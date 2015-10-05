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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 632633634635
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:45

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Та і взагалі, у кохання немає стандартів
опишите мне любовь без интереса к тому человеку которого любишь. Сделайте прорыв в психологии. Был такой анекдот плывут парень и девушка аутисты на лодке, час молчат, два молчат, три молчат. Потом один из их спрашивает другого "а ты вообще кто?"
Ну то ви зовсім перегнули.
Якщо мова про Хотаба, то він якраз проявляє інтерес, він ж сам писав :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:54

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:Мне у Виталия интересно другое.
Откуда такое... пусть не ненависть, а презрение? пренебрежение? к IQ?
Сквозит в каждом посте, если не прямо звучит.
IQ ни к чему, оно не нужно и от него все беды.
Отсюда и его общение с подростками, причём с явно невысоким IQ. И любовь к макакам.
Главное - ЕQ. И его вполне достаточно. Образец для подражания - макаки.
Буквально как призыв: "Забудьте IQ! Мы оторвались от ЕQ. Надо вернуться к макакам!"
И будет вам (нам?) счастье.
Не понимаю.

Есть, правда, ещё вариант, который я уже как-то высказывал - он проводит какой-то психологический эксперимент и коллекционирует посты так же, как стримы. А мы все в роли собачек Павлова. :)
Причому, якщо подивитися, наприклад, на людей, що досягли успіху (хай як би хтось до них відносився):
Маск з синдромом Аспергера, Гейтс, Вулі Ален, Ейнштейн, Моцарт, Дарвін з різними РАС, але з розвиненим IQ.
І якось я не чув про зворотнє, щоб з низьким IQ, але високим EQ хтось досяг реальних успіхів.
Хоча, EQ суттєво полегшує життя, дає переваги у створенні корисних контактів, переговорах, залагодженні конфліктів. Проте я не ставив EQ на перше місце за важливістю
Faceless
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9
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  #<1 ... 632633634635
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