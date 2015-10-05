ЛАД написав:
Мне у Виталия интересно другое.
Откуда такое... пусть не ненависть, а презрение? пренебрежение? к IQ?
Сквозит в каждом посте, если не прямо звучит.
IQ ни к чему, оно не нужно и от него все беды.
Отсюда и его общение с подростками, причём с явно невысоким IQ. И любовь к макакам.
Главное - ЕQ. И его вполне достаточно. Образец для подражания - макаки.
Буквально как призыв: "Забудьте IQ! Мы оторвались от ЕQ. Надо вернуться к макакам!"
И будет вам (нам?) счастье.
Не понимаю.
Есть, правда, ещё вариант, который я уже как-то высказывал - он проводит какой-то психологический эксперимент и коллекционирует посты так же, как стримы. А мы все в роли собачек Павлова.
Причому, якщо подивитися, наприклад, на людей, що досягли успіху (хай як би хтось до них відносився):
Маск з синдромом Аспергера, Гейтс, Вулі Ален, Ейнштейн, Моцарт, Дарвін з різними РАС, але з розвиненим IQ.
І якось я не чув про зворотнє, щоб з низьким IQ, але високим EQ хтось досяг реальних успіхів.
Хоча, EQ суттєво полегшує життя, дає переваги у створенні корисних контактів, переговорах, залагодженні конфліктів. Проте я не ставив EQ на перше місце за важливістю