от внешних угроз и создал лучшие условия для компаний, чтобы улучшить экономику.
Дрон оснащен четырьмя наборами вращающихся лопастей и способен перевозить до 50 кг удобрений, семян или кормов для разбрасывания или опрыскивания. Он является результатом нескольких лет кропотливых исследований компании Amery, часто использующей неожиданные уголки социальных сетей, посвященных сельскохозяйственным технологиям. ........Компания инвестировала 80 000 фунтов стерлингов в беспилотники Agras T50, произведенные китайской компанией DJI и предназначенные для использования в сельском хозяйстве.
Распределение калия или фосфата с помощью дронов, а не вручную, будет «в два-три раза быстрее, чем ходить», говорит Эмери. Это означает, что его можно будет применять более целенаправленно, уменьшая количество удобрения, необходимого для урожая, которое в итоге оказывается в 25 млн мешков салата, которые он продает каждый год через крупнейшие супермаркеты Великобритании. ........«Речь идет об удержании персонала, снятии невыгодной части работы», — добавляет он. «Мы будем платить операторам больше. С большей оплатой сотрудники, скорее всего, останутся».
Хотя такие дроны уже используются на фермах в Северной и Южной Америке, как подробно описано в социальных сетях, в Великобритании они остаются новинкой. Дроны компании Watercress в настоящее время не используются, поскольку бизнес ожидает разрешений, требуемых авиационным надзорным органом, Управлением гражданской авиации.
Однако Эмери надеется, что вскоре они будут оснащены бункерами и будут пролетать над грядками кресс-салата на 20 гектарах земли производителя, разбросанных по 12 фермам в Хэмпшире и Дорсете. Маршрут для каждого поля можно запрограммировать заранее, а 20-летний сотрудник Джордж Мэтьюз прошел обучение и получил лицензию на управление дронами. ........Фермер также испытывает многоспектральные камеры, которые способны захватывать изображения в различных спектральных диапазонах — или диапазонах длин волн — далеко за пределами того, что может видеть человеческий глаз. Изображения могут создавать «тепловую карту» полей, которые анализируются ИИ для оценки местоположения любых проблем с урожаем.
Это больше для Виталия. Хотя, возможно, статья заинтересует ещё кого-то. Автор, правда, не психолог - "Ник Хьюлетт — генеральный директор St Dunstan's Education Group".
В недавнем исследовании, которое мы заказали в St Dunstan's Education Group, группе частных школ, которую я возглавляю, мы обнаружили, что почти половина (49%) мужчин в возрасте от 18 до 25 лет считают, что в обществе очень мало сильных мужских образцов для подражания, в то время как 17% молодых людей заявили, что обоснованные обвинения в сексуальном насилии не изменят их восприятие человека, которого они считают образцом для подражания. Более половины (59%) молодых людей считают, что феминизм зашел слишком далеко. .......Поскольку самое молодое поколение мужчин уходит в онлайн, они отходят от традиционных представлений о том, что делает человека достойным восхищения. Реальные ролевые модели были затмены нерегулируемым онлайн-миром, который извлекает выгоду из подростковой неуверенности и представляет зрителям искаженные представления о сексе, образе тела и успехе. ....... я был особенно успокоен другой статистикой из нашего исследования: для большинства (50%) молодых людей их самым большим образцом для подражания по-прежнему является их отец, в то время как пятая часть (20%) выбрала учителя-мужчину вторым по значимости человеком в своей жизни. Легко отчаиваться из-за того, что будущее может принести следующему поколению, но есть что-то глубоко обнадеживающее в том, что самые близкие к молодым людям по-прежнему имеют реальное влияние на них и силу дать противоядие женоненавистническим влиятельным лицам.
ЛАД написав:Это больше для Виталия. Хотя, возможно, статья заинтересует ещё кого-то. Автор, правда, не психолог - "Ник Хьюлетт — генеральный директор St Dunstan's Education Group".
