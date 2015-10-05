Додано: Пон 07 лип, 2025 14:56

за деревьями леса не увидел никто. Я мотивирую этих людей, каким то чудом это возможно дистанционно. Не могу сделать их умнее или добрее, не могу привить им любовь к музыке или кино. Это длинные истории, годы общения. А мотивировать могу быстро и сильно, всего лишь общаясь на языке их ценностей. Вызывая у них нужные эмоции. Не знаю кто их родители (вообще кроме имени и города не знаю о них ничего), но как их мотивировать знаю. А их родители не знают.



это то что я говорил когда то ЛАДу, значимый взрослый для ребенка может быть кто угодно, и иногда родителям обидно (тут я на их стороне) что значимым для ребенка может стать непонятно кто, любой чувак из интернета.



вам я показываю что это реально работает. То что это куета я согласен, "любой чувак" может оказаться асоциальным, типа как в группе синий кит.