В недавнем исследовании, которое мы заказали в St Dunstan's Education Group, группе частных школ, которую я возглавляю, мы обнаружили, что почти половина (49%) мужчин в возрасте от 18 до 25 лет считают, что в обществе очень мало сильных мужских образцов для подражания, в то время как 17% молодых людей заявили, что обоснованные обвинения в сексуальном насилии не изменят их восприятие человека, которого они считают образцом для подражания. Более половины (59%) молодых людей считают, что феминизм зашел слишком далеко. .......Поскольку самое молодое поколение мужчин уходит в онлайн, они отходят от традиционных представлений о том, что делает человека достойным восхищения. Реальные ролевые модели были затмены нерегулируемым онлайн-миром, который извлекает выгоду из подростковой неуверенности и представляет зрителям искаженные представления о сексе, образе тела и успехе. ....... я был особенно успокоен другой статистикой из нашего исследования: для большинства (50%) молодых людей их самым большим образцом для подражания по-прежнему является их отец, в то время как пятая часть (20%) выбрала учителя-мужчину вторым по значимости человеком в своей жизни. Легко отчаиваться из-за того, что будущее может принести следующему поколению, но есть что-то глубоко обнадеживающее в том, что самые близкие к молодым людям по-прежнему имеют реальное влияние на них и силу дать противоядие женоненавистническим влиятельным лицам.
Всё правильно. Но в Нидерландах сделали ещё проще - телефоны кладутся в шкафчики, чтобы даже мысли не было им попользоваться. Но это ж не для нас. У нас "психологи" доказывают, что IQ не важно, учиться вредно, это снижает EQ и ухудшает социализацию. Надо заниматься "стримами", желательно круглосуточными. Тогда у тебя будет классная социализация и будешь успешным по жизни, а не затурканным заучкой. А учить их надо не стесняться просить 50 руб. на улице. Школы, наверное, стоит вообще закрыть - пустая трата государственных средств.
ЛАД спасибо. интересная статья. как бы все психологи признают влияние "онлайн ценностей", но насколько они глубоко вошли в мозг понимает мало кто. Я ранее думал что это банальный перенос общения из оффлайн в онлайн, но нет, оффлайн общение остаётся тем что и было 30 лет назад (хотя его стало на порядок меньше), онлайн это именно новые ценности, а не просто развлекательный контент, как было ещё 15-20л назад (обмен фото, видео и музыкой).
Banderlog ты как всегда видишь мышь, а слона не видишь. У меня эмоциональных дефицитов нет с 2019, но и те что были прошли быстро, поскольку я умею с этим работать.
Онлайн только расширяет географию общения. Теперь не нужно нестись за тысячи км, чтобы пообщаться с интересными мне людьми .
А вопрос безопасности кстати никуда не девается, интересный человек с кем ты привык общаться онлайн может резко исчезнуть навсегда (или начать тебя игнорировать) и к таким кульбитам судьбы нужно быть морально готовым. (Фейслес до сих пор вспоминает неких Захара и Юру теплотехника, не понимая почему они исчезли с форума).
Или твой "онлайн друг" внезапно может попросить донат "на лечение", тут тоже дилемма либо ему действительно нужна помощь, либо он с тобой общался ради этого доната.
В онлайн дружбу я по-прежнему не верю. В онлайне дружба/эмпатия теряют смысл из-за искажённых ощущений оппонента. По сути ощущение другого человека онлайн это винегрет твоих представлений о нём, которые часто не соответствуют реальности (фейслес ку-ку).
Вот та опасность которую ты не видишь. Поэтому крайне нежелательно заводить онлайн друзей и любовные романы. Только общение со строгими границами и быть готовым, что оно в любой момент закончится без объяснения причин.
И да онлайн общение эмоциональные дефициты не убирает. Человек с такими дефицитами онлайн тоже общаться не будет. Этот дефицит я вижу как отсутствие интереса к миру и людям (хотя он конечно шире и многоуровневый, вплоть до отрицания всего живого).
Если у тебя нет интереса к оффлайн людям какого лешего он вдруг появится в онлайне? Ты видимо путаешь эмоциональный дефицит с дефицитом общения.
Прямых связей между ними нет. Это потребности разного уровня. У базарной бабы нет дефицита общения, а эмоциональные дефициты на базаре не редкость. Они ощущаются как навязывание товара, желание заработать любой ценой, либо полный игнор потребностей покупателя, готовность поскандалить по поводу и без